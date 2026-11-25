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Σε σενάριο έρευνας και διάσωσης σε αστικό περιβάλλον μετά από σεισμό συνεκπαιδεύτηκαν για πρώτη φορά όλα τα ειδικά τμήματα αντιμετώπισης καταστροφών (ΕΤΑΚ) της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ) του ΓΕΕΘΑ.

H άσκηση περιέλαβε:

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-Έρευνα και απεγκλωβισμό θυμάτων από ερείπια

-Ομάδες σκύλων έρευνας και διάσωσης

-Drones, θερμικές κάμερες και σύγχρονα μέσα εντοπισμού

-Παροχή πρώτων βοηθειών και διαχείριση τραυματιών

-Ανάπτυξη του Κινητού Επιχειρησιακού Κέντρου «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»