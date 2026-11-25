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Ο ίδιος πραγματοποίησε προσωπική τιμοληψία σε τοπικά καταστήματα, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι τιμές είναι σημαντικά χαμηλότερες από τις αναφορές του ΙΝΚΑ.

Η κυβέρνηση χαρακτηρίζει την ακρίβεια ως προσωρινό ενεργειακό πρόβλημα και απορρίπτει τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για μείωση των ενεργειακών φόρων.

Παράλληλα, ο υφυπουργός αναφέρθηκε στα προγράμματα ελέγχου τιμών και στις πρωτοβουλίες για τη μείωση του ΦΠΑ σε προϊόντα έμμηνης ρήσης.

Τέλος, η ηγεσία του υπουργείου δεσμεύεται για εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά κατά την εορταστική περίοδο, με στόχο την πάταξη των ελληνοποιήσεων και του αθέμιτου ανταγωνισμού.

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Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και βουλευτής του Νοτίου Τομέα Αθηνών, Βασίλης Σπανάκης, βρίσκεται εδώ και 24 ώρες σε ανοιχτή διαφωνία με το Ινστιτούτο Καταναλωτή (ΙΝΚΑ). Στη συνέντευξή του στη HuffPost και στον Αντώνη Φουρλή, ο άνθρωπος που κρατάει στα χέρια του την “καυτή πατάτα” της ακρίβειας εν μέσω προεκλογικής μάχης, υποστηρίζει ότι το χριστουγεννιάτικο τραπέζι δεν ακριβαίνει…Φθηνότερο βγαίνει, δηλώνει και επιμένει.

«Εισαγόμενη και προσωρινή η ακρίβεια»

Ο Βασίλης Σπανάκης περιγράφει την ακρίβεια ως ενεργειακό πρόβλημα. Τη χαρακτηρίζει «εισαγόμενη και προσωρινή» και τη συνδέει με τις τιμές των καυσίμων. “Βλέπει” πρώτα δείγματα βελτίωσης. Το πετρέλαιο θέρμανσης έφτασε χθες στο 1,219 ευρώ, με μέσο όρο γύρω στο 1,3.

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Ο Αντώνης Φουρλής επισημαίνει ότι η αντιπολίτευση ζητά μείωση φόρων στην ενέργεια. Ο υφυπουργός απαντά αντεπιτιθέμενος: Η κυβέρνηση, λέει, στοχεύει «στην αντλία». Απορρίπτει κάθε ρίσκο για «δημοσιονομικό εκτροχιασμό».

ΦΠΑ και προϊόντα έμμηνης ρήσης

Στο ερώτημα περί αντιφάσεων, με αφορμή τη μείωση τουυ ΦΠΑ στα προϊόντα έμμηνης ρήσης για τις γυναίκες, ο Βασίλης Σπανάκης καλείται να απαντήσει στο ερώτημα: Πότε έλεγε αλήθεια η κυβέρνηση; Όταν υποστήριζε ότι η μείωση του ΦΠΑ εξανεμίζεται ή όταν τον μείωσε στα προϊόντα έμμηνης ρήσης;

Ο Σπανάκης απαντά ότι ο στόχος είναι η μείωση του έμμεσου φόρου «να πάει στον τελικό καταναλωτή». Ο συντελεστής έπεσε σε περίπου 100 κωδικούς. Η πρωτοβουλία ήταν του πρωθυπουργού, και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος συναντήθηκε με τέσσερις εταιρείες του κλάδου. Η κυβέρνηση ζήτησε και «ταβάνι τιμών» για τους επόμενους μήνες. Προσθέτει ότι δεν αυξήθηκε κανένας φόρος.

Η τιμοληψία του υφυπουργού

Το κεντρικό σημείο της συνέντευξης είναι η προσωπική διαφωνία του με το ΙΝΚΑ για το εάν και πόσο αυξήθηκε ή όχι το κόστος για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι σε σύγκριση με το 2025. Ο Βασίλης Σπανάκης δηλώνει ότι έκανε προσωπική τιμοληψία σε τοπικό μανάβικο και τοπικό, ελαφρώς γκουρμέ, κρεοπωλείο. Χρησιμοποιεί και την εφαρμογή poso kanei. Μετά κάνει τη σούμα…

Το αποτέλεσμα, λέει, είναι 163,96 ευρώ για το τραπέζι. Το συγκρίνει με την εκτίμηση του ΙΝΚΑ και καταλήγει: «Είναι 26% φθηνότερα από την εκτίμηση του ΙΝΚΑ, αυτό δείχνει η τιμοληψία που έκανα εγώ προσωπικά».

Το ΙΝΚΑ έβαζε πέρυσι το τραπέζι στα 186,85 ευρώ. Με αυτά τα δεδομένα και τα δικά του για φέτος, το φετινό τραπέζι βγαίνει «12% πιο κάτω από το περσινό».

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Ο Βασίλης Σπανάκης δεν υποχωρεί: «Σας το λέω εδώ και το έχω στη διάθεσή σας. Προϊόν προς προϊόν». Απευθύνει και πρόσκληση σε καταναλωτές και θεσμικούς φορείς: «να κάνουμε μαζί τη βόλτα».

Γιορτές για Όλους και έλεγχοι

Το πρόγραμμα «Γιορτές για Όλους» καλύπτει 26 κατηγορίες προϊόντων του εορταστικού τραπεζιού, από γαλοπούλα και αρνί μέχρι τυριά, ελαιόλαδο και γλυκά. Παράλληλα τρέχει δεύτερο πρόγραμμα για Νοέμβριο και Δεκέμβριο, με πάνω από 1.100 κωδικούς και μέσο όρο έκπτωσης 7,1%. Το poso kanei δίνει συγκρίσεις και ιστορικό τιμών.

Στην αγορά, ο Σπανάκης αναφέρει 33.000 ελέγχους και πρόστιμα περίπου 13,1 εκατ. ευρώ. Τα Χριστούγεννα οι έλεγχοι «όχι μόνο θα πολλαπλασιαστούν», αλλά θα στοχεύουν και σε ελληνοποιήσεις και αθέμιτο ανταγωνισμό.

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Η δουλειά δεν τελειώνει εύκολα, παραδέχεται: «Έχουμε μία μάχη μεγάλη να δώσουμε».