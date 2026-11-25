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Στα ίδια επίπεδα με πέρυσι αναμένεται να κινηθεί ο προϋπολογισμός των ελληνικών νοικοκυριών για τις εορταστικές αγορές τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά του 2026, σύμφωνα με έρευνα της ΕΥ Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, το 63% των Ελλήνων καταναλωτών σκοπεύουν να ξοδέψουν τα ίδια με πέρυσι, σύμφωνα με το πρώτο κύμα της μεγάλης καταναλωτικής έρευνας της EY Ελλάδος σε συνεργασία με την MRB και τον τομέα στρατηγικής και ερευνών της Choose A.E., με τίτλο, EY Future Consumer Index Ελλάδα 2026, η οποία θα παρουσιαστεί αναλυτικά τους επόμενους μήνες. Ταυτόχρονα, 24% – όπως και πέρυσι – σκοπεύουν να ξοδέψουν λιγότερα, ενώ 9% από 13% το 2025, θα ξοδέψουν περισσότερα.

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Τι θα αγοράσουν οι καταναλωτές και πόσα θα ξοδέψουν

Οι εορταστικές αγορές συνδυάζουν τις ανάγκες του σπιτιού και του γιορτινού τραπεζιού, με τις προσωπικές επιλογές και τις εμπειρίες. Ισχυρότερη πρόθεση για αγορές καταγράφεται στα τρόφιμα και ποτά (64%), με ακόμη υψηλότερα ποσοστά στις ηλικίες 40-49 και 50-64 ετών (69% και 72%, αντίστοιχα).

Ακολουθούν τα ρούχα και αξεσουάρ (53%, και 63% στις ηλικίες 30-39 ετών), τα είδη προσωπικής φροντίδας και ομορφιάς (31%, και 43% μεταξύ των γυναικών) και οι εμπειρίες (φαγητό έξω, συναυλίες, εισιτήρια, ταξίδια, κ.λπ. – 29%). Σε μικρότερο βαθμό, οι καταναλωτές σχεδιάζουν, επίσης, να αγοράσουν είδη τεχνολογίας και ηλεκτρονικές συσκευές (24%, με υψηλότερη πρόθεση στους άνδρες και τους νέους 18-29 ετών), παιχνίδια (21%) και είδη σπιτιού και κουζίνας (20%).

Επτά στους δέκα καταναλωτές του δείγματος σκοπεύουν να ξοδέψουν κατά την εορταστική περίοδο από 100 έως 500 ευρώ, εκ των οποίων, 42% θα κινηθούν μεταξύ 100 και 250 ευρώ, και 28% μεταξύ 250 και 500 ευρώ. Το 16% των ερωτώμενων θα περιορίσουν τις αγορές τους κάτω από 100 ευρώ, ενώ μόλις 2% θα ξεπεράσουν τα 1.000 ευρώ.

Ισχυρό κριτήριο επιλογής η εμπιστοσύνη

Η σχέση αξίας και τιμής αποτελεί βασικό κριτήριο στις εορταστικές αγορές. Η καλύτερη δυνατή τιμή ή προσφορά αποτελεί το βασικό κριτήριο για δύο στους τρεις καταναλωτές (60%), ωστόσο η εμπιστοσύνη στο προϊόν, το brand και το κατάστημα (41%), καθώς και η ποιότητα (37%), καταδεικνύουν ότι οι καταναλωτές συνυπολογίζουν περισσότερες παραμέτρους. Χαμηλότερη θέση καταλαμβάνουν η βιωσιμότητα (16%) και η αίσθηση πολυτέλειας (7%).

Οι προτεραιότητες διαφοροποιούνται ανά ηλικιακή ομάδα και φύλο. Για τους καταναλωτές μεγαλύτερων ηλικιών, 40–49 και 50–64 ετών, η εμπιστοσύνη έχει μεγαλύτερη βαρύτητα (45% και 47%, αντίστοιχα), ενώ οι ηλικίες 30–39 ετών δίνουν μεγαλύτερη σημασία στις αξιολογήσεις άλλων καταναλωτών (31%), στην ευκολία αγοράς, παράδοσης και επιστροφής (24%), αλλά και στην καινοτομία (22%).

