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Υπάρχει ένα νέφαλο που αιωρείται πάνω από τις κοινωνίες μας. Δεν έχει συγκεκριμένο σχήμα, δεν περιορίζεται σε έναν τόπο και δεν αναγνωρίζεται εύκολα ως απειλή. Δεν είναι μόνο η ακρίβεια που στενεύει καθημερινά τα περιθώρια της ζωής μας, ούτε η ανασφάλεια που γεννούν οι διαδοχικές οικονομικές και πολιτικές κρίσεις. Είναι κάτι πιο σύνθετο: μια διάχυτη αίσθηση ότι ο κόσμος γύρω μας χάνει τη συνοχή του και ότι εμείς, παρά την αδιάκοπη έκθεση σε πληροφορίες, δυσκολευόμαστε όλο και περισσότερο να τον κατανοήσουμε.

Η ακρίβεια δεν αφαιρεί απλώς χρήματα από το πορτοφόλι. Αφαιρεί χώρο από τη σκέψη. Όταν η καθημερινότητα μετατρέπεται σε διαρκή υπολογισμό επιβίωσης, όταν κάθε αγορά απαιτεί σύγκριση, κάθε λογαριασμός προκαλεί ανησυχία και κάθε απρόβλεπτη δαπάνη απειλεί να ανατρέψει έναν ήδη εύθραυστο προϋπολογισμό, ο άνθρωπος αρχίζει να ζει μέσα σε έναν στενό ορίζοντα. Το μέλλον παύει να είναι πεδίο προσδοκιών και γίνεται μια αλληλουχία πιθανών οικονομικών κινδύνων. Η ζωή συρρικνώνεται στο επείγον. Και όταν το επείγον καταλαμβάνει ολόκληρο τον ψυχικό μας χώρο, το ουσιώδες μένει συχνά έξω από το οπτικό μας πεδίο.

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Την ίδια στιγμή, η αποξένωση βαθαίνει. Ζούμε σε μια εποχή πρωτοφανούς επικοινωνιακής διασύνδεσης, αλλά όχι απαραίτητα ουσιαστικής ανθρώπινης επαφής. Ανταλλάσσουμε μηνύματα, εικόνες, απόψεις και αντιδράσεις, χωρίς να κατορθώνουμε πάντα να συναντηθούμε πραγματικά. Ο άλλος μετατρέπεται εύκολα σε αριθμό, σε πολιτική ταυτότητα, σε αντίπαλο, σε μια άποψη που πρέπει να καταρριφθεί. Η κοινότητα υποχωρεί μπροστά στην ατομική επιβίωση και η αλληλεγγύη συχνά εξαντλείται σε μια στιγμιαία συγκίνηση.

Μέσα σε αυτή τη συνθήκη, η θλίψη δεν είναι πάντοτε ένα προσωπικό συναίσθημα που μπορεί να απομονωθεί από το κοινωνικό περιβάλλον. Για πολλούς ανθρώπους, η ψυχική εξάντληση, η μοναξιά και η αίσθηση αδυναμίας παρέμβασης γίνονται μέρος της καθημερινής εμπειρίας. Η κατάθλιψη, ως πραγματική και σοβαρή κατάσταση υγείας, δεν πρέπει να συγχέεται με τη γενικευμένη κοινωνική απογοήτευση. Ωστόσο, η τελευταία μπορεί να δημιουργήσει ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο η απελπισία βρίσκει πρόσφορο έδαφος. Όταν τίποτε δεν φαίνεται να αλλάζει, όταν η προσπάθεια δεν μοιάζει να ανταμείβεται και όταν η ατομική φωνή χάνεται μέσα στον θόρυβο, ο άνθρωπος κινδυνεύει να παραιτηθεί ακόμη και από την ίδια του την κρίση.

Και εδώ βρίσκεται ίσως η πιο επικίνδυνη διάσταση αυτού του νέφους: δεν μας στερεί μόνο την αισιοδοξία· απειλεί να μας στερήσει τη διαύγεια.

Η παγκόσμια πραγματικότητα εντείνει αυτή την αίσθηση. Πόλεμοι που συνεχίζονται, ανθρώπινες ζωές που συνθλίβονται, πληθυσμοί που εκτοπίζονται, γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις, ενεργειακές και οικονομικές εξαρτήσεις, μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές, θεσμοί που δοκιμάζονται. Κάθε ημέρα προσθέτει ένα ακόμη γεγονός σε μια ατελείωτη αλυσίδα κρίσεων. Η διεθνής πολιτική σκηνή μοιάζει συχνά εγκλωβισμένη ανάμεσα σε αντικρουόμενα συμφέροντα, καθυστερημένες αποφάσεις και αδυναμία διαμόρφωσης μιας πειστικής κοινής κατεύθυνσης. Η πολιτική αναποφασιστικότητα, εκεί όπου υπάρχει, δεν είναι απλώς μια αδυναμία διακυβέρνησης. Είναι ένας ακόμη παράγοντας που διαβρώνει την εμπιστοσύνη των κοινωνιών προς το μέλλον.

Το μεταναστευτικό, ειδικότερα, αποτελεί ένα σύνθετο ανθρώπινο και πολιτικό ζήτημα, το οποίο συχνά συμπιέζεται ανάμεσα σε δύο εξίσου ανεπαρκείς προσεγγίσεις: από τη μία, την εύκολη ηθικολογία που αποφεύγει να αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα διαχείρισης και ένταξης· από την άλλη, τον φόβο που μετατρέπει τον άνθρωπο που μετακινείται σε απειλή από μόνος του. Όταν ένα τόσο σύνθετο ζήτημα προσφέρεται ως εύκολο σύνθημα, η κοινωνία δεν αποκτά απαντήσεις. Αποκτά στρατόπεδα.

