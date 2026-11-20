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O Διεθνής Διαγωνισμός Πληρωμάτων Αρμάτων 2026 (Tank Challenge 2026) πραγματοποιήθηκε στις 14-20 Νοεμβρίου στο Πεδίο Ασκήσεων- Πεδίο Βολής Πετροχωρίου στην Ξάνθη, με τη συμμετοχή 13 πληρωμάτων αρμάτων από την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Ιταλία και την Κύπρο.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΣ, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, τα πληρώματα αξιολογήθηκαν σε επιχειρησιακές διαδικασίες με μετρήσιμα αντικειμενικά κριτήρια, οι οποίες μεταξύ άλλων, εστίασαν σε θέματα τακτικής μικρών κλιμακίων, τεχνικής εκτέλεσης βολών καθώς και σε τεχνικά θέματα των αρμάτων.

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H εφεδρεία στο Tank Challenge

Για πρώτη φορά, από πλευράς ελληνικής συμμετοχής, στο διαγωνισμό συμμετείχε πλήρωμα άρματος αποτελούμενο αποκλειστικά από εφέδρους, αναδεικνύοντας τον αναβαθμισμένο ρόλο της εφεδρείας και τη συμβολή της στην επιχειρησιακή ετοιμότητα του Στρατού Ξηράς.

Η τελική κατάταξη των ουλαμών, προέκυψε από το συνδυασμό του χρόνου που χρειάστηκε το κάθε πλήρωμα για να ολοκληρώσει τις δοκιμασίες, σε συνάρτηση με την επιμέρους βαθμολόγηση των δεξιοτήτων του και της ευστοχίας των βολών του. Την πρώτη θέση κατέκτησε αμερικανικό πλήρωμα, τη δεύτερη ιταλικό και την τρίτη ελληνικό με Leopard 2.

Την Παρασκευή, παρουσία του διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ) αντιστράτηγου Παναγιώτη Καβιδόπουλου, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη, πραγματοποιήθηκε η τελική φάση του διαγωνισμού, την οποία μεταξύ άλλων παρακολούθησαν o βουλευτής Ν. Καβάλας κ. Πασχαλίδης Ιωάννης, ο Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου κ.κ. Παντελεήμων, η αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ξάνθης κα Βασιλική Παυλακάκη, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, παρατηρητές από την Αρμενία, τη Βουλγαρία και την Ουγγαρία και εν ενεργεία και εν αποστρατεία αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς και των σωμάτων ασφαλείας.

Φωτογραφίες: ΓΕΣ