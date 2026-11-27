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Στις ελληνικές θάλασσες βρίσκεται πλέον η φρεγάτα «Νέαρχος», η δεύτερη ελληνική φρεγάτα FDI (Belharra).

Η σχετική ανάρτηση από το Πολεμικό Ναυτικό στα social media περιλαμβάνει το μήνυμα του Αρχηγού ΓΕΝ, αντιναυάρχου Δ.Ε. Κατάρα ΠΝ:

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«Άφιξη Φ/Γ ΝΕΑΡΧΟΣ

Με εθνική υπερηφάνεια σας καλωσορίζουμε σήμερα στις ελληνικές θάλασσες. Η άφιξή σας ενισχύει τη δέσμευση του ΠΝ για πρόοδο και ευημερία. Εκφράζω την απόλυτη ικανοποίησή μου προς το πλήρωμα για την εξαιρετική απόδοση και τον υψηλό επαγγελματισμό, σε μία άρτια διαδικασία παραλαβής. Σύντομα θα συνενωθείτε με τη Φ/Γ ΚΙΜΩΝ. Με τις εμβληματικές σας πλώρες θα πλέετε ως άξιοι θεματοφύλακες της ένδοξης ναυτικής μας παράδοσης. Σας καλώ να συνεχίσετε τον πλου σας με ακάθεκτη ορμή και υψηλό φρόνημα, ατενίζοντας με βλέμμα νικητή και ιδιοκτήτη τις ελληνικές θάλασσες, με τον Άγιο Νικόλαο στην πλώρη σας.

Καλώς ορίσατε

Αντιναύαρχος Δ.Ε. Κατάρας ΠΝ, Αρχηγός ΓΕΝ».

O «Νέαρχος» θα καταπλεύσει στον ναύσταθμο Σαλαμίνας τη Δευτέρα. Τον «Νέαρχο» θα υποδεχτούν στον Σαρωνικό η πρώτη ελληνική FDI, «Κίμων», και άλλα πλοία του στόλου.

Ο «Νέαρχος» έχει παραλάβει τον οπλισμό του στη Βρέστη, όπου κατέφθασε μετά την επίσημη τελετή παραλαβής του από το ΠΝ στο Λοριάν της Γαλλίας.

H τελετή παραλαβής της τρίτης φρεγάτας, του «Φορμίωνα», αναμένεται τον Δεκέμβριο, ενώ η τέταρτη και τελευταία, ο «Θεμιστοκλής» αναμένεται το 2028.

Η επιδίωξη είναι στο τέλος αυτής της δεκαετίας το Πολεμικό Ναυτικό να διαθέτει 10 σύγχρονες/ εκσυγχρονισμένες φρεγάτες (4 FDI, 4 εκσυγχρονισμένες ΜΕΚΟ και 2 μεταχειρισμένες Bergamini) με πιθανότητα να αποκτηθούν άλλες 2 (Bergamini).