Η 29χρονη σούπερ σταρ του μόντελινγκ συγκλόνισε τους εκατομμύρια θαυμαστές της με μια εξομολόγηση για τη χρόνια νόσο του Lyme, αποκαλύπτοντας ότι μια νέα σοβαρή έξαρση την άφησε χωρίς δυνάμεις, ενώ παραδέχτηκε πως ένιωσε να «διαγιγνώσκει» τον εαυτό της με δεκάδες άλλες ασθένειες.