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Ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος An-12 συνετρίβη στην περιοχή Κεμέροβο της Ρωσίας στη νοτιοδυτική Σιβηρία, σκοτώνοντας και τα 17 άτομα που βρίσκονταν στο αεροπλάνο, όπως ανέφερε το μέσο ενημέρωσης Izvestia την Τρίτη.

Ο τοπικός κυβερνήτης Ιλία Σερέντιουκ ανέφερε μέσα από το επίσημο κανάλι του στην πλατφόρμα μηνυμάτων MAX την πτώση ενός αεροπλάνου κοντά στο χωριό Γιαγκούνοβο, χωρίς όμως να προσδιορίσει το αεροσκάφος που εμπλέκεται.

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Μία αυτόπτης μάρτυρας στο περιστατικό κοντά στο χωριό Γιαγκούνοβο είπε ότι κοιτούσε από το παράθυρο όταν το αεροπλάνο έπεσε. Ανέφερε ότι το αεροπλάνο είχε πάρει φωτιά, μετά κατέβηκε απότομα και εξερράγη.

Ο Κυβερνήτης της Περιφέρειας Κεμερόβο, Ίλια Σερέντυκ, επίσης δημοσίευσε ένα βίντεο-μήνυμα στην εφαρμογή Max από τον χώρο της συντριβής. Εξήγησε ότι η συντριβή αφορούσε ένα διερχόμενο αεροπλάνο που πετούσε πάνω από την περιοχή. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και το προσωπικό ιατρικής καταστροφών εργάζονται επί τόπου.

Μάρτυρες σχολίασαν επίσης την ανάρτηση του κυβερνήτη ότι η συντριβή συνοδεύτηκε από μία φωτεινό λάμψη, και ότι το ίδιο το αεροπλάνο έπεσε έξω από την πόλη.

Την ίδια μέρα, ο Σερέντιουκ ανέφερε ότι είχε συμβεί αεροπορικό ατύχημα κοντά στο χωριό Γιαγκούνοβο, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να εργάζονται στο σημείο. Οι λεπτομέρειες ερευνώνται.

Επίσης αναφέρθηκε ότι το αεροσκάφος που συνετρίβη στο χωριό Γιαγκούνοβο στην περιοχή Κεμερόβο αναγνωρίστηκε προσωρινά ως στρατιωτικό αεροσκάφος Αν-12.