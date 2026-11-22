Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το επίπεδο των τιμών στα τρόφιμα στην Ελλάδα υπερβαίνει τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 4,7%, παρουσιάζοντας σημαντικές αποκλίσεις σε βασικές κατηγορίες προϊόντων.

Η χώρα καταγράφει ιδιαίτερα υψηλές τιμές σε είδη όπως το γάλα, τα τυριά, τα αυγά, η ζάχαρη και ο καφές σε σύγκριση με χώρες όπως η Γερμανία και η Ισπανία.

Η αγοραστική δύναμη των ελληνικών νοικοκυριών παραμένει περιορισμένη, καθώς ο μέσος ετήσιος μισθός στην Ελλάδα υπολείπεται κατά 54,7% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, καθιστώντας το κόστος διαβίωσης ιδιαίτερα επαχθές.

Αντίθετα, οι τιμές στα φρούτα και τα λαχανικά διαμορφώνονται χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αν και η τελική επιβάρυνση για τον καταναλωτή εξαρτάται από το διαθέσιμο εισόδημά του.

Η σύγκριση των τιμών απαιτεί εξέταση παραγόντων όπως ο ΦΠΑ, το κόστος εισαγωγών και η διαφορά στην αγοραστική δύναμη, προκειμένου να αποτυπωθεί η πραγματική πίεση στους καταναλωτές.

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Πόσο κοστίζει τελικά το καθημερινό τραπέζι στην Ελλάδα και πόσο στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ισπανία και στην Ιταλία; Γιατί βασικά προϊόντα, όπως το γάλα, τα τυριά, το κρέας, το ψωμί, η ζάχαρη και το βούτυρο, επιβαρύνουν τόσο πολύ τον οικογενειακό προϋπολογισμό;

Η απάντηση βρίσκεται σε ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία που αναδεικνύουν ένα σοβαρό πρόβλημα: η Ελλάδα έχει σε αρκετές κατηγορίες τροφίμων τιμές υψηλότερες από χώρες με πολύ μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη. Δεν αρκεί να εξετάζουμε πόσα ευρώ κοστίζει ένα προϊόν. Πρέπει να εξετάζουμε και πόσο επιβαρύνει τον μισθό εκείνου που το αγοράζει. Και τα νεότερα επίσημα στοιχεία της Eurostat, που δημοσιεύθηκαν στις 6 Νοεμβρίου 2026, είναι αποκαλυπτικά για το ρεπορτάζ μας: ο μέσος ετήσιος μισθός στην Ελλάδα είναι 54,7% χαμηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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Τα συγκριτικά στοιχεία της Eurostat

Τα συγκριτικά στοιχεία της Eurostat για το 2025 δείχνουν ότι το συνολικό επίπεδο τιμών τροφίμων στην Ελλάδα βρίσκεται 4,7% πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Η Ελλάδα εμφανίζεται ακριβότερη από τη Γερμανία κατά περίπου 1,9%, από την Ιταλία κατά 1,4% και από την Ισπανία κατά 10,3% στο συνολικό συγκρίσιμο καλάθι τροφίμων. Η Γαλλία εμφανίζει υψηλότερο συνολικό επίπεδο τιμών από την Ελλάδα. Αλλά η συνολική εικόνα κρύβει μεγαλύτερες αποκλίσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες.

Γάλα, τυριά και αυγά: Η Ελλάδα στην κορυφή της ακρίβειας

Ο ελληνικός δείκτης τιμών φτάνει στο 129,9, με ευρωπαϊκό μέσο όρο το 100: η υψηλότερη τιμή μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ. Η Γερμανία βρίσκεται στο 96,1, η Γαλλία στο 93,3, η Ισπανία στο 95,3 και η Ιταλία στο 105,3.

Η ομάδα αυτή είναι στην Ελλάδα περίπου 35% ακριβότερη από τη Γερμανία, 39% από τη Γαλλία, 36% από την Ισπανία και 23% από την Ιταλία.

Μοσχαρίσιο και χοιρινό: Η πραγματική πίεση στο ελληνικό νοικοκυριό

Το κρέας χρειάζεται ιδιαίτερη εξέταση, επειδή εδώ συναντάμε μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στις στατιστικές συγκρίσεις και στην καθημερινή εμπειρία των καταναλωτών.

