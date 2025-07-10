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ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι 57 παραγωγοί από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις – Δήλωναν εκτάσεις στην Καστοριά και τον Γράμμο

Η δίκη διακόπηκε για την 1η Ιουλίου, οπότε το δικαστήριο θα αποφασίσει για τα ελαφρυντικά και τις ποινές που θα επιβληθούν.

Βενεζουέλα: Στους 589 ανέρχονται πλέον οι νεκροί των φονικών σεισμών – Τι είναι το φαινόμενο «doublet» που εξηγεί την καταστροφή

Η Βενεζουέλα βρίσκεται πάνω εκεί που ενώνονται οι τεκτονικές πλάκες της Καραϊβικής και της Νοτιοαμερικανικής, με το Καράκας να είναι χτισμένο πάνω σε μια βαθιά ιζηματογενή λεκάνη, η ενισχύει την ένταση της δόνησης στην επιφάνεια

Καλλιθέα: Ο 15χρονος δολοφονήθηκε με μία μαχαιριά στην καρδιά – Δεν βρέθηκαν σημάδια πάλης σύμφωνα με τον ιατροδικαστή

Οι αστυνομικοί εντόπισαν στο σημείο ένα μαχαίρι, το οποίο, σύμφωνα με τον καθ’ ομολογίαν δράστη, δεν ήταν το όπλο του εγκλήματος, καθώς είπε ότι μετά τη συμπλοκή το πέταξε σε κάδο απορριμμάτων.

Γαρυφαλιά Σούτζιου περιγράφει πώς έμαθε για την τραγική απώλεια του 7χρονου αδελφού της που σκοτώθηκε από φωτοβολίδα το 2011 – «Δεν μπορώ να ξεχάσω την εικόνα του πατέρα μου» (βίντεο)

Δεκαπέντε χρόνια μετά την τραγωδία της Ανάστασης στη Δροσιά Χαλκίδας, η αδελφή του μικρού Χρήστου μιλά για το πένθος, την οικογένειά της και τη δύναμη να συνεχίσει τη ζωή της.

«Λαχανιάζω μέχρι να φτάσω στην κουζίνα»: Η Bella Hadid ξεσπά σε δάκρυα – Η σκληρή μάχη με τη χρόνια νόσο που την καθηλώνει

Η 29χρονη σούπερ σταρ του μόντελινγκ συγκλόνισε τους εκατομμύρια θαυμαστές της με μια εξομολόγηση για τη χρόνια νόσο του Lyme, αποκαλύπτοντας ότι μια νέα σοβαρή έξαρση την άφησε χωρίς δυνάμεις, ενώ παραδέχτηκε πως ένιωσε να «διαγιγνώσκει» τον εαυτό της με δεκάδες άλλες ασθένειες.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι 57 παραγωγοί από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις – Δήλωναν εκτάσεις στην Καστοριά και τον Γράμμο

Βενεζουέλα: Στους 589 ανέρχονται πλέον οι νεκροί των φονικών σεισμών – Τι είναι το φαινόμενο «doublet» που εξηγεί την καταστροφή

Καλλιθέα: Ο 15χρονος δολοφονήθηκε με μία μαχαιριά στην καρδιά – Δεν βρέθηκαν σημάδια πάλης σύμφωνα με τον ιατροδικαστή

Γαρυφαλιά Σούτζιου περιγράφει πώς έμαθε για την τραγική απώλεια του 7χρονου αδελφού της που σκοτώθηκε από φωτοβολίδα το 2011 – «Δεν μπορώ να ξεχάσω την εικόνα του πατέρα μου» (βίντεο)

«Λαχανιάζω μέχρι να φτάσω στην κουζίνα»: Η Bella Hadid ξεσπά σε δάκρυα – Η σκληρή μάχη με τη χρόνια νόσο που την καθηλώνει

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Τράπεζα της Ελλάδος: Απαντά για τα επιτόκια των επιχειρηματικών δανείων – Πού κυμαίνονται σε άλλες κατηγορίες δανείων

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Life

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Το «brain freeze» από το παγωτό αποκαλύπτει περισσότερα για την υγεία μας απ’ όσα νομίζουμε

Δεν είναι απλώς μια στιγμιαία ενόχληση, αλλά ίσως προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι μηχανισμοί του πόνου στον εγκέφαλο.

7+1 απλές κινήσεις που κάνουμε πριν φύγουμε διακοπές και μας γλιτώνουν από το άγχος της επιστροφής

7+1 απλές κινήσεις που κάνουμε πριν φύγουμε διακοπές και μας γλιτώνουν από το άγχος της επιστροφής

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Ερευνητές ανακάλυψαν κεντρικό γονίδιο που ενεργοποιεί την ανθρώπινη ανάπτυξη – Οι ηθικοί προβληματισμοί που προκύπτουν

Ερευνητές ανακάλυψαν κεντρικό γονίδιο που ενεργοποιεί την ανθρώπινη ανάπτυξη – Οι ηθικοί προβληματισμοί που προκύπτουν

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Ιθαν Χοκ και Ράσελ Κρόου στο «The Weight»: Μία σκληρή ιστορία επιβίωσης με φόντο τη Μεγάλη Ύφεση

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Η αρχαία τελετουργία συναντά το σύγχρονο μπαλέτο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ελεύθερνας

Η αρχαία τελετουργία συναντά το σύγχρονο μπαλέτο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ελεύθερνας

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Τζέιμς Μποντ: Συνεχίζεται – Τον Αύγουστο ο επόμενος γύρος κάστιγκ για τη νέα ταινία 007

Τζέιμς Μποντ: Συνεχίζεται – Τον Αύγουστο ο επόμενος γύρος κάστιγκ για τη νέα ταινία 007

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Τέλος ο Κώστας Τσουρός από τον ΣΚΑΪ

Ο Κώστας Τσουρός έκανε το δεύτερο και τελευταίο του ραντεβού με τη διοίκηση του σταθμού το μεσημέρι της Παρασκευής.

Η Φαίη Σκορδά αποχαιρέτησε με συγκίνηση το κοινό μετά το ξαφνικό «διαζύγιο» της από το MEGA: «Όλα για κάποιο λόγο γίνονται» (βίντεο)

Η Φαίη Σκορδά αποχαιρέτησε με συγκίνηση το κοινό μετά το ξαφνικό «διαζύγιο» της από το MEGA: «Όλα για κάποιο λόγο γίνονται» (βίντεο)

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Στα «χαρακώματα» το τηλεοπτικό ρεπορτάζ: Οι πρωταγωνιστές των τελευταίων ημερών και τα σενάρια που επικρατούν για το μέλλον τους

Στα «χαρακώματα» το τηλεοπτικό ρεπορτάζ: Οι πρωταγωνιστές των τελευταίων ημερών και τα σενάρια που επικρατούν για το μέλλον τους

ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Η μάχη της τηλεθέασης: Ξανά στην τρίτη θέση η «Super Κατερίνα», οι νικητές και οι χαμένοι της Πέμπτης

Η μάχη της τηλεθέασης: Ξανά στην τρίτη θέση η «Super Κατερίνα», οι νικητές και οι χαμένοι της Πέμπτης

NEWSROOM - HUFFPOST

NEWSROOM - HUFFPOST

Σίσσυ Χρηστίδου: Πρωταγωνιστεί στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ μετά την απομάκρυνση της Φαίης Σκορδά

Σίσσυ Χρηστίδου: Πρωταγωνιστεί στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ μετά την απομάκρυνση της Φαίης Σκορδά

ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

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