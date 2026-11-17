Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ανάπτυξη 1,4% στην ΕΕ για το 2026, υποστηριζόμενη από την αύξηση των εξαγωγών λόγω της παγκόσμιας ζήτησης για τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.

Παρά την ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας με τη δημιουργία 800.000 νέων θέσεων, η ευρωπαϊκή οικονομία έρχεται αντιμέτωπη με επίμονο πληθωρισμό και αυξημένο κόστος δανεισμού.

Τα δημόσια οικονομικά πιέζονται από τις αμυντικές δαπάνες και το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους, το οποίο αναμένεται να αυξηθεί σε 19 κράτη-μέλη έως το 2028.

Η ακρίβεια στα τρόφιμα και την ενέργεια συνεχίζει να περιορίζει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, επιβραδύνοντας την ιδιωτική κατανάλωση.

Η Κομισιόν τονίζει την ανάγκη για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και προστασία των δημόσιων οικονομικών, προειδοποιώντας παράλληλα για τους κινδύνους από τις γεωπολιτικές συγκρούσεις και την ενεργειακή αστάθεια.

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Ανάπτυξη 1,4% στην ΕΕ το 2026, έναντι 1,1% που προέβλεπε την άνοιξη, και 1,2% στην ευρωζώνη, αντί 0,9%, αλλά με επίμονο πληθωρισμό, ακριβότερο δανεισμό και αυξανόμενο δημόσιο χρέος προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της. Η παγκόσμια έκρηξη επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη στηρίζει τις ευρωπαϊκές εξαγωγές, αντισταθμίζοντας μέρος των πιέσεων από το ενεργειακό σοκ και τις γεωπολιτικές συγκρούσεις.

«Το 2026 η ευρωπαϊκή οικονομία αντέχει καλύτερα από ό,τι αναμενόταν. Ωστόσο, δεν μπορούμε να θεωρούμε αυτή την ανθεκτικότητα δεδομένη ούτε να αρκούμαστε σε αυτήν», δήλωσε ο επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις, ζητώντας προστασία των δημόσιων οικονομικών και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

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Για το 2027 προβλέπεται ανάπτυξη 1,4% στην ΕΕ και 1,2% στην ευρωζώνη, με οριακή επιτάχυνση στο 1,5% και 1,3% αντίστοιχα το 2028.

Επίμονος πληθωρισμός – Οι ανατιμήσεις περνούν στα τρόφιμα

Ο πληθωρισμός στην ΕΕ εκτιμάται στο 3,3% το 2026 και στο 3,2% το 2027, έναντι εαρινών προβλέψεων για 3,1% και 2,4%, πριν υποχωρήσει στο 2,3% το 2028. Στην ευρωζώνη προβλέπεται στο 3,2% φέτος, στο 3,1% το 2027 και στο 2,1% το 2028.

Τον Οκτώβριο ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη έφτασε το 4%, με τις τιμές της ενέργειας αυξημένες σχεδόν κατά 21% σε ετήσια βάση. Η Κομισιόν αναμένει κορύφωση του πληθωρισμού στην ΕΕ πάνω από το 4% μεταξύ τέλους 2026 και αρχών 2027.

Παρότι οι ενεργειακές πιέσεις αναμένεται να μετριαστούν το 2027, ο πληθωρισμός των τροφίμων θα επιταχυνθεί εξαιτίας του αυξημένου κόστους ενέργειας και λιπασμάτων, αλλά και των ζημιών στις καλλιέργειες από την ξηρασία και τους καύσωνες.

Η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο. Οι προσδοκίες των αγορών που καταγράφονται στην έκθεση υποδείκνυαν κορύφωση του επιτοκίου καταθέσεων γύρω στο 3,4% στα μέσα του 2027.

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Η τεχνητή νοημοσύνη στηρίζει τις εξαγωγές

Η καλύτερη από την αναμενόμενη οικονομική επίδοση οφείλεται κυρίως στην ανάκαμψη των εξαγωγών αγαθών. Καθοριστική είναι η αυξημένη διεθνής ζήτηση για ευρωπαϊκό βιομηχανικό εξοπλισμό που συνδέεται με την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και εξηλεκτρισμού, ενισχύοντας τη μεταποίηση.

Η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, επιβραδύνοντας την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης στο 1,3% το 2026 και στο 1,1% το 2027, προτού ανακάμψει στο 1,3% το 2028, καθώς θα υποχωρεί ο πληθωρισμός.

