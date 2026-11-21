Έκθεση οπλικών συστημάτων στο Πεντάγωνο την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων

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Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας- το ελληνικό Πεντάγωνο, στρατόπεδο «Παπάγου»- άνοιξε τις πύλες του στο ευρύ κοινό στο πλαίσιο των εορτασμών για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων το Σάββατο, 21 Νοεμβρίου.

Μεγάλη ήταν η προσέλευση των πολιτών στο Πεντάγωνο: Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν έκθεση οπλικών συστημάτων, να επισκεφθούν την «Κιβωτό Εθνικής Μνήμης» που φιλοτέχνησε ο Κώστας Βαρώτσος και είναι αφιερωμένη στους πεσόντες υπέρ πατρίδος, και να δουν από κοντά τη νέα βιοκλιματική όψη του ΥΠΕΘΑ και τον περιβάλλοντα χώρο μετά την ανάπλασή του.

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Τις εκδηλώσεις πλαισίωσε μουσικό τμήμα της Διακλαδικής Μπάντας των Ενόπλων Δυνάμεων.

🇬🇷 21 Νοεμβρίου 2026 | Ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων Παρουσία Αρχηγού #ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη στις Εορταστικές Eκδηλώσεις για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων και των Εισοδίων της Θεοτόκου. 🔺 Έπαρση της 🇬🇷 Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης 🔺 Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών 🔺 Κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη 🔺 Επίσκεψη στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΘΚΕΠΙΧ) του ΓΕΕΘΑ, όπου αντάλλαξε ευχές με προσωπικό και των τριών Κλάδων που εκτελούσε υπηρεσία #ΠάνταΈτοιμοιΠάνταΙσχυροί #AlwaysReadyAlwaysStrong #HNDGS #ΕΔ #ΈνοπλεςΔυνάμεις #ΗμέραΕνόπλωνΔυνάμεων #ArmedForcesDay @Hellenic_MOD @HAspokesman @NavyGR @HAFspokesperson November 21, 2026

O υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, εκπροσώπησε τον πρόεδρο της κυβέρνησης στη δοξολογία που τελέστηκε στο Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα και του προέδρου της Βουλής των Ελλήνων Νικήτα Κακλαμάνη. Από πλευράς Ενόπλων Δυνάμεων παρέστησαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας Π.Ν, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί, στελέχη και αντιπροσωπείες Στρατιωτικών Σχολών.

🇬🇷 21 Νοεμβρίου | Ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων Πίσω από κάθε αποστολή, κάθε μέσο και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα, βρίσκονται οι άνθρωποί μας. Σήμερα, ανήμερα των Εισοδίων της Θεοτόκου, Προστάτιδας των Ενόπλων Δυνάμεων, τιμούμε τις γυναίκες και τους άνδρες που υπηρετούν την Πατρίδα με αφοσίωση και αυταπάρνηση, καθώς και όσους θυσιάστηκαν γι’ αυτήν. Δύναμή μας, ο άνθρωπος. Χρέος μας, η Πατρίδα. Χρόνια Πολλά! 🇬🇷 #ΠάνταΈτοιμοιΠάνταΙσχυροί #AlwaysReadyAlwaysStrong #ΓΕΕΘΑ #HNDGS #ΕΔ #ΈνοπλεςΔυνάμεις #ΗμέραΕνόπλωνΔυνάμεων #ArmedForcesDay @Hellenic_MOD @HAspokesman @NavyGR @HAFspokesperson — ΓΕΕΘΑ-HNDGS (@hndgspio) November 21, 2026

Μετά τη δοξολογία ο υπουργός μετέβη στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, όπου ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κ. Τασούλας κατέθεσε στέφανο.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις άρχισαν το πρωί με την έπαρση της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και των Αρχηγών ΓΕΣ,ΓΕΝ και ΓΕΑ. Ο κ. Δένδιας επισκέφθηκε μετά τη στατική έκθεση νέων οπλικών συστημάτων και καινοτομίας στον περιβάλλοντα χώρο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

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«Είναι μια πρωτιά, αλλά θα συνεχιστεί. Θέλουμε το υπουργείο να είναι ανοιχτό, θέλουμε να είναι επισκέψιμο, θέλουμε η ελληνική κοινωνία να μπορεί να βλέπει, καταρχήν, το εξαιρετικό Μνημείο για τους νεκρούς της Πατρίδας μας, αλλά και το λαμπρό αρχιτεκτόνημα του Κώστα Βαρώτσου, το νέο υπουργείο Εθνικής Άμυνας» δήλωσε ο κ. Δένδιας.

Παρουσία ΥΕΘΑ @NikosDendias στις Εορταστικές Εκδηλώσεις για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων https://t.co/qiqy8SFI4O Δείτε το βίντεο εδώ: https://t.co/mDsIaex88l https://t.co/etHrI2I9ln — Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (@Hellenic_MOD) November 21, 2026

Η έκθεση στο Πεντάγωνο

Η στατική έκθεση στο Πεντάγωνο περιελάμβανε σειρά από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (μεταξύ των οποίων V-BAT, Sperwer, ΑΡΧΥΤΑΣ), συστήματα αντι-drone (Κένταυρος, Υπερίων), σύστημα «ΜΕΤΟΙΚΟΣ», σκάφος Ειδικών Αποστολών VICTA, τακτικός σταθμός Διοίκησης και Ελέγχου Αντιμετώπισης Καταστροφών «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», ΑΣΕΒ «ΑΜΦΙΚΤΥΩΝ», USV αυτοκαταστροφής «ΚΑΝΑΡΗΣ», πύραυλος RAMPAGE, USV «ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ», ΗΗΜWW M998, MEA S-100, βόμβα SPICE 1000, πύραυλος SCALP, Κινητή Μονάδα Παραγωγής Drone, ΜΕΑ A-900, πύραυλος METEOR, μη επανδρωμένο επίγειο σύστημα (UGV) «ΑGEMA», υποβρύχιοι ελκυστήρες DIVE JET ROTINOR, πύραυλος TGM-88 HARM, όχημα αναγνώρισης SPIKE NLOS, εκτοξευτής SPIKE NLOS με αερόχημα ORBITTER, USV «ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ», πύραυλος AMRAAM, συστοιχία βλημάτων EXOCET, τεθωρακισμένο M1117, τορπίλη SEAHAKE, μη επανδρωμένο επίγειο Σύστημα (UGV) «ANTEOS» και περιπλανώμενα πυρομαχικά «ΑΡΠΥΙΑ».

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Μεταξύ των εκθεμάτων, ακόμη, βρισκόταν αναβαθμισμένο φορτηγό Steyr («Στάγιερ») και ηλεκτροκίνητο M/S 290GD («Καναδέζα»)- προγράμματα που βρισκονται σε διαδικασία αξιολόγησης.

Φωτογραφίες: HuffPost Greece