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Τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διαρκή εκπαίδευση και την ενσωμάτωση της εφεδρείας στην επιχειρησιακή λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων υποδεικνύει η παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Δ. Χούπη, την Τετάρτη, στην τελική φάση της τακτικής άσκησης μετά στρατευμάτων «Ολύμπιο Πέπλο-26» στο πεδίο βολής αρμάτων Λιτοχώρου.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ, η άσκηση διεξήχθη από τις 16 έως τις 18 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο της μετεκπαίδευσης της εφεδρείας, με αντικείμενο το Συγκρότημα Υπομονάδας ειδικής σύνθεσης κατά την επίθεση.

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Στην τελική φάση συμμετείχαν τμήματα και μέσα της ΧΧΙV Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας, της ΑΣΔΗΜ (Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Ηπείρου- Μακεδονίας), της ΑΣΔΙΘ (Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Θράκης), της ΑΣΔΥΣ (Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού), της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) και της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού.

Drones και σύγχρονες τεχνολογίες

Σκοπός της άσκησης ήταν η εκπαίδευση του προσωπικού σε ρεαλιστικά τακτικά σενάρια, με αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και χρήση drones, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της μαχητικής ικανότητας.

Τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ συνόδευαν ο Αρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης και ο υπασπιστής Διοικήσεως του ΓΕΕΘΑ, ανθυπασπιστής (ΠΖ) Παναγιώτης Κατσούρης.

Η άσκηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της μεταρρύθμισης/ αναβάθμισης της εφεδρείας, ως σημαντικού μέρους της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων, δίνοντας τη δυνατότητα στους εφέδρους να εκπαιδευτούν μαζί με το εν ενεργεία προσωπικό σε ρεαλιστικές συνθήκες και με τη χρήση σύγχρονων μέσων. Στο πλαίσιο της ΤΑΜΣ πραγματοποιήθηκε επίσης βράβευση εφέδρων για την ενεργό συμμετοχή τους σε δράσεις της εφεδρείας, καθώς και απονομή διακριτικών στους προαχθέντες εφέδρους.

Φωτογραφίες: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