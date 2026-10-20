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Οι αναταραχές στη Γαλλία δεν είναι απλώς μια ακόμη σύγκρουση διαδηλωτών με την αστυνομία. Είναι η έκφραση μιας βαθύτερης κοινωνικής κρίσης, που αποκαλύπτει τι συμβαίνει όταν οι πολίτες αισθάνονται ότι η καθημερινότητά τους γίνεται δυσκολότερη, ενώ οι πολιτικές απαντήσεις δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες.

Οι κινητοποιήσεις συνδέονται με την ακρίβεια, τις πιέσεις στα εισοδήματα, την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών και την αμφισβήτηση της πολιτικής ηγεσίας. Πίσω από τις εικόνες των διαδηλώσεων βρίσκεται ένα ερώτημα που αφορά πολύ περισσότερες ευρωπαϊκές κοινωνίες: τι συμβαίνει όταν οι πολίτες χάνουν την εμπιστοσύνη τους στην ικανότητα του συστήματος να βελτιώσει τη ζωή τους;

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Όταν η καθημερινότητα δεν βγαίνει

Η απάντηση δεν βρίσκεται αποκλειστικά στην πολιτική αντιπαράθεση. Βρίσκεται στην απόσταση ανάμεσα σε όσα υπόσχεται μια κοινωνία και σε όσα τελικά μπορεί να προσφέρει στους ανθρώπους της.

Όταν ένας εργαζόμενος δυσκολεύεται να καλύψει τις βασικές του ανάγκες, όταν ένας νέος αδυνατεί να ανεξαρτητοποιηθεί, όταν οι δημόσιες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες και όταν η προσπάθεια δεν συνοδεύεται από την προοπτική μιας καλύτερης ζωής, η δυσαρέσκεια συσσωρεύεται.

Η οικονομική πίεση λειτουργεί ως καταλύτης, αλλά το πρόβλημα είναι βαθύτερο. Ένα μέρος της κοινωνίας δεν αισθάνεται ότι ακούγεται ουσιαστικά ούτε ότι οι θεσμοί μπορούν να μετατρέψουν τα αιτήματά του σε αποτελεσματικές λύσεις.

Η βία, φυσικά, δεν δικαιολογείται. Οι καταστροφές, οι επιθέσεις και οι τραυματισμοί δεν αποτελούν λύση. Είναι, όμως, λάθος να αντιμετωπίζεται κάθε κοινωνική αναταραχή αποκλειστικά ως ζήτημα δημόσιας τάξης, χωρίς να εξετάζονται οι συνθήκες που τροφοδοτούν την οργή.

Η Ελλάδα δεν βρίσκεται έξω από αυτή την εικόνα

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Η ελληνική πραγματικότητα έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, αλλά τα προβλήματα παρουσιάζουν ουσιαστικές ομοιότητες.

Η ακρίβεια, η δυσκολία εύρεσης προσιτής κατοικίας, η πίεση στα οικογενειακά εισοδήματα και η αναντιστοιχία ανάμεσα στους μισθούς και στο πραγματικό κόστος ζωής διαμορφώνουν μια καθημερινότητα που εξαντλεί οικονομικά και ψυχολογικά μεγάλο μέρος της κοινωνίας.

Ακόμη και ένας άνθρωπος που εργάζεται, προσπαθεί και διαχειρίζεται υπεύθυνα τα οικονομικά του μπορεί να αισθάνεται ότι παραμένει στάσιμος. Η εργασία δεν εγγυάται πλέον από μόνη της την οικονομική ασφάλεια που πολλοί θεωρούσαν αυτονόητη.

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Και εδώ βρίσκεται ένα κρίσιμο σημείο: η κοινωνική δυσαρέσκεια δεν γεννιέται μόνο από τη φτώχεια. Μπορεί να γεννηθεί και από την αίσθηση της αδικίας. Από τη σύγκριση ανάμεσα στην προσπάθεια που καταβάλλει κάποιος και στις δυνατότητες που τελικά έχει. Από την πεποίθηση ότι οι θυσίες κατανέμονται άνισα και ότι η προοπτική μιας καλύτερης ζωής απομακρύνεται.

Το μάθημα πίσω από τις εικόνες

Η Γαλλία μάς υπενθυμίζει ότι η κοινωνική συνοχή δεν είναι δεδομένη. Χρειάζεται εμπιστοσύνη, αποτελεσματικούς θεσμούς, ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες και πολιτικές που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

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Η Ελλάδα γνωρίζει καλά τι σημαίνει παρατεταμένη οικονομική πίεση και απώλεια εμπιστοσύνης. Το ζητούμενο δεν είναι να προβλέψουμε αν θα δούμε τις ίδιες εικόνες στους ελληνικούς δρόμους. Είναι να καταλάβουμε τι πρέπει να αλλάξει ώστε η δυσαρέσκεια να μη μετατραπεί σε βαθύτερη κοινωνική ρήξη.

Γιατί μια κοινωνία δεν κρίνεται μόνο από τους οικονομικούς δείκτες, την ανάπτυξη ή τα δημοσιονομικά αποτελέσματα. Κρίνεται και από το αν ο εργαζόμενος μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς, αν ο νέος μπορεί να σχεδιάσει το μέλλον του και αν ο πολίτης πιστεύει ότι η φωνή του έχει σημασία.

Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι πόσο θυμωμένοι είναι οι πολίτες. Είναι πόσο καιρό μπορούν να αισθάνονται ότι κανείς δεν ακούει τον θυμό τους.

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Η σταθερότητα δεν εξασφαλίζεται μόνο με νόμους και μέτρα ασφαλείας. Χτίζεται όταν οι άνθρωποι έχουν λόγους να εμπιστεύονται το αύριο.

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Και ίσως αυτό να είναι το σημαντικότερο κοινό μάθημα για τη Γαλλία και την Ελλάδα: μια κοινωνία μπορεί να αντέξει πολλές δυσκολίες, αλλά δυσκολεύεται να διατηρήσει τη συνοχή της όταν η ελπίδα για μια καλύτερη ζωή παύει να μοιάζει ρεαλιστική.