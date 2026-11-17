Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Κάτοικοι στο νησί Κεσμ του Ιράν ανέφεραν εκρήξεις και καπνό, με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες να αποδίδουν τα συμβάντα σε αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές.

Τουλάχιστον πέντε πλοία υπέστησαν ζημιές στα Στενά του Ορμούζ, ενώ ο ιρανικός στρατός προειδοποίησε τα πλοία να αποφεύγουν τις μη εξουσιοδοτημένες διαδρομές.

Το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά αμερικανικού στρατιωτικού ραντάρ στο Μπαχρέιν, το οποίο σύμφωνα με τις τοπικές αρχές αναχαιτίστηκε επιτυχώς.

Στο πλαίσιο διπλωματικών προσπαθειών για την αποκλιμάκωση της έντασης, αξιωματούχοι του Ιράν πραγματοποίησαν συνομιλίες με εκπροσώπους του Κατάρ και του Ομάν.

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Οι κάτοικοι του νησιού Κεσμ στο Ιράν ανέφεραν ότι άκουσαν αρκετές εκρήξεις από τα βορειοδυτικά της πόλης Κεσμ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Καπνός φάνηκε επίσης στον ουρανό πάνω από το νησί, που βρίσκεται στα Στενά του Ορμούζ, ανέφερε το Fars.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες τοπικές πληροφορίες, οι εκρήξεις στο νησί ενδέχεται να προκλήθηκαν από αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για την προέλευσή τους.

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NEW: U.S. forces struck an Iranian air defense missile launcher in the Nariman area of Qeshm Island.



At least six strikes reported.



IRGC will probably issue a statement shortly. pic.twitter.com/BygtZkCTTQ — Open Source Intel (@Osint613) November 17, 2026

🇺🇸🇮🇷 Reports of U.S. airstrikes on Qeshm Island, Iran. https://t.co/a8qMtQsufM November 17, 2026

🚨🇺🇸🇮🇷 REPORTS OF US STRIKES ON IRAN’S QESHM ISLAND Explosions have been reported on Iran’s Qeshm Island, with local reports suggesting US airstrikes may be responsible. The reports come after Iran allegedly launched a drone attack on a US military radar installation in Bahrain. The cause of the explosions has not yet been independently confirmed. — Nova Intel (@intel_nova) November 17, 2026

5 τάνκερ αναφέρθηκε ότι χτυπήθηκαν γύρω από το Ορμούζ

Στο μεταξύ το Al Jazeera αναφέρει ότι τουλάχιστον πέντε πλοία έχουν πληγεί μέσα και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς ο στρατός του Ιράν προειδοποιεί τα πλοία να μην ακολουθούν «ψεύτικες αμερικανικές διαδρομές» μέσω του υδάτινου διαδρόμου. Το Ιράν ισχυρίζεται ότι έχει καταρρίψει δύο αμερικανικά drones σε ξεχωριστά περιστατικά πάνω από τα στενά.

Ο ιρανικός στρατός λέει ότι ένα ακόμα δεξαμενόπλοιο πήρε φωτιά πριν λίγο, αφού χτύπησε σε ναυτική νάρκη ανατολικά του Στενού του Ορμούζ.

JUST IN: Iran has struck a third vessel in the strait of Hormuz today. Footage shows the vessel engulfed in flames, with thick smoke rising from the ship. https://t.co/beBb6F25sw Advertisement November 17, 2026

Ανέφερε ότι ήταν το πιο πρόσφατο από διάφορα δεξαμενόπλοια που σταμάτησαν αφού χτύπησαν νάρκες την Τρίτη και επανέλαβε ότι το στενό είναι κλειστό για όσους χρησιμοποιούν «μη εξουσιοδοτημένες» διαδρομές.

«Η ασφαλής διέλευση απαιτεί συντονισμό με τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, διέλευση από καθορισμένες ζώνες ασφαλείας και ενεργοποιημένα τα συστήματα ναυσιπλοΐας», δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από κρατικά μέσα.

The IRGC Aerospace Force released footage showing this morning’s launches of Shahed-136 and jet-powered Shahed-238 loitering munitions targeting radar positions at the U.S.-used Sheikh Isa Air Base in Bahrain. However, there is so far no confirmation that any of the radars were actually hit. Advertisement November 17, 2026

Το Ιράν επιτίθεται σε αμερικανικό στρατιωτικό ραντάρ στο Μπαχρέιν παρά τις συνομιλίες με μεσολαβητές

Το Ιράν επιτέθηκε με drones σε ένα αμερικανικό στρατιωτικό ραντάρ στο Μπαχρέιν την Τρίτη παρά τις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και των διαμεσολαβητών από Ομάν και Κατάρ.

Το Ισλαμικό Σώμα Επαναστατικής Φρουράς του Ιράν δήλωσε ότι το ραντάρ στη βάση Sheikh Isa του Μπαχρέιν είχε βρεθεί στο στόχαστρο και προειδοποίησε το Μπαχρέιν για τη συμμαχία του με τις ΗΠΑ και τη στάση του απέναντι στους Σιίτες κληρικούς. Το Μπαχρέιν, που φιλοξενεί τον Πέμπτο Στόλο των ΗΠΑ, είπε ότι είχε αναχαιτίσει την επίθεση και δεν υπήρχαν αναφορές για θύματα ή ζημιές.

Αξιωματούχοι του Κατάρ και του Ιράν συναντήθηκαν την Τρίτη, δήλωσε το Κατάρ, στο πλαίσιο προσπαθειών να μεσολαβήσουν για να τερματιστεί ο σχεδόν εννέα μηνών πόλεμος που έχει αποσταθεροποιήσει τη Μέση Ανατολή και έχει αυξήσει τις παγκόσμιες τιμές ενέργειας.

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Οι συνομιλίες έχουν ως στόχο «τη γεφύρωση προοπτικών και τη μείωση του χάσματος μεταξύ των προτάσεων που παρουσιάστηκαν στο πεδίο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κατάρ, Ματζέντ Αλ Ανσάρι. Συμβαδίζουν με επίσκεψη του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στο Ομάν, όπου συζήτησε με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ομάν την προστασία των θαλάσσιων διαδρόμων και τη διασφάλιση της ομαλής ροής της παγκόσμιας ναυτιλίας και του εμπορίου, καθώς και την αποτροπή στρατιωτικής κλιμάκωσης, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν.

Το Ομάν είχε προηγουμένως συνομιλίες με την Τεχεράνη για τον έλεγχο της κίνησης στο Στενό του Ορμούζ, πιο πρόσφατα τον Αύγουστο. Ο Αραγτσί ανέφερε σε ανάρτηση στο Telegram ότι συναντήθηκε επίσης με τον Σουλτάνο του Ομάν, Χάιθαμ μπιν Τάρικ, και τον ενημέρωσε για τη διπλωματική πρωτοβουλία του Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος που ξεκίνησε με επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

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