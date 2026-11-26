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Πτώμα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε το απόγευμα στην περιοχή Ασπρόλιθος του Γούδουρα Σητείας, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το Cretalive, η σορός ανήκει σε άνδρα, ενδεχομένως σε μετανάστη και βρέθηκε από τουρίστα που είχε πάει να κάνει μπάνιο στη συγκεκριμένη παραλία. Η κατάσταση στην οποία βρέθηκε η σορός ήταν τέτοια, που είχαν απομείνει ουσιαστικά μόνο οστά.

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Σύμφωνα με κατοίκους στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποιούνταν έρευνες για τον εντοπισμό λέμβου, όπου σύμφωνα με μαρτυρίες είχε ναυαγήσει το προηγούμενο διάστημα.

Από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση και η σορός μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου.Την προανάκριση ενεργεί το λιμεναρχείο Ιεράπετρας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Cretalive