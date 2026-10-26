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Δύο διαφορετικές εικόνες της ελληνικής οικονομίας αποτυπώνει η νέα Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος. Από τη μία, οι τράπεζες εμφανίζουν ισχυρή κερδοφορία και η οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται. Από την άλλη, η ακρίβεια πιέζει τα νοικοκυριά, ενώ ολοένα περισσότερα δάνεια εμφανίζουν προβλήματα αποπληρωμής.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι η αύξηση κατά 14% των μη εξυπηρετούμενων δανείων των νοικοκυριών. Σύμφωνα με την έκθεση, τα συνολικά «κόκκινα» δάνεια των τραπεζών αυξήθηκαν κατά 9,3% το πρώτο εξάμηνο του 2026, φτάνοντας τα 6,2 δισ. ευρώ.

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Ειδικότερα:

Στεγαστικά δάνεια: Αύξηση προβληματικών δανείων κατά 14,6%.

Αύξηση προβληματικών δανείων κατά 14,6%. Καταναλωτικά δάνεια: Αύξηση κατά 11,7%.

Αύξηση κατά 11,7%. Ρυθμισμένα δάνεια: Οφειλές 400 εκατ. ευρώ σταμάτησαν ξανά να εξυπηρετούνται.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι νέα δάνεια ύψους 1,7 δισ. ευρώ πέρασαν στην κατηγορία των μη εξυπηρετούμενων μέσα σε μόλις έξι μήνες.

Ανάπτυξη με την ακρίβεια να επιμένει

Η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει ανάπτυξη 2% το 2026 και 1,9% το 2027. Ωστόσο, ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,5% φέτος και στο 2,7% το 2027, συνεχίζοντας να περιορίζει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

Την ίδια στιγμή, οι ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι κατέγραψαν κέρδη 2,6 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2026, αυξημένα κατά 3,8%.

Η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι, παρά την ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος, απαιτείται αυξημένη επαγρύπνηση για τις νέες καθυστερήσεις στην αποπληρωμή δανείων.

Τι δείχνουν όλα αυτά; Ότι το μεγάλο στοίχημα είναι η ανάπτυξη της οικονομίας να μεταφραστεί σε ουσιαστική βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών.