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Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγούνται σήμερα ο εκδότης Γιάννης Κουρτάκης και οι άλλοι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με τα Σπιτάκια Ανακύκλωσης, ώστε να τους αποδοθούν κατηγορίες και να ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη.

Πέραν του Γιάννη Κουρτάκη, συνελήφθησαν στελέχη της εταιρείας TEXAN και του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης. Θα μεταχθούν αρχικά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την απαγγελία κατηγοριών και μετά στον Ευρωπαίο ανακριτή ώστε να ζητήσουν προθεσμία για τις απολογίες τους.

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Δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν και άλλες συλλήψεις, καθώς η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Ο Γιάννης Κουρτάκης δήλωσε πως οι κατηγορίες είναι έωλες και σύντομα θα καταπέσουν.

«Σε σχέση με τις κατηγορίες που φέρονται να μου αποδίδονται, δηλώνω ότι καμία παράνομη πράξη δεν έχω τελέσει, σίγουρα δεν συμμετέχω σε οποιαδήποτε εγκληματική οργάνωση, ουδέποτε έχω παραστήσει ψευδώς ο,τιδήποτε σε οποιονδήποτε δημόσιο λειτουργό ή σε τρίτον, ούτε και φυσικά κατέπεισα οποιονδήποτε να προκαλέσει ζημιά στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ότι φτάσαμε να διώκεται η νόμιμη διαφημιστική καταχώριση με την έκδοση όλων των νόμιμων παραστατικών και η αρθρογραφία για ζητήματα που απασχολούν τις δημόσιες πολιτικές είναι κάτι που ειλικρινά με ξεπερνά. Επί του παρόντος, αυτά επαρκούν. Οι έωλες κατηγορίες σύντομα θα καταπέσουν» δήλωσε ο Γιάννης Κουρτάκης.

Οι έρευνα αφορά σε καταγγελίες για υπερκοστολόγηση και διασπάθιση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένα από τα βασικά σημεία της έρευνας αφορά στο τίμημα που καταβλήθηκε για την προμήθεια των λεγόμενων «σπιτιών» ανακύκλωσης. Όπως κατά τις πληροφορίες αναφέρεται σε σχετικό πόρισμα, η δαπάνη ανά εγκατάσταση έφτασε τις 300.000 ευρώ, την ώρα που η αντίστοιχη εμπορική αξία υπολογίζεται στις 66.000 ευρώ.

Παράλληλα, οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο αθέμιτων παρεμβάσεων ή επιρροής, οι οποίες ενδέχεται να συνδέονται με την επιλογή της εταιρείας για την εκτέλεση του έργου.