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Η Ελλάδα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές βοείου κρέατος. Αυτό σημαίνει ότι οι διεθνείς τιμές, το κόστος μεταφοράς, η διανομή και η εμπορική αλυσίδα επηρεάζουν την τελική τιμή στο ελληνικό κρεοπωλείο και στο σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, τον Σεπτέμβριο του 2026 οι τιμές της συνολικής κατηγορίας κρέατος στην Ελλάδα ήταν αυξημένες κατά 7,1% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. Στο χοιρινό, η ετήσια αύξηση έφτανε το 8,2%.

Αυτό σημαίνει ότι η ακρίβεια στο κρέας εξακολουθεί να επιβαρύνει τον καταναλωτή και δεν αποτελεί απλώς μια παλαιότερη ανατίμηση που έχει σταματήσει.

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Ζάχαρη: Μεγάλες αποκλίσεις από την υπόλοιπη Ευρώπη

Η κατηγορία ζάχαρης και γλυκών έχει δείκτη 129,1 στην Ελλάδα, έναντι 93,5 στη Γερμανία, 95,1 στη Γαλλία, 97,8 στην Ιταλία και 107,4 στην Ισπανία. Οι διαφορές φτάνουν περίπου το 38%, 36%, 32% και 20% αντίστοιχα. Η ομάδα περιλαμβάνει και άλλα προϊόντα πέρα από τη λευκή κρυσταλλική ζάχαρη

Ψωμί και δημητριακά: Ακριβότερα από τη Γερμανία και την Ισπανία

Στην κατηγορία ψωμιού και δημητριακών η Ελλάδα έχει δείκτη 104,2, η Γερμανία 101,8 και η Ισπανία 94. Η Ελλάδα εμφανίζεται περίπου 2,4% ακριβότερη από τη Γερμανία και 10,9% από την Ισπανία. Αντίθετα, η Γαλλία και η Ιταλία εμφανίζουν υψηλότερους δείκτες, 110,5 και 106,4 αντίστοιχα.

Βούτυρο και ελαιόλαδο: Χρειάζεται ξεχωριστή έρευνα

Στην κατηγορία ελαίων και λιπών ο δείκτης είναι 107,5 στην Ελλάδα, 106,7 στη Γερμανία, 93 στην Ιταλία και 73,2 στην Ισπανία. Η διαφορά Ελλάδας–Ισπανίας φτάνει περίπου το 46,9%. Περιλαμβάνονται όμως διαφορετικά προϊόντα, όπως βούτυρο, μαργαρίνη και μαγειρικά έλαια. Δεν πρόκειται για αποκλειστική διαφορά στην τιμή του ελαιολάδου. Χρειάζεται σύγκριση ίδιου τύπου και ποιότητας ανά λίτρο.

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Ψάρια και θαλασσινά: Ακριβότερα από Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία

Η Ελλάδα εμφανίζει δείκτη 112,7, έναντι 95,4 της Ισπανίας, 95,8 της Ιταλίας και 108,5 της Γαλλίας. Η ελληνική κατηγορία είναι περίπου 18,1%, 17,6% και 3,9% ακριβότερη αντίστοιχα. Η Γερμανία βρίσκεται υψηλότερα από την Ελλάδα, στο 117. Πόσο κοστίζει το προϊόν στην πρώτη πώληση και πόσο πληρώνει τελικά ο καταναλωτής;

Καφές: Ακριβότερη η ευρύτερη ελληνική κατηγορία

Η κατηγορία μη αλκοολούχων ποτών, στην οποία περιλαμβάνονται καφές και τσάι, έχει δείκτη 111,8 στην Ελλάδα, 100,8 στη Γερμανία, 96,1 στη Γαλλία, 98,9 στην Ισπανία και 81,8 στην Ιταλία. Η ελληνική κατηγορία είναι περίπου 36,7% ακριβότερη από την ιταλική.

