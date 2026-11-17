Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει επιβράδυνση της ελληνικής οικονομίας και πιέσεις στα νοικοκυριά λόγω του επίμονου πληθωρισμού, με την ανάπτυξη να περιορίζεται σταδιακά έως το 2028.

Η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης αναμένεται να προκαλέσει απότομη κάμψη στις επενδύσεις, παρά τη συνεχιζόμενη πρόοδο στη μείωση της ανεργίας.

Το δημόσιο χρέος ακολουθεί πτωτική πορεία, με την Επιτροπή να εκτιμά ότι θα υποχωρήσει σημαντικά έως το 2028, καταγράφοντας καλύτερες επιδόσεις σε σύγκριση με την Ιταλία.

Τα δημοσιονομικά πλεονάσματα αναμένεται να περιοριστούν τα επόμενα έτη, εξαιτίας των επεκτατικών μέτρων που στοχεύουν στη στήριξη των εισοδημάτων και τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης.

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Επιβράδυνση της ελληνικής οικονομίας, επίμονη ακρίβεια που συνεχίζει να πιέζει τα νοικοκυριά και απότομο φρένο στις επενδύσεις μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της. Η ανάπτυξη αναμένεται να περιοριστεί στο 1,8% φέτος, από 2,1% το 2025, και στο 1,5% το 2027 και το 2028, ενώ ο πληθωρισμός θα φτάσει στο 4,1% το 2026 και στο 3,2% το 2027, σημαντικά υψηλότερα από τις εαρινές προβλέψεις.

Στον αντίποδα, η Κομισιόν προβλέπει αισθητά καλύτερη πορεία για το δημόσιο χρέος, στο 135,7% του ΑΕΠ στο τέλος του 2026, έναντι 140,7% που εκτιμούσε την άνοιξη, και στο 126,6% το 2028. Μάλιστα, το ελληνικό χρέος προβλέπεται ήδη από το τέλος του 2026 να υποχωρήσει κάτω από το ιταλικό, που εκτιμάται στο 137,9% του ΑΕΠ.

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Παρά την επιβράδυνση, η Ελλάδα εξακολουθεί να αναπτύσσεται ταχύτερα από την ευρωζώνη, αν και η διαφορά περιορίζεται. Η ανάπτυξη της ευρωζώνης προβλέπεται στο 1,2% το 2026 και το 2027 και στο 1,3% το 2028, ενώ ο πληθωρισμός της εκτιμάται στο 3,2% φέτος και στο 3,1% το 2027, χαμηλότερα από τα ελληνικά επίπεδα.

Απότομο φρένο στις επενδύσεις μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 1,9% σε ετήσια βάση το πρώτο εξάμηνο του 2026, με βασικό μοχλό την εγχώρια ζήτηση. Η επενδυτική δραστηριότητα παραμένει ισχυρή, χάρη στις εισροές ευρωπαϊκών πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, οι οποίες αναμένεται να φτάσουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα το δεύτερο εξάμηνο.

Η άνοδος των τιμών της ενέργειας πιέζει την κατανάλωση των νοικοκυριών, με τις επιπτώσεις να μετριάζονται από τα μέτρα ενεργειακής στήριξης και τις μειώσεις στη φορολογική επιβάρυνση της εργασίας, που εφαρμόστηκαν το 2026 και έχουν προγραμματιστεί και για το 2027. Παράλληλα, αν και η Ελλάδα παραμένει ιδιαίτερα εξαρτημένη από τις εισαγωγές ενέργειας, οι εξαγωγές διυλισμένων πετρελαιοειδών και η αυξημένη διαφορά τιμής τους από το αργό πετρέλαιο στηρίζουν το εμπορικό ισοζύγιο.

Ωστόσο, το αυξημένο ενεργειακό κόστος, οι αυστηρότερες συνθήκες χρηματοδότησης και η σταδιακή ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης αναμένεται να περιορίσουν σημαντικά τις επενδύσεις από το 2027.

Ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 8% το 2025, ο ρυθμός αύξησής τους προβλέπεται στο 7,3% το 2026 και μόλις στο 2,5% το 2027, πριν διαμορφωθεί στο 2,6% το 2028. Η εξέλιξη αναδεικνύει την πρόκληση διατήρησης της επενδυτικής δυναμικής μετά το Ταμείο Ανάκαμψης.

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Παράλληλα, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παραμένει σημαντικό, στο 6,3% του ΑΕΠ φέτος και στο 5,9% το 2027 και το 2028.

Η ενεργειακή ακρίβεια «τρώει» το εισόδημα

Το σοκ στις τιμές της ενέργειας περιορίζει το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών και συγκρατεί την κατανάλωση, παρά τα μέτρα στήριξης και τις φοροελαφρύνσεις. Σε συνθήκες ισχυρής ζήτησης και στενότητας στην αγορά εργασίας, οι ενεργειακές ανατιμήσεις αναμένεται να μεταφερθούν και σε άλλα αγαθά και υπηρεσίες, διατηρώντας υψηλό τον πληθωρισμό το 2027.

