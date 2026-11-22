Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ψηφιακή πλατφόρμα PosoKanei του Υπουργείου Ανάπτυξης συνέκρινε τις τιμές είκοσι προϊόντων καθημερινής χρήσης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς τον συντελεστή ΦΠΑ.

Τα στοιχεία καταγράφουν χαμηλότερες τιμές στην Ελλάδα για δέκα προϊόντα, όπως τα ζυμαρικά και τα αφρόλουτρα, σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Αντίθετα, δέκα προϊόντα, μεταξύ των οποίων ο αλεσμένος καφές και το παιδικό γάλα, εμφανίζονται ακριβότερα στην ελληνική αγορά από τον αντίστοιχο μέσο όρο.

Η σύγκριση βασίστηκε στον μέσο όρο των τιμών τριάντα ημερών για τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας απέναντι στις προωθητικές εκπτώσεις των προϊόντων.

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Το PosoKanei, η ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, που ελέγχεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης συνέκρινε τις τιμές σε 20 προϊόντα καθημερινής χρήσης στην Ελλάδα και την ΕΕ, εξετάζοντας τις μέσες τιμές τους σε διάστημα 30 ημερών, χωρίς ΦΠΑ, και καταγράφει τα πιο ακριβά και τα φτηνότερα.

Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, σε αρκετά προϊόντα που συναντώνται στις συνηθισμένες αγορές των νοικοκυριών, όπως τα ζυμαρικά, η οδοντόκρεμα, το αφρόλουτρο, το κρεμοσάπουνο, οι ελληνικές τιμές εμφανίζονται χαμηλότερες από τον μέσο όρο των διαθέσιμων ευρωπαϊκών τιμών.

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Αντίθετα, σε προιόντα όπως το παγωτό, ο αλεσμένος καφές espresso το παιδικό γάλα σε σκόνη, τα δημητριακά με σοκολάτα, καταγράφονται υψηλότερες τιμές στην Ελλάδα.

Ενδεικτικά, στην εξεταζόμενη επιλογή, η ελληνική τιμή του κρεμώδους αφρόλουτρου 650 ml είναι κατά 47,5% χαμηλότερη από τον μέσο όρο των διαθέσιμων ευρωπαϊκών τιμών, ενώ η οδοντόκρεμα 75 ml εμφανίζει διαφορά -39,7% και τα σπαγγέτι 500 g -34,1%. Στον αντίποδα, το παγωτό 406 g είναι κατά 43,1% ακριβότερο στην Ελλάδα, ενώ ο αλεσμένος καφές espresso 250 g εμφανίζει διαφορά +31,6%.

Από τους 20 κωδικούς που εξετάζονται, στους δέκα η ελληνική τιμή είναι χαμηλότερη από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο και στους άλλους δέκα υψηλότερη.

Πως προκύπτουν τα στοιχεία της σύγκρισης

Η σύγκριση πραγματοποιήθηκε χωρίς ΦΠΑ. Επειδή οι συντελεστές ΦΠΑ διαφέρουν μεταξύ των χωρών και των κατηγοριών προϊόντων, η αφαίρεσή του επιτρέπει τη σύγκριση των τιμών σε κοινή φορολογική βάση.

Ως βάση υπολογισμού χρησιμοποιείται η μέση τιμή 30 ημερών, η οποία προκύπτει από τον αριθμητικό μέσο όρο των ημερήσιων τιμών. Με τον τρόπο αυτό συνυπολογίζονται και οι προωθητικές εκπτώσεις της περιόδου, ώστε η σύγκριση να μην εξαρτάται από την τιμή μιας συγκεκριμένης ημέρας.

Για κάθε προϊόν, η μέση τιμή 30 ημερών στην Ελλάδα συγκρίνεται με τον μέσο όρο των αντίστοιχων τιμών στις διαθέσιμες ευρωπαϊκές αγορές. Για κάθε κωδικό καλύπτονται έξι έως οκτώ χώρες, πέραν της Ελλάδας, με τον ακριβή αριθμό να αναφέρεται στους πίνακες.

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Ανάλογα με το προϊόν, στη σύγκριση περιλαμβάνονται η Γερμανία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Κύπρος, η Πολωνία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία.

Τα ποσοστά αποτυπώνουν τη διαφορά της ελληνικής τιμής από τον μέσο όρο των διαθέσιμων ευρωπαϊκών τιμών. Δεν σημαίνουν ότι το προϊόν είναι ακριβότερο ή φθηνότερο σε σύγκριση με κάθε μία από τις χώρες ξεχωριστά. Επισημαίνεται επίσης ότι οι τιμές χωρίς ΦΠΑ δεν ταυτίζονται με το τελικό ποσό που καταβάλλει ο καταναλωτής στο ταμείο.

Δέκα προϊόντα με χαμηλότερη ελληνική τιμή

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Δέκα προιόντα με υψηλότερη τιμή

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