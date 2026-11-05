Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η νέα έρευνα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων αναδεικνύει την Ελλάδα ως μία από τις χώρες που πλήττονται περισσότερο από την ενεργειακή ακρίβεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ένας στους τρεις Έλληνες αναγκάστηκε να χρεωθεί ή να καθυστερήσει λογαριασμούς ρεύματος, ενώ το 52% περιόρισε αναγκαίες δαπάνες για τρόφιμα και υγεία.

Το 78% των πολιτών δηλώνει ότι η αύξηση των τιμών έχει μειώσει σημαντικά την αγοραστική τους δύναμη, επηρεάζοντας δραστικά την καθημερινή διαβίωση.

Παρά τις οικονομικές δυσκολίες, η πλειοψηφία των Ελλήνων θεωρεί επιτακτική την ενεργειακή μετάβαση και προκρίνει την αξιοποίηση του ηλιακού δυναμικού της χώρας.

Οι πολίτες στηρίζουν την ανάπτυξη ευρωπαϊκής βιομηχανίας καθαρών τεχνολογιών και την κοινή χρηματοδότηση επενδύσεων για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης.

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Η ενεργειακή ακρίβεια δεν περιορίζεται πλέον στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και στα καύσιμα. Επηρεάζει το καθημερινό τραπέζι, τη θέρμανση, τις μετακινήσεις, ακόμη και την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Αυτό αποκαλύπτει η νέα πανευρωπαϊκή έρευνα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), σύμφωνα με την οποία τα ελληνικά νοικοκυριά συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που έχουν πληγεί περισσότερο από τις αυξήσεις των τιμών της ενέργειας.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν μια ανησυχητική πραγματικότητα: Ένας στους τρεις Έλληνες αναγκάστηκε να χρεωθεί, να ζητήσει οικονομική βοήθεια ή να καθυστερήσει την πληρωμή λογαριασμού ρεύματος.

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Ακρίβεια: Το 52% περιορίζει τρόφιμα και δαπάνες υγείας

Σύμφωνα με την έρευνα, το 78% των Ελλήνων δηλώνει ότι η αύξηση των τιμών της ενέργειας έχει μειώσει σημαντικά την αγοραστική του δύναμη, έναντι 60% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι:

52% περιόρισε δαπάνες για τρόφιμα ή υγεία, έναντι 38% στην ΕΕ.

περιόρισε δαπάνες για τρόφιμα ή υγεία, έναντι 38% στην ΕΕ. 41% μείωσε τη θέρμανση στο σπίτι.

μείωσε τη θέρμανση στο σπίτι. 33% χρεώθηκε, ζήτησε βοήθεια ή καθυστέρησε να πληρώσει λογαριασμό ρεύματος, το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ.

χρεώθηκε, ζήτησε βοήθεια ή καθυστέρησε να πληρώσει λογαριασμό ρεύματος, το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ. 74% άλλαξε τον τρόπο που χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του.

άλλαξε τον τρόπο που χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του. 45% περιόρισε μετακινήσεις ακόμη και για βασικές ανάγκες, όπως ψώνια και ιατρικά ραντεβού.

Τα ποσοστά δείχνουν ότι η ενεργειακή κρίση έχει μετατραπεί σε κρίση καθημερινότητας για σημαντικό μέρος του πληθυσμού.

Οι Ελληνες θέλουν πράσινη ενέργεια, αλλά κυρίως φθηνότερους λογαριασμούς

Παρά τις οικονομικές δυσκολίες, σχεδόν τρεις στους τέσσερις Έλληνες (72%) θεωρούν την ενεργειακή μετάβαση επιτακτική ανάγκη. Το 82% αναμένει μικρότερη εξάρτηση από εισαγόμενο πετρέλαιο και φυσικό αέριο, το 81% επιθυμεί σταθερότερες ή χαμηλότερες τιμές ενέργειας και το 78% προσδοκά επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής.

Ενώ το 2022 η προστασία του κλίματος κυριαρχούσε στις προσδοκίες, σήμερα η οικονομική διάσταση της ενεργειακής μετάβασης έχει αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα.

Ηλιακή ενέργεια και ευρωπαϊκή αυτονομία

Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικό ηλιακό δυναμικό, το οποίο οι πολίτες θεωρούν βασικό εργαλείο για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης. Το 61% επιθυμεί να δοθεί προτεραιότητα στην ηλιακή ενέργεια, έναντι 52% στην ΕΕ, ενώ το 31% επιλέγει την αιολική. Παράλληλα, το 51% προτιμά την ανάπτυξη ευρωπαϊκής βιομηχανίας καθαρών τεχνολογιών, ακόμη κι αν απαιτηθεί περισσότερος χρόνος, αντί της ταχύτερης εισαγωγής εξοπλισμού από τρίτες χώρες. Το 62% τάσσεται υπέρ της κοινής ευρωπαϊκής χρηματοδότησης των ενεργειακών επενδύσεων.

Γιάννης Τσακίρης: Η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει τον ήλιο της

Ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Γιάννης Τσακίρης, επισήμανε ότι τα ελληνικά νοικοκυριά συγκαταλέγονται στα περισσότερο επιβαρυμένα της Ευρώπης. Υπογράμμισε ότι η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να περιορίσει την εξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και να δημιουργήσει προϋποθέσεις για πιο προσιτή ηλεκτρική ενέργεια.