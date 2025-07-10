Η Βενεζουέλα βρίσκεται πάνω εκεί που ενώνονται οι τεκτονικές πλάκες της Καραϊβικής και της Νοτιοαμερικανικής, με το Καράκας να είναι χτισμένο πάνω σε μια βαθιά ιζηματογενή λεκάνη, η ενισχύει την ένταση της δόνησης στην επιφάνεια
Οι αστυνομικοί εντόπισαν στο σημείο ένα μαχαίρι, το οποίο, σύμφωνα με τον καθ’ ομολογίαν δράστη, δεν ήταν το όπλο του εγκλήματος, καθώς είπε ότι μετά τη συμπλοκή το πέταξε σε κάδο απορριμμάτων.
Δεκαπέντε χρόνια μετά την τραγωδία της Ανάστασης στη Δροσιά Χαλκίδας, η αδελφή του μικρού Χρήστου μιλά για το πένθος, την οικογένειά της και τη δύναμη να συνεχίσει τη ζωή της.
Η 29χρονη σούπερ σταρ του μόντελινγκ συγκλόνισε τους εκατομμύρια θαυμαστές της με μια εξομολόγηση για τη χρόνια νόσο του Lyme, αποκαλύπτοντας ότι μια νέα σοβαρή έξαρση την άφησε χωρίς δυνάμεις, ενώ παραδέχτηκε πως ένιωσε να «διαγιγνώσκει» τον εαυτό της με δεκάδες άλλες ασθένειες.
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