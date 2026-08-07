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Οι τρεις χώρες επιδιώκουν την ενίσχυση της ασφάλειάς τους εν μέσω των αυξημένων εντάσεων και των συγκρούσεων που επικρατούν στη Μέση Ανατολή.

Τούρκος αξιωματούχος διευκρίνισε ότι το σύμφωνο είναι αμιγώς αμυντικού χαρακτήρα και δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένων παραγόντων της περιοχής.

Το μέλος της ιρανικής επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας, Εμπραχίμ Ρεζαΐ, επέκρινε τη συμφωνία χαρακτηρίζοντάς την αναποτελεσματική για τη διασφάλιση της ασφάλειας του Ριάντ.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Σαουδική Αραβία οφείλει να αναθεωρήσει τις πολιτικές της αντί να αναζητά προστασία μέσω εξωτερικών αμυντικών συνεργασιών.

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Ο Εμπραχίμ Ρεζαΐ, μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου επέκρινε το νέο αμυντικό σύμφωνο που υπέγραψαν το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκίαι, δηλώνοντας ότι είναι μία «συμφωνία στα χαρτιά» και δεν πρόκειται να εγγυηθεί στο Ριάντ μια διαρκή ασφάλεια.

Η πρώτη αντίδραση της Τεχεράνης

«Οι Σαουδάραβες πρέπει να γνωρίζουν ότι μια συμφωνία στα χαρτιά με την Τουρκία και το Πακιστάν δεν θα τους φέρει ασφάλεια, όπως ακριβώς χρόνια μονομερούς εξάρτησης από τους Αμερικανούς δεν τους έφεραν ασφάλεια», έγραψε σε ανάρτηση στο Χ.

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سعودی‌ها باید بدانند که توافق کاغذی با ترکیه و پاکستان برای آنها امنیت‌آور نیست، همان‌طور که سال‌ها شیردهی یکطرفه به آمریکایی‌ها برایشان امنیت نیاورد. سیاست‌هایتان را اصلاح کنید تا نیاز نباشد از دیگران #گدایی_امنیت کنید. — ابراهیم رضایی (@EbrahimRezaei14) August 7, 2026

Ο ίδιος υποστήριξε ότι αν η Σαουδική Αραβία αναθεωρήσει τις πολιτικές της, δεν θα χρειάζεται να παρακαλάει για ασφάλεια από τρίτους.

Νωρίτερα σήμερα, η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία —τρεις από τους ισχυρότερους παίκτες της περιοχής— υπέγραψαν ένα αμυντικό σύμφωνο τύπου ΝΑΤΟ, δεσμευόμενες να υπερασπιστούν η μία την άλλη σε περίπτωση επίθεσης.

Τι περιλαμβάνει το «Σύμφωνο Κοινής Άμυνας της Μέκκας»

Με το «Σύμφωνο Κοινής Άμυνας της Μέκκας» οι τρεις χώρες επιδιώκουν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στον τομέα της ασφάλειας εν μέσω αυξημένων εντάσεων και πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η συμφωνία, που υπεγράφη στη Μέκκα, λέει πως οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση σε κάποια από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων τους, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Τούρκος αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι το σύμφωνο είναι «αμιγώς αμυντικό» και δεν στρέφεται εναντίον κάποιου συγκεκριμένου παράγοντα.

Όπως αναφέρει ο Μανσούρ Αχμέντ του Strategic and Defence Studies Centre του Australian National University, το Πακιστάν και η Τουρκία φέρνουν στο «τραπέζι» τις ισχυρές αμυντικές βιομηχανίες τους, ενώ οι Σαουδάραβες μπορούν να συμβάλουν με τις τεχνολογικές δαπάνες. Πάντως, πρόσθεσε πως το σύμφωνο μάλλον θα δεν περιλαμβάνει το στοιχείο του πακιστανικού πυρηνικού οπλοστασίου, το οποίο είναι εστιασμένο στην απειλή από την Ινδία.

Το Πακιστάν παρέχει εδώ και δεκαετίες εκπαίδευση και τεχνική βοήθεια στις σαουδαραβικές ένοπλες δυνάμεις, ενώ η Τουρκία και το Πακιστάν έχουν συνεργαστεί σε πολλούς τομείς, περιλαμβανομένων των πολεμικών πλοίων και των εκπαιδευτικών αεροσκαφών. Το 2023 το Ριάντ υπέγραψε συμφωνία για αγορά τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.