Αυτό ακριβώς συμβαίνει όταν το νέφαλο πυκνώνει: η πολυπλοκότητα γίνεται ανυπόφορη και αναζητούμε απλουστεύσεις. Θέλουμε έναν ένοχο, μια εύκολη εξήγηση, μια βεβαιότητα που θα μας απαλλάξει από το βάρος της σκέψης. Οι δημόσιες συζητήσεις μετατρέπονται σε ανταγωνισμό αγανάκτησης, οι πολιτικές θέσεις σε αντανακλαστικά και η ενημέρωση σε μια αδιάκοπη κατανάλωση ανησυχίας. Δεν εξετάζουμε πάντοτε τι συμβαίνει· αναζητούμε όλο και συχνότερα κάτι που να επιβεβαιώνει αυτό που ήδη φοβόμαστε.

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Έτσι, ο πολίτης κινδυνεύει να μετατραπεί από υποκείμενο κρίσης σε παθητικό αποδέκτη γεγονότων. Ενημερώνεται, αλλά δεν προλαβαίνει να επεξεργαστεί. Ανησυχεί, αλλά δυσκολεύεται να ιεραρχήσει. Οργίζεται, αλλά δεν ξέρει πού να κατευθύνει την οργή του. Και όσο περισσότερο αισθάνεται ανίσχυρος, τόσο ευκολότερα παραδίδει την κρίση του σε όσους υπόσχονται απλές απαντήσεις, απόλυτες βεβαιότητες και βολικούς εχθρούς.

Η δημοκρατία, όμως, δεν κινδυνεύει μόνο όταν περιορίζονται οι θεσμοί ή καταπατώνται τα δικαιώματα. Κινδυνεύει και όταν οι πολίτες εξαντλούνται τόσο πολύ, ώστε να μην έχουν πλέον τη διάθεση να σκέφτονται, να αμφισβητούν, να ελέγχουν και να συμμετέχουν. Μια κοινωνία μπορεί να διατηρεί τυπικά όλες τις δημοκρατικές της διαδικασίες και, παρ’ όλα αυτά, να βιώνει μια βαθιά κρίση δημοκρατικής συνείδησης. Η αποχή, η αδιαφορία, ο κυνισμός και η παραίτηση δεν είναι πάντοτε απουσία πολιτικής στάσης. Μπορεί να αποτελούν την πιο σιωπηλή έκφραση μιας κοινωνίας που έχει πάψει να πιστεύει ότι η φωνή της έχει αντίκρισμα.

Δεν είναι, λοιπόν, μόνο ότι ζούμε σε έναν αβέβαιο κόσμο. Είναι ότι αρχίζουμε να συνηθίζουμε την αβεβαιότητα χωρίς να απαιτούμε την κατανόησή της. Συνηθίζουμε τις εικόνες του πολέμου, τις ειδήσεις της οικονομικής δυσπραγίας, τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, την ανθρώπινη δυστυχία. Παράλληλα, σ’αυτά τα πλαίσια, τα φαινόμενα της παιδικής-εφηβικής εγκληματικότητας διογκώνονται και η εν γένει εγκληματικότητα δεν αποτελεί πλέον είδηση, αλλά πραγματικότητα. Το ασυνήθιστο γίνεται καθημερινό και το ανησυχητικό παύει σταδιακά να μας εκπλήσσει. Η εξοικείωση με την κρίση είναι ίσως ένας από τους πιο ύπουλους τρόπους με τους οποίους η κρίση εγκαθίσταται μέσα μας.

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Το νέφαλο, ωστόσο, δεν είναι ανίκητο. Δεν θα διαλυθεί με μια εύκολη αισιοδοξία ούτε με την προσποίηση ότι όλα θα πάνε καλά. Θα αρχίσει να υποχωρεί μόνο όταν ξανακερδίσουμε την ικανότητα να διακρίνουμε. Να ξεχωρίζουμε το πραγματικό πρόβλημα από τον κατασκευασμένο φόβο, την τεκμηριωμένη κριτική από την εύκολη καταγγελία, την αλληλεγγύη από την αφέλεια και την πολιτική ευθύνη από την επικοινωνιακή διαχείριση. Όταν αρνηθούμε να αντιμετωπίζουμε τον συνάνθρωπο ως αντίπαλο και την ενημέρωση ως υποκατάστατο της γνώσης.

Ίσως, τελικά, η μεγαλύτερη απειλή της εποχής μας να μην είναι μόνο η ακρίβεια, οι πόλεμοι, η πολιτική αστάθεια ή η κοινωνική αποξένωση. Είναι η σταδιακή απώλεια της εσωτερικής μας ελευθερίας να σκεφτόμαστε καθαρά μέσα σε όλα αυτά. Γιατί ένας άνθρωπος που δεν μπορεί πια να φανταστεί μια διαφορετική πραγματικότητα δύσκολα θα προσπαθήσει να τη δημιουργήσει. Και ένας πολίτης που έχει πάψει να πιστεύει στη δύναμη της κρίσης του είναι ήδη ένα βήμα πιο κοντά στην παραίτηση.

Το νέφαλο δεν βρίσκεται μόνο πάνω από εμάς. Κινδυνεύει να εγκατασταθεί μέσα μας. Και τότε το πρόβλημα δεν θα είναι απλώς ότι δεν βλέπουμε καθαρά τον κόσμο. Θα είναι ότι, έχοντας συνηθίσει τη θολούρα, θα πάψουμε να αναζητούμε το φως.

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