ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: Πλοία στο Στενό του Ορμούζ, όπως φαίνονται από το Μουσαντάμ του Ομάν, στις 18 Ιουνίου 2026. REUTERS/Stringer/

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ιρανός αξιωματούχος Μοχάμαντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ δήλωσε ότι το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό έως ότου η κυβέρνηση Τραμπ ικανοποιήσει συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Το Ιράν ζητά την άρση του ναυτικού αποκλεισμού και των κυρώσεων, την αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων, τον τερματισμό του πολέμου και την καταβολή αποζημιώσεων.

Η αδιαλλαξία της Τεχεράνης θέτει σε κίνδυνο τις διαπραγματεύσεις, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν την επαναλειτουργία της οδού για τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Οι εξελίξεις ασκούν πολιτική πίεση στον Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, ενώ το Ιράν διατηρεί παράλληλες συνομιλίες με το Ομάν.

Οι ιρανικές αρχές τονίζουν ότι το άνοιγμα του θαλάσσιου διαδρόμου εξαρτάται αποκλειστικά από την πλήρη αποδοχή των όρων τους από την αμερικανική πλευρά.

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Ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ιρανικής κυβέρνησης δήλωσε το Σάββατο ότι το Στενό του Ορμούζ δεν θα ανοίξει έως ότου η κυβέρνηση Τραμπ ικανοποιήσει μια σειρά απαιτήσεων ευρείας κλίμακας.

Ο ιρανός αξιωματούχος ασφαλείας Μοχάμαντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ ανέφερε σε δήλωσή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό της κρίσιμης θαλάσσιας οδού στον Περσικό Κόλπο, να άρουν τις κυρώσεις κατά της χώρας, να αποδεσμεύσουν τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, να τερματίσουν τον πόλεμο στο Ιράν και να καταβάλουν αποζημίωση για τις ζημίες που προκάλεσαν στη χώρα.

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Σύμφωνα με τη δήλωση, η οποία διαδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, το στενό δεν θα ανοίξει «μέχρι η Αμερική να διορθώσει τη συμπεριφορά της».

Οι απαιτήσεις του Ιράν θέτουν σε κίνδυνο τη συμφωνία για την επαναλειτουργία του στενού, για την οποία αρκετοί αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου ήταν αισιόδοξοι ότι θα επιτευχθεί νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέλαβαν τον ναυτικό αποκλεισμό του στενού στις 14 Ιουλίου, εντείνοντας τις ανταποδοτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, καθώς το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών φαίνεται να κατέρρευσε. Οι διαπραγματεύσεις έγιναν πιο έντονες — καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, τα αποθέματα πυραύλων του αμερικανικού στρατού έχουν μειωθεί — τις εβδομάδες που ακολούθησαν.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε στο CNBC στις 4 Αυγούστου ότι η συμφωνία θα εξασφάλιζε «ελευθερία κίνησης» για τα εμπορικά πλοία, όταν ρωτήθηκε αν θα επιτρεπόταν στο Ιράν να εισπράττει διόδια.

Ο Μπέσεντ προέβλεψε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν μόλις τα πλοία επιστρέψουν στις ναυτιλιακές τους διαδρομές, φέρνοντας «ανακούφιση» στην οικονομία καθώς οι τιμές θα μειωθούν, προσθέτοντας: «Δεν είναι μόνο η ενέργεια. Είναι τα λιπάσματα, τα διυλισμένα προϊόντα, τα διάφορα βιομηχανικά αέρια».

Η ιρανική κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι βρίσκεται σε συζητήσεις μόνο με το Ομάν, όχι με τις ΗΠΑ, γεγονός που προκάλεσε την οργή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα αυτό το μήνα. Ο ίδιος χαρακτήρισε την ιρανική ηγεσία «διπρόσωπη».

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«Τίποτα δεν περνάει στο Ιράν, εκτός αν το θέλουμε εμείς, και τίποτα δεν θα περάσει, εκτός αν επιτευχθεί μια Συμφωνία ή Πλήρης Παραίτηση», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social αυτή την εβδομάδα. «Είτε το θέλει να το παραδεχτεί το Ιράν είτε όχι, στην πραγματικότητα μιλάμε για μια λύση σε ένα πρόβλημα που οι ίδιοι έχουν προκαλέσει, εδώ και δεκαετίες».

Ο πρόεδρος απέσυρε τις απειλές για μαζικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν στις αρχές Αυγούστου, ώστε να μπορέσουν να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις.

Αυξάνεται η πίεση στον Τραμπ

Οι νέοι όροι ενδέχεται να αυξήσουν την πίεση στον Ντόναλντ Τραμπ να εξετάσει ορισμένες από τις απαιτήσεις της Τεχεράνης, εφόσον επιθυμεί να περιορίσει το ενεργειακό κόστος για τους Αμερικανούς καταναλωτές, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές αποτελούν πολιτικό κίνδυνο για τους Ρεπουμπλικανούς ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

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Ακόμη και πριν από τις δηλώσεις Ζολγκάντρ, Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι η επαναλειτουργία των Στενών δεν ήταν τόσο κοντά όσο φαινόταν. Ο Χοσεΐν Μοχεμπί, εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, δήλωσε ότι το άνοιγμα του θαλάσσιου διαδρόμου «δεν εξαρτάται από τις διαπραγματεύσεις Ιράν – Ομάν».

Σε δηλώσεις του στο Tasnim, μέσο ενημέρωσης που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, ανέφερε ότι όλα θα εξαρτηθούν από το εάν «οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν πλήρως τους όρους του Ιράν».

Δεν εξειδίκευσε τότε ποιοι ήταν αυτοί οι όροι, πέραν της απαίτησης η Ουάσινγκτον να μην παρεμβαίνει στις διαπραγματεύσεις της Τεχεράνης με το Ομάν ή άλλες χώρες.

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Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε από την πλευρά του ότι η Τεχεράνη και το Μουσκάτ βρίσκονται «πολύ κοντά» σε συμφωνία. Έσπευσε, όμως, να ξεκαθαρίσει ότι αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως και άμεσο άνοιγμα των Στενών.

Όπως ανέφερε, η επαναλειτουργία τους εξαρτάται και από άλλους όρους, μεταξύ των οποίων βρίσκεται η αποζημίωση του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες για παραβιάσεις του Μνημονίου της Ισλαμαμπάντ, όπως λέει η Τεχεράνη.

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