Γιορτές στο σπίτι

Η σύνδεση με τα αγαπημένα πρόσωπα παραμένει ο βασικός άξονας της εορταστικής περιόδου, με το 55% να σχεδιάζουν να περάσουν τις γιορτές στο σπίτι, με οικογένεια ή φίλους, και το 42% να αγοράσουν δώρα. Η ηλικιακή ομάδα 30–39 ετών δείχνει μεγαλύτερη πρόθεση και για συμμετοχή σε εορταστικές εκδηλώσεις (30%, έναντι 21% συνολικά) και για σχέδια για ταξίδι στο εξωτερικό (16%, έναντι 10%).

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Οι καταναλωτές εξακολουθούν να επιδιώκουν να περιορίσουν τα έξοδά τους προσπαθώντας να μη σπαταλήσουν φαγητό και να μη μαγειρέψουν παραπάνω από όσο χρειάζεται, ωστόσο η τάση αυτή περιορίζεται ελαφρώς φέτος στο 26%, από 32% πέρσι. Επιπρόσθετα, μειωμένο είναι και το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι θα ξοδέψουν χρήματα για εορταστικό στολισμό στο σπίτι τους (15%, από 20% το 2025).

Προτίμηση στα φυσικά καταστήματα και αξιοποίηση του AI

Για την εορταστική περίοδο, οι καταναλωτές θα στραφούν, κυρίως, στα φυσικά καταστήματα, καθώς 51% των ερωτηθέντων σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν εκεί το μεγαλύτερο μέρος των αγορών τους.

Το 17% σχεδιάζουν να ψωνίσουν περίπου εξίσου online και offline, με τη συνολική παρουσία του φυσικού καναλιού να διαμορφώνεται στο 68%, έναντι 44% για το online.

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Την ίδια στιγμή, η τεχνητή νοημοσύνη (AI) εξελίσσεται σε σημαντικό εργαλείο στα χέρια των καταναλωτών, καθώς δύο στους τρεις (66%) έχουν χρησιμοποιήσει ή σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία AI, κυρίως για να συγκρίνουν προϊόντα ή τιμές (57%), να εντοπίζουν προσφορές (48%) και να βρίσκουν ιδέες για δώρα (41%). Μάλιστα, στις ηλικίες 18-39 ετών, περίπου ένας στους δύο έχει ήδη χρησιμοποιήσει AI για τις αγορές του.

Αναφερόμενος στα ευρήματα της έρευνας, ο Θάνος Μαύρος, Εταίρος της EY Ελλάδος και Επικεφαλής Τομέα Λιανεμπορίου και Καταναλωτικών Προϊόντων της EY στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, δήλωσε: «Σε ένα περιβάλλον όπου ο οικογενειακός προϋπολογισμός παραμένει συγκρατημένος, οι επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκριθούν σε έναν πιο απαιτητικό καταναλωτή, ο οποίος αναζητά την καλύτερη δυνατή σχέση αξίας και τιμής. Η ποιότητα, η αξιοπιστία των προϊόντων και η εμπιστοσύνη στη μάρκα και το κατάστημα αποτελούν εξίσου σημαντικούς παράγοντες διαφοροποίησης με την τιμή. Για τις επιχειρήσεις, επομένως, το ζητούμενο δεν είναι μόνο να προσελκύσουν τον καταναλωτή με προσφορές, αλλά να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη πρόταση αξίας, που συνδυάζει ανταγωνιστική τιμή, ποιότητα και εμπιστοσύνη».

Από την πλευρά του, ο Αχιλλέας Αρβανίτης, Εταίρος της EY Ελλάδος και Επικεφαλής του EY Studio+ στην Ελλάδα και την περιοχή Europe Central, δήλωσε: «Η εορταστική περίοδος αναδεικνύει τη σημασία μιας εμπορικής στρατηγικής που λαμβάνει υπόψη, τόσο τις διαφορετικές ανάγκες των καταναλωτών, όσο και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουν να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους. Η ισχυρή παρουσία των φυσικών καταστημάτων, σε συνδυασμό με τη διατήρηση της σημασίας των ηλεκτρονικών αγορών, υπογραμμίζει την ανάγκη για μια συνεκτική εμπειρία σε όλα τα κανάλια πώλησης. Παράλληλα, οι διαφοροποιήσεις στις προτιμήσεις ανά ηλικιακή ομάδα δημιουργούν ευκαιρίες για εξατομικευμένες προτάσεις. Οι επιχειρήσεις καλούνται να συνδυάσουν την ευκολία, την προσωποποιημένη εξυπηρέτηση και την κατάλληλη προϊοντική πρόταση, με μια συνεπή σχέση ποιότητας και τιμής».

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