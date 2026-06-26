Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον πλοίων που κινούνταν στα Στενά του Ορμούζ. Όπως υποστήριξε, ένα από τα drones έπληξε το κατάστρωμα μεγάλου και πολύ ακριβού φορτηγού πλοίου, προκαλώντας ζημιές, χωρίς ωστόσο να διακοπεί η πορεία του. Τα υπόλοιπα τρία, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, καταρρίφθηκαν. Ο Τραμπ χαρακτήρισε το περιστατικό «σοβαρή παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, χωρίς να δώσει περαιτέρω στοιχεία ή διευκρινίσεις για τις συνθήκες της επίθεσης. Δείτε την ανάρτησή του:

Τραμπ: Ανόητη παραβίαση της εκεχειρίας από το Ιράν – Εκτόξευσε drones κατά πλοίων στο Ορμούζ, ζημιές σε τάνκερ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον πλοίων που κινούνταν στα Στενά του Ορμούζ.



Όπως υποστήριξε, ένα από τα drones έπληξε το κατάστρωμα μεγάλου και πολύ ακριβού φορτηγού πλοίου, προκαλώντας ζημιές, χωρίς ωστόσο να διακοπεί η πορεία του. Τα υπόλοιπα τρία, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, καταρρίφθηκαν.



Ο Τραμπ χαρακτήρισε το περιστατικό «σοβαρή παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, χωρίς να δώσει περαιτέρω στοιχεία ή διευκρινίσεις για τις συνθήκες της επίθεσης.



Δείτε την ανάρτησή του: