Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε επιχείρηση της Europol κατά της παράνομης διαδικτυακής τηλεοπτικής πειρατείας (IPTV) συμμετείχαν στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος: Στο πλαίσιο της επιχείρησης διακόπηκε η λειτουργία 57 παράνομων υπηρεσιών IPTV, ενώ εντοπίστηκαν 321 ιστοσελίδες που διέθεταν παρανόμως περιεχόμενο προστατευόμενο από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, με συνολική ετήσια επισκεψιμότητα άνω των 7,3 εκατομμυρίων επισκέψεων.

Όπως ανακοινώθηκε, η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος συμμετείχε με δύο στελέχη της, σε επιχειρησιακή δράση κατά της παράνομης διαδικτυακής τηλεοπτικής πειρατείας (IPTV), που διεξάχθηκε από 16 έως 20 Νοεμβρίου 2026, στην έδρα του Αρχηγείου της Policía Nacional στη Σεβίλλη Ισπανίας.

Advertisement

Advertisement

Η δράση οργανώθηκε και συντονίστηκε από τη EUROPOL, μέσω του IPC3 (Intellectual Property Crime Coordinated Coalition), στο πλαίσιο του κύκλου EMPACT, με τη συμμετοχή 30 στελεχών διωκτικών Αρχών από 11 χώρες (Βέλγιο, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Η.Π.Α.), καθώς και εκπροσώπων των EUIPO, INTERPOL, AAPA (Audio-visual Anti-Piracy Alliance) και των εταιρειών Binance, Coinbase και Chainalysis.

Αντικείμενο της δράσης ήταν η ιχνηλάτηση πληρωμών σε κρυπτοστοιχεία προς παράνομες υπηρεσίες IPTV, καθώς και η ταυτοποίηση των πραγματικών δικαιούχων τους, με στόχο τη χρηματοοικονομική υποδομή των εγκληματικών δικτύων και όχι μόνο τη διακοπή λειτουργίας των υπηρεσιών.

Οι εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας συμμετείχαν ενεργά στην ανάλυση συναλλαγών σε δίκτυα blockchain, με σκοπό τη συσχέτιση παράνομων υπηρεσιών IPTV με ψηφιακά πορτοφόλια και τα πρόσωπα που τα ελέγχουν, στη διενέργεια σχετικών διαδικτυακών ερευνών μέσω ανοικτών πηγών (OSINT), καθώς και στη διασταύρωση στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, σε συνεργασία με την EUROPOL και τους συμμετέχοντες ιδιωτικούς Φορείς.

Από τις έως τώρα έρευνες, έχουν ιχνηλατηθεί συναλλαγές σε κρυπτοστοιχεία συνολικής αξίας άνω των 26 εκατομμυρίων ευρώ.