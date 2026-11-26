Φωτιά ξέσπασε από χριστουγεννιάτικα λαμπάκια σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα, με το ΕΚΑΒ να καλείται για την ένοικό του.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική. Σύμφωνα με το Orange Press Agency, το διαμέρισμα βρίσκεται επί της οδού Ανδρομάχης και η φωτιά ξεκίνησε από λαμπάκια χριστουγεννιάτικου στολισμού και επεκτάθηκε, με την ένοικο να ειδοποιεί τις Αρχές.
Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα, και η φωτιά αντιμετωπίστηκε άμεσα, δίχως να επηρεάσει άλλους χώρους του διαμερίσματος. Λόγω εισπνοής καπνού και αναστάτωσης κλήθηκε το ΕΚΑΒ για την ένοικο, με τους διασώστες να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.