Φρούτα και λαχανικά: Δεν είναι όλα ακριβότερα στην Ελλάδα

Στα φρούτα και στους ξηρούς καρπούς ο ελληνικός δείκτης βρίσκεται στο 84,9 και στα λαχανικά και στις πατάτες στο 93,2, κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δεν σημαίνει ότι όλα τα προϊόντα είναι φθηνά ή ότι οι ανατιμήσεις δεν πλήττουν τους καταναλωτές. Οι διαφορές πρέπει να εξετάζονται ανά προϊόν.

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Ο ΦΠΑ και το μεγάλο ερώτημα για την ελληνική αγορά

Στην Ελλάδα πολλά βασικά τρόφιμα επιβαρύνονται με ΦΠΑ 13%. Άλλες ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζουν χαμηλότερους συντελεστές σε συγκεκριμένα είδη πρώτης ανάγκης. Ο ΦΠΑ δεν εξηγεί από μόνος του τις διαφορές, αλλά πρέπει να περιλαμβάνεται σε κάθε σοβαρή σύγκριση, με καταγραφή της καθαρής τιμής χωρίς φόρο.

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Το μεγάλο πρόβλημα: Οι τιμές και η αγοραστική δύναμη

Η Ελλάδα εμφανίζει συνολικό επίπεδο τιμών τροφίμων υψηλότερο από τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία. Παράλληλα, η αγοραστική δύναμη των ελληνικών νοικοκυριών παραμένει χαμηλή σε σχέση με τις ισχυρότερες ευρωπαϊκές οικονομίες. Ακόμη και εκεί όπου η Ελλάδα εμφανίζεται στατιστικά φθηνότερη, η πραγματική επιβάρυνση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ως ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος.

Σε ποια προϊόντα η Ελλάδα είναι φθηνότερη

Η ακρίβεια στα ελληνικά σούπερ μάρκετ δεν σημαίνει ότι όλα τα προϊόντα είναι ακριβότερα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Υπάρχει και η άλλη πλευρά, που αξίζει να αναδειχθεί.

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Σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία της Eurostat για το 2025, η Ελλάδα εμφανίζει τιμές κατά 15,1% χαμηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στην κατηγορία φρούτων και ξηρών καρπών και κατά 6,8% χαμηλότερες στα λαχανικά και στις πατάτες. Πορτοκάλια, μήλα, λεμόνια, ντομάτες, αγγούρια, πιπεριές και άλλα προϊόντα του καθημερινού τραπεζιού αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα που αξίζει να συγκριθούν στα ράφια ελληνικών και ευρωπαϊκών σούπερ μάρκετ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει επιβεβαιωθεί πως καθένα τους είναι φθηνότερο.

Το μεγάλο ερώτημα, ωστόσο, παραμένει: ακόμη και όταν οι ελληνικές τιμές είναι χαμηλότερες, πόσο πραγματικά φθηνά είναι αυτά τα προϊόντα για τον Έλληνα καταναλωτή, όταν η αγοραστική του δύναμη υπολείπεται εκείνης των πολιτών σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες; Όταν ο μισθός του είναι κατά -54,7% πολύ χαμηλότερος από τους υπόλοιπους ευρωπαίους;

Συμπέρασμα: Δέκα προϊόντα, πέντε χώρες, μία ανεξάρτητη έρευνα

Η σύγκριση πρέπει να ολοκληρωθεί σε επίπεδο πραγματικών προϊόντων: φρέσκο γάλα, μοσχαρίσιο κρέας, χοιρινό, τυριά, ψωμί, ζάχαρη, βούτυρο, αυγά, ελαιόλαδο και καφέ. Για καθένα απαιτούνται λιανικές τιμές από Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία, την ίδια περίοδο, με συγκρίσιμες συσκευασίες, ποιότητα και μονάδες μέτρησης.

Το ζητούμενο δεν είναι να αποδείξουμε εκ των προτέρων ότι η Ελλάδα είναι ακριβότερη σε όλα. Είναι να αποκαλύψουμε πού πληρώνουμε περισσότερο, πόσο και γιατί.

Γιατί το σημαντικότερο ερώτημα δεν είναι μόνο πόσο κοστίζει το καθημερινό τραπέζι στην Ελλάδα. Είναι πόσο από τον μισθό του πρέπει να διαθέσει ο Έλληνας για να το γεμίσει.

Πρωτογενής πηγή: Eurostat