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Εντρύφησα επιμόνως στα όσα είπε ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ Σπανάκης για την ακρίβεια που πλήττει όλα τα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Την χαρακτήρισε προσωρινή και εισαγόμενη. Όπως άλλωστε έπραξαν και οι προηγηθέντες αυτού υφυπουργοί αλλά και ο νυν υπουργός. Ουδείς όμως εξ αυτών δεν έκανε τον κόπο να μας αναλύσει τον όρο «εισαγόμενος». Έχει να κάνει με τα εισαγόμενα προϊόντα που εμείς οι αναιδείς καταναλωτές προτιμούμε από τα ελληνικά; Φταίνε οι έμποροι που αρνούνται να πουλήσουν ελληνικά προϊόντα; Ή μήπως ο πληθωρισμός είναι εισαγόμενος; Και τότε γιατί ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι ο υψηλότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση;Απαντήσεις μην περιμένετε. Ούτε από τον υφυπουργό, ούτε από τον προϊστάμενο του.

Άλλωστε κατά τον υπουργό το «καλάθι της νοικοκυράς» είναι φθηνότερο στη Ελλάδα από ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μόνο που το αποτιμά, εξαιρώντας τον ΦΠΑ. Ο οποίος στην Ελλάδα είναι 24% και στην Ισπανία π.χ. είναι μόλις 4%. Αυτό το τρικάκι μου θυμίζει ένα πλανόδιο μικροπωλητή, που διαλαλούσε «ό,τι πάρετε έχει ένα τάληρο!» Και όταν άγγιζε κάποιος πελάτης κάτι, αυτός του έλεγε ψιθυριστά: «Άστο κάτω αυτό, έχει ένα δεκάρικο». Μήπως θα αρχίσουμε να βλέπουμε τώρα και πλανόδιους υπουργούς, στις λαϊκές αγορές; Καθότι υπουργός και υφυπουργός υπόσχονται το γιορτινό καλάθι 25% φθηνότερο από τις 18 Δεκέμβρη. Και οι έμποροι έχουν παραφρονήσει, καθότι για 23 μέρες κανείς δεν θα μπαίνει στα μαγαζιά τους, διότι όλοι θα περιμένουν το καλάθι με τα «δώρα». Και εάν τυχόν τα «δώρα» είναι άδωρα, άπαντες αυτούς θα κατηγορήσουν ότι τα υφάρπαξαν. Άλλωστε ήδη ο υφυπουργός κατηγορεί το Ινστιτούτο Καταναλωτών ότι ψεύδεται, όταν ανακοινώνει ότι το γιορτινό τραπέζι φέτος θα είναι 18% ακριβότερο.

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Εδώ είμαστε για να δούμε ποιος θα δικαιωθεί και ποιός θα την πληρώσει. Όσο για το «προσωρινό» της ακρίβειας, ουδέν το μονιμότερον. Μετράτε τις μέρες, τους μήνες και όσον ου πω τα χρόνια.