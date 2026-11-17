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Τη μείωση τιμών έως 25% σε 25 κατηγορίες προϊόντων για το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι, με περισσότερους από 300 κωδικούς, προαναγγέλει το υπουργείο Ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα «Γιορτές για Όλους», θα τεθεί σε ισχύ από τις 18 έως και τις 31 Δεκεμβρίου, με σκοπό να δώσει μια μικρή ανάσα στους καταναλωτές που αυτά τα Χριστούγεννα θα δυσκολευτούν να γεμίσουν το εορταστικό τραπέζι λόγω της τεράστιας ακρίβειας.

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Στη λίστα περιλαμβάνονται προϊόντα αυξημένης ζήτησης για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, όπως ελαιόλαδο, σοκολατοειδή, μπισκότα, τσουρέκια, βασιλόπιτες, κρέας, αναψυκτικά, σάλτσες, καφές, αυγά, γάλα, ζυμαρικά, ξηροί καρποί και τυριά.

Οι εκπτώσεις στο κρέας και στα γλυκά θα είναι χαμηλότερες του 25%, ενώ στα περισσότερα προϊόντα οι μειώσεις τιμών θα φτάνουν έως το συγκεκριμένο ποσοστό.

Το υπουργείο, καλεί τις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, υπογραμμίζοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών και η στήριξη των καταναλωτών ενόψει των εορτών.