Στιγμιότυπο από την συνέντευξη του Γιάννη Χατζηθεοδοσίου στον Αντώνη Φουρλή / φόντο με εικόνα από EUROKINISSI / 26 Νοεμβρίου 2026

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Ινστιτούτο Καταναλωτών διαφωνούν για το κόστος του γιορτινού τραπεζιού, με τις εκτιμήσεις τους να παρουσιάζουν απόκλιση της τάξεως του 26%.

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας απορρίπτει τις κυβερνητικές εκτιμήσεις υπογραμμίζοντας τη ραγδαία πτώση του τζίρου στο εμπόριο και τις σοβαρές οικονομικές δυσκολίες της εστίασης.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν υψηλή φορολογία και ιδιωτικό χρέος, ενώ ζητείται η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά για την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών.

Ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου επισημαίνει την ανάγκη για εθνική στρατηγική και ισονομία, προειδοποιώντας ότι η έλλειψη μέτρων στήριξης ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω λουκέτα και οικονομική αστάθεια.

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Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, η συζήτηση για το γιορτινό τραπέζι θυμίζει σκληρή διαπραγμάτευση: Το Υπουργείο Ανάπτυξης υπολογίζει το κόστος στα 164 ευρώ. Το Ινστιτούτο Καταναλωτών το ανεβάζει στα 220 ευρώ. Η απόσταση που χωρίζει τις δύο εκτιμήσεις είναι 26%.

Ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου δεν μασάει τα λόγια του. Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας απορρίπτει κατηγορηματικά το αφήγημα του υπουργείου Ανάπτυξης, δηλώντας ότι σε καμία περίπτωση δεν δέχεται ότι το τραπέζι κοστίζει φέτος όσο πέρυσι. Παρακάτω δίνει και ένα πρωτότυπο μήνυμα σε σχέση με την αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή, επιλέγοντας ως μέτρο σύγκρισης…το σουβλάκι!

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«Σαν να ζεις σε άλλη χώρα…»

«Η ενέργεια ακριβαίνει. Ακριβαίνουν και οι πρώτες ύλες. Ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο ήταν 5,6%. Όποιος λέει ότι οι τιμές μένουν ίδιες, τα ξεχνά όλα αυτά», υποστηρίζει ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου. Για εκείνον, είναι «σαν να ζει σε άλλη χώρα» όποιος υποστηρίζει ότι φέτος θα είναι φθηνότερο το χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

Δεν βρίσκει ούτε έναν τομέα βασικών αγαθών χωρίς αύξηση… Μιλά και για «εντυπώσεις» που κερδίζονται με τα νούμερα, όχι με την πραγματικότητα.

Ο τζίρος πέφτει, η εστίαση «χρεοκόπησε»

Τα στοιχεία που επικαλείται είναι «βαριά». Ο τζίρος στο ελληνικό εμπόριο πέφτει πάνω από 20% φέτος. Οι άνθρωποι ξοδεύουν τα χρήματά τους σε βασικά αγαθά, ενέργεια και στέγη. Για τα υπόλοιπα δεν περισσεύει τίποτα, σημειώνει ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας.

Η εστίαση, λέει, είναι «χρεοκοπημένη» σε ποσοστό 60%. Πάνω από 1.500 φούρνοι κλείνουν σε δύο χρόνια, όπως λέει ο Γιάννης Χαζτηθεοδοσίου, και «ούτε στην Κατοχή δεν είχαν κλείσει τόσοι».

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Οι 120 δόσεις και το χρέος

Το ιδιωτικό χρέος φτάνει τα 430 δισ. ευρώ. Τα 250 δισ. είναι, όπως τα περιγράφει, «αρρύθμιστα». Οι 120 δόσεις είναι θετικό βήμα, παραδέχεται. Δεν αρκούν όμως.

Ζητά να σβήσουν τα πρόστιμα και τα πανωτόκια. Προτείνει να πληρώνεται το κεφάλαιο με λογικό επιτόκιο. Θυμίζει ότι το κράτος χρωστά στις επιχειρήσεις 3,5 δισ. και δεν πληρώνει πανωτόκια. Αν η κυβέρνηση δεν κινηθεί, προειδοποιεί, θα είναι υπεύθυνη για τα λουκέτα.

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Πολυεθνικές, καρτέλ, ΦΠΑ και «πρόθεση»

Η λέξη που επαναλαμβάνει είναι «ισονομία». Οι μικρές επιχειρήσεις, λέει, πληρώνουν φόρο 22%. Οι πολυεθνικές και τα καρτέλ πληρώνουν 5 με 7%. Αναφέρει ότι το 2025 τα κέρδη των επιχειρήσεων έφτασαν τα 30 δισ. Τα 20 δισ. αφορούν περίπου 200 επιχειρήσεις. Τα υπόλοιπα 10 δισ. αφορούν 410 χιλιάδες.

Στον ΦΠΑ ζητά μείωση σε περίπου 60 βασικά προϊόντα, έως το 7%. Δεσμεύεται ότι οι έμποροι θα περάσουν τη μείωση στις τιμές. Ο ανταγωνισμός θα το επιβάλει, λέει. Φέρνει το παράδειγμα της Κύπρου, όπου, όπως του είπε ο αρμόδιος υπουργός, «η μείωση πέρασε στους καταναλωτές κατά 95%».

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Η σχέση με την κυβέρνηση

Ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου περιγράφει τον διάλογο που έχει ως εκπρόσωπος του εμπορικού κόσμου με την πολιτεία. Με τον προηγούμενο υπουργό Ανάπτυξης υπήρχε συχνή επικοινωνία, όπως λέει. Οι έμποροι εξέφραζαν τις απόψεις τους πριν από αποφάσεις που τους αφορούσαν. Με τον σημερινό, αφήνει να εννοηθεί, αυτό δεν συμβαίνει.

Το σουβλάκι ως μέτρο σύγκρισης για την αγοραστική δύναμη

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Η πιο εύγλωττη εικόνα της συνέντευξης είναι το σουβλάκι. Δεν έχει σημασία αν ο μισθός είναι 650 ή 920 ευρώ, λέει. Έχει σημασία πόσα σουβλάκια αγοράζεις με αυτόν.

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Οι αυξήσεις και τα επιδόματα δεν αρκούν, αν η αγοραστική δύναμη μένει καθηλωμένη, τονίζει. Ζητά λιγότερους φόρους και φθηνότερο ρεύμα για τις επιχειρήσεις. Έτσι, λέει, οι μισθοί θα μπορούσαν να φτάσουν τα 2.000 ευρώ. Θέλει μια εθνική στρατηγική εφτά ως δέκα ετών… Χωρίς αυτήν, προειδοποιεί, η χώρα θα κινδυνεύει να ξαναβρεθεί σε μνημόνιο.