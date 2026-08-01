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Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα, όπως στη Βοιωτία, την Αιγιάλεια και το Πόρτο Γερμενό, πραγματοποιώντας εκκενώσεις οικισμών για την προστασία των πολιτών.

Το Λιμενικό Σώμα συνέδραμε στη διάσωση εκατοντάδων κατοίκων και τουριστών από παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων για την ενημέρωσή του.

Η Ελλάδα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής αντιπυρικής περιόδου, με τους επιστήμονες να συνδέουν την ένταση των πυρκαγιών με την κλιματική αλλαγή και τις ακραίες καιρικές συνθήκες.

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Το Bloomberg αφιερώνει ένα δημοσίευμα για τις μεγάλες πυρκαγιές που πλήττουν την Ελλάδα τις τελευταίες μέρες, περιγράφοντας τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, εκκένωσης και διάσωσης κατοίκων της Πυροσβεστικής και το μέγεθος της καταστροφής που συντελείται και ενισχύεται από τους ισχυρούς ανέμους.

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα σοβαρή στη Βοιωτία, το Πόρτο Γερμενό και την Αιγιάλεια, ενώ η Αττική τέθηκε για πρώτη φορά φέτος στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Περιγράφει τις προσπάθειες από αέρος και ξηράς στα δύο μεγάλα μέτωπα της Βοιωτίας, όπου η φωτιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή και εξακολουθεί να καίει, στους οικισμούς Άγιος Βασίλειος και Ξηρονομή.

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Το Bloomberg επισημαίνει ότι οι επίγειες δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες που επεκτάθηκαν και προς την Αττική ενώ σημειώνει ότι οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν συνεχείς αναζωπυρώσεις στο Πόρτο Γερμενό, περίπου 70 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αθήνας, όπου οι φλόγες έφτασαν σε κατοικίες και δασικές εκτάσεις.

Smoke over Athens – Residents flee as wildfire races towards homes in Attica



The blaze broke out on Mount Poikilo, west of Athens, prompting evacuation orders for parts of Haidari as thick smoke blanketed the Greek capital.



Firefighters and water-bombing aircraft battled flames… pic.twitter.com/ppWaN7NQyo August 1, 2026

Υπογραμμίζει επίσης ότι το Λιμενικό Σώμα προχώρησε στην απομάκρυνση 12 ατόμων διά θαλάσσης, ενώ την Παρασκευή είχαν ήδη μεταφερθεί με ασφάλεια από παραθαλάσσιο οικισμό στον Κορινθιακό Κόλπο 254 κάτοικοι και τουρίστες.

To Bloomberg ενημερώνει ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Σάββατο το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας, όπου ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα. Κάνει μνεία και στις ενισχύσεις που εστάλησαν στο μέτωπο της Αιγιάλειας ενώ τονίζει ότι οι υψηλές θερμοκρασίες, η παρατεταμένη ξηρασία και οι πολύ ισχυροί άνεμοι δημιούργησαν εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες για την ταχεία εξάπλωση των μετώπων.

Στη Βοιωτία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους σε δύο σημεία το ένα βόρεια της Δόμβραινας και το άλλο προς τη Λιβαδόστρα. Για τον λόγο αυτό, μάλιστα εκδόθηκε μήνυμα για απομάκρυνση από τον οικισμό Λιβαδόστρα. Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, νωρίς το πρωί σήμερα πλοιάριο του Πυροσβεστικού Σώματος και πλωτό του Λιμενικού Σώματος απομάκρυναν με ασφάλεια από την παραλία στο Πόρτο Γερμενό 12 ανθρώπους.

Κατά την διάρκεια της νύχτας καθώς οι φλόγες έφτασαν κοντά στον οικισμό Ψάθα στάλθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση προς Αλεποχώρι και Μέγαρα, ενώ νωρίτερα είχε εκδοθεί μήνυμα για την εκκένωση της περιοχής Μύτικας με κατεύθυνση προς Ψάθα και Αλεποχώρι. Επιπλέον εκδόθηκαν μηνύματα για απομάκρυνση από το Πόρτο Γερμενό, τη Δόμβραινα, ενώ χθες εκκενώθηκαν οι περιοχές Προσήλι, ‘Αγιος Βασίλειος, Αλυκή, ‘Αγιος Νικόλαος και Ξηρονομή.

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Σύμφωνα με το Bloomberg, η Ελλάδα βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο μιας ιδιαίτερα δύσκολης αντιπυρικής περιόδου στην Ευρώπη, η οποία ξεκίνησε νωρίτερα από το συνηθισμένο.

Μεγάλες πυρκαγιές έχουν ήδη πλήξει την Ισπανία και τη νοτιοδυτική Γαλλία, ενώ τέσσερα διαδοχικά κύματα καύσωνα και η έντονη ξηρασία έχουν μετατρέψει τεράστιες εκτάσεις σε εύφλεκτη ύλη.

Οι ακραίες συνθήκες έχουν αναγκάσει περισσότερους από 300.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης.

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Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή εντείνει τις συνθήκες που ευνοούν την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών.

Την ίδια ώρα, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες και η ανομβρία ενδέχεται να διατηρηθούν για αρκετές ακόμη εβδομάδες, παρατείνοντας την περίοδο πολύ υψηλού κινδύνου ακόμη και μέχρι το φθινόπωρο.

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