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Οι επενδύσεις παραμένουν υποτονικές, με τα υψηλά επιτόκια να πλήττουν ιδιαίτερα την κατασκευή κατοικιών. Από το 2027, η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης θα περιορίσει τη χρηματοδοτική ώθηση, η οποία θα αντικατασταθεί μόνο εν μέρει από άλλα ευρωπαϊκά κονδύλια.

800.000 πρόσθετες θέσεις εργασίας

Η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας παραμένει ανθεκτική, με περίπου 800.000 πρόσθετες θέσεις εργασίας το 2026. Η ανεργία διατηρείται λίγο πάνω από το 6% στην ΕΕ, κοντά στα ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ενώ οι μισθοί αναμένεται να αυξάνονται ελαφρώς ταχύτερα από τον πληθωρισμό.

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Αύξηση του χρέους σε 19 κράτη-μέλη

Οι αυξημένες αμυντικές δαπάνες, τα μέτρα ενεργειακής στήριξης και το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους επιβαρύνουν τα δημόσια οικονομικά.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα της ΕΕ αυξάνεται από 3,1% του ΑΕΠ το 2025 σε 3,6% το 2026, 3,7% το 2027 και 3,8% το 2028. Οι δαπάνες για τόκους αναμένεται να φτάσουν στο 2,4% του ΑΕΠ το 2028, το υψηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.

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Το δημόσιο χρέος της ΕΕ προβλέπεται να αυξηθεί από 82,6% του ΑΕΠ το 2025 σε 85,6% το 2028 και στην ευρωζώνη από 88,6% σε 91,3%. Αύξηση προβλέπεται σε 19 κράτη-μέλη, σε 12 από αυτά κατά περισσότερες από πέντε ποσοστιαίες μονάδες. Αντίθετα, στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Πορτογαλία αναμένεται σημαντική αποκλιμάκωση χάρη στα πρωτογενή πλεονάσματα.

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Γαλλία, Βέλγιο και Ιταλία υπό πίεση – Διαφορετική πορεία για τη Γερμανία

Ιδιαίτερα δύσκολες είναι οι προοπτικές της Γαλλίας, όπου η ανάπτυξη περιορίζεται στο 0,4% το 2026 και στο 0,6% το 2027. Το δημοσιονομικό έλλειμμα προβλέπεται στο 5,5% του ΑΕΠ φέτος, 5,4% το 2027 και 5,7% το 2028, με το χρέος να φτάνει στο 123,2% του ΑΕΠ το 2028.

Στο Βέλγιο, η ανάπτυξη προβλέπεται στο 0,7% φέτος και στο 0,8% το 2027. Το έλλειμμα παραμένει στο 5,2% του ΑΕΠ το 2026 και αυξάνεται στο 5,5% το 2027 και στο 5,7% το 2028, με το χρέος να φτάνει στο 115,8%.

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Στην Ιταλία, η ανάπτυξη επιβραδύνεται από 1% φέτος σε 0,7% το 2027, ενώ το χρέος προβλέπεται να κορυφωθεί στο 138,8% του ΑΕΠ το 2027.

Αντίθετα, η Γερμανία, μετά από χρόνια στασιμότητας, ανακάμπτει με ανάπτυξη 1,3% το 2026, χάρη στις εξαγωγές και στις αυξημένες δαπάνες για άμυνα και υποδομές. Η ανάπτυξη προβλέπεται ωστόσο να επιβραδυνθεί στο 1% το 2027 και στο 0,7% το 2028, καθώς εξασθενούν οι εξαγωγές και η δημοσιονομική ώθηση.

Η διπλή όψη της τεχνητής νοημοσύνης

Οι γεωπολιτικές συγκρούσεις, η ενεργειακή αβεβαιότητα και οι πιθανές χρηματοπιστωτικές αναταράξεις παραμένουν βασικοί κίνδυνοι. Ιδιαίτερα για την τεχνητή νοημοσύνη, η Κομισιόν επισημαίνει ότι, ενώ οι επενδύσεις ενισχύουν την παραγωγικότητα και τις εξαγωγές, μια απότομη διόρθωση στις υψηλές χρηματιστηριακές αποτιμήσεις θα μπορούσε να προκαλέσει χρηματοπιστωτική αστάθεια.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, εμβάθυνσης της ενιαίας αγοράς και επιτάχυνσης της ενεργειακής μετάβασης, ώστε η σημερινή ανθεκτικότητα να μετατραπεί σε διατηρήσιμη ανάπτυξη.