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Η Κομισιόν αναθεωρεί τις προβλέψεις της από 3,7% σε 4,1% για το 2026 και από 2,4% σε 3,2% για το 2027. Η αποκλιμάκωση στο 2,4% αναμένεται το 2028, καθώς θα εξασθενούν οι επιπτώσεις του ενεργειακού σοκ.

Η ιδιωτική κατανάλωση προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,5% φέτος, 1,3% το 2027 και 1,4% το 2028, αποτυπώνοντας τις πιέσεις στην αγοραστική δύναμη.

Ανεργία: Συνεχίζεται η πτώση, αλλά με βραδύτερο ρυθμό

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Η ανεργία προβλέπεται στο 8,4% το 2026, στο 8% το 2027 και στο 7,7% το 2028, ενώ το τρίτο τρίμηνο του 2026 καταγράφηκε σημαντική ετήσια μείωση κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες.

Ωστόσο, η μακροχρόνια ανεργία, παρά τη μείωσή της στο 4,3%, παραμένει η υψηλότερη στην ΕΕ. Οι ελλείψεις δεξιοτήτων και η περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων εξακολουθούν να εμποδίζουν την αύξηση της απασχόλησης, ενώ οι μισθολογικές αυξήσεις αναμένεται να επιβραδυνθούν.

Μικρότερα πλεονάσματα λόγω φοροελαφρύνσεων και παροχών

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Η Ελλάδα αναμένεται να διατηρήσει σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία περιορίζονται από 5,1% του ΑΕΠ το 2025 σε 4,1% το 2026, 3,7% το 2027 και 3,4% το 2028. Το συνολικό πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης υποχωρεί από 2% του ΑΕΠ το 2025 σε 0,9% φέτος, 0,7% το 2027 και 0,2% το 2028.

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Η μείωση αποδίδεται στα επεκτατικά δημοσιονομικά μέτρα, που αντισταθμίζονται εν μέρει από τα αυξημένα έσοδα. Για το 2026, οι μειώσεις φόρου εισοδήματος, οι αυξήσεις μισθών στο Δημόσιο και οι ενισχύσεις συνταξιούχων και ατόμων με αναπηρία έχουν πρόσθετο κόστος 0,8% του ΑΕΠ, ενώ η ενεργειακή στήριξη αντιστοιχεί σε 0,3%.

Για το 2027, η Κομισιόν υπολογίζει πρόσθετο καθαρό κόστος 0,6% του ΑΕΠ, περιλαμβάνοντας νέες αυξήσεις αποδοχών στο Δημόσιο, χριστουγεννιάτικη ενίσχυση 500 ευρώ για δημοσίους υπαλλήλους, μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες και φοροελαφρύνσεις για πολύτεκνους, αγρότες και αυτοαπασχολουμένους.

Περιλαμβάνονται επίσης μείωση του τέλους επιτηδεύματος για νομικά πρόσωπα και επιδότηση 95 εκατ. ευρώ στη μεταποίηση για το αυξημένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας του 2026. Μέρος του κόστους αναμένεται να αντισταθμιστεί από την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

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Το ελληνικό χρέος κάτω από το ιταλικό – Η ευρωπαϊκή σύγκριση

Το δημόσιο χρέος είχε υποχωρήσει στο 140,8% του ΑΕΠ τον Ιούνιο του 2026, σχεδόν 50 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από το υψηλό του 2018. Η νέα πρόβλεψη για το τέλος του 2026 είναι βελτιωμένη κατά πέντε μονάδες έναντι της άνοιξης, όταν η Κομισιόν προέβλεπε 140,7%, όπως είχε καταγραφεί στην αξιολόγησή της για την ελληνική οικονομία τον Ιούνιο.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται, μαζί με την Κύπρο και την Πορτογαλία, στις χώρες όπου το χρέος αναμένεται να μειωθεί σημαντικά την περίοδο 2025–2028, ενώ σε 19 κράτη-μέλη προβλέπεται αύξηση. Παρά τη βελτίωση, το 2028 θα παραμένει μία από τις τέσσερις χώρες με χρέος άνω του 100% του ΑΕΠ, μαζί με την Ιταλία, τη Γαλλία και το Βέλγιο.

Η αποκλιμάκωση αποδίδεται στην αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ, στα δημοσιονομικά πλεονάσματα και στη χρήση ταμειακών διαθεσίμων για αποπληρωμή χρέους.

Κύπρος και Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Κύπρος διατηρεί ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, με 3,4% το 2026, 3% το 2027 και 3,2% το 2028, ενώ το χρέος της προβλέπεται να υποχωρήσει στο 35,1% του ΑΕΠ το 2028. Ο πληθωρισμός αναμένεται στο 3,9% φέτος και τα δημοσιονομικά πλεονάσματα κοντά στο 3%.

Για την ΕΕ, η Κομισιόν προβλέπει ανάπτυξη 1,4% το 2026 και το 2027 και 1,5% το 2028, με πληθωρισμό 3,3% φέτος και 3,2% το 2027. Το δημόσιο χρέος της ΕΕ αναμένεται να αυξηθεί από 82,6% του ΑΕΠ το 2025 σε 85,6% το 2028, σε αντίθεση με την πτωτική πορεία του ελληνικού χρέους.