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Η επιβάρυνση στη θέρμανση για ένα τυπικό διαμέρισμα εκτιμάται πως θα φτάσει τα 134 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 97% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Παράλληλα, η μέση χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας κατέγραψε άνοδο 19% τον Οκτώβριο, λόγω της περιορισμένης παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές και της αυξημένης χρήσης φυσικού αερίου.

Οι τελικές τιμές λιανικής στα τιμολόγια ρεύματος αναμένεται να διαμορφωθούν ανάλογα με την πολιτική του κάθε παρόχου, ενώ η διεθνής ενεργειακή κρίση και οι γεωπολιτικές εντάσεις ενισχύουν την αβεβαιότητα για το κόστος ενέργειας.

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Με νέες αυξήσεις στους λογαριασμούς ενέργειας βρίσκονται αντιμέτωπα τα ελληνικά νοικοκυριά τον Νοέμβριο, καθώς το φυσικό αέριο ακριβαίνει σημαντικά, ενώ η άνοδος των χονδρεμπορικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας προμηνύει ανατιμήσεις και στα τιμολόγια ρεύματος.

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση καταγράφεται στη θέρμανση με φυσικό αέριο. Για ένα διαμέρισμα 90 τετραγωνικών μέτρων, με μηνιαία κατανάλωση 1.000 κιλοβατωρών, η χρέωση κατανάλωσης εκτιμάται ότι θα φτάσει τον Νοέμβριο τα 134 ευρώ, έναντι περίπου 68 ευρώ τον Οκτώβριο του 2025. Πρόκειται για αύξηση 66 ευρώ, δηλαδή σχεδόν 97%, για την ίδια ακριβώς ποσότητα ενέργειας.

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Φυσικό αέριο: Αύξηση 70% μέσα σε έναν χρόνο

Ήδη από τον Οκτώβριο, οι καταναλωτές φυσικού αερίου αντιμετωπίζουν σημαντικά υψηλότερες χρεώσεις. Η τιμή διαμορφώνεται στα 0,1142 ευρώ ανά κιλοβατώρα, έναντι 0,0673 ευρώ τον Οκτώβριο του 2025, καταγράφοντας ετήσια αύξηση περίπου 70%.

Η επιβάρυνση αναμένεται να ενταθεί τον Νοέμβριο, καθώς η εκτιμώμενη χρέωση αυξάνεται στα 0,134 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Για κατανάλωση 1.000 κιλοβατωρών, το κόστος ανεβαίνει από τα 114,20 ευρώ του Οκτωβρίου στα 134 ευρώ τον Νοέμβριο, δηλαδή κατά 19,80 ευρώ ή 17,3% μέσα σε έναν μήνα.

Ρεύμα: Αύξηση 19% στη χονδρική αγορά

Την ίδια ώρα, έντονες ανοδικές πιέσεις καταγράφονται και στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η μέση χονδρεμπορική τιμή του Οκτωβρίου διαμορφώνεται στα 186,33 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι περίπου 157 ευρώ τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 19%. Στις 26 Οκτωβρίου, μάλιστα, η τιμή εκτινάχθηκε στα 258,52 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η περιορισμένη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λόγω χαμηλών ανέμων και μειωμένης ηλιοφάνειας, σε συνδυασμό με την αυξημένη συμμετοχή των μονάδων φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή, ενισχύουν τις πιέσεις.

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Αυξήσεις δύο ταχυτήτων στα τιμολόγια Νοεμβρίου

Οι ανατιμήσεις στη λιανική αγορά αναμένεται να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τον πάροχο. Οι μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι εξετάζουν την απορρόφηση μέρους της αύξησης του κόστους, προκειμένου να περιορίσουν τις επιβαρύνσεις των καταναλωτών. Αντίθετα, οι μικρότεροι προμηθευτές ενδέχεται να μετακυλίσουν μεγαλύτερο μέρος των αυξήσεων στα τιμολόγιά τους.

Για ένα νοικοκυριό με μηνιαία κατανάλωση 400 κιλοβατώρες, κάθε αύξηση κατά ένα λεπτό ανά κιλοβατώρα συνεπάγεται πρόσθετη χρέωση 4 ευρώ τον μήνα, πριν από φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις. Εάν, για παράδειγμα, η τιμή αυξηθεί από τα 15 στα 18 λεπτά ανά κιλοβατώρα, το κόστος προμήθειας θα ανέβει από τα 60 στα 72 ευρώ.

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Η διεθνής ενεργειακή κρίση πιέζει τους λογαριασμούς

Η νέα άνοδος των τιμών συνδέεται με τις ανησυχίες για τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης ενόψει του χειμώνα. Η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς φυσικού αερίου στον ολλανδικό κόμβο TTF ξεπέρασε ενδοσυνεδριακά τα 97 ευρώ ανά μεγαβατώρα, για πρώτη φορά από το 2022. Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου εμφανίζονται γεμάτες κατά περίπου 75%, ενώ οι χαμηλότερες εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου και οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή ενισχύουν την αβεβαιότητα.

Το πρόβλημα αποκτά μεγαλύτερη διάσταση καθώς ο χειμώνας είναι ήδη εδώ και οι ανάγκες θέρμανσης αυξάνονται…

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