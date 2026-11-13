Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

«Ενθαρρυντική πρόοδο» όσον αφορά στην αποκατάσταση των υπηρεσιών της, περιλαμβανομένων των παραδόσεων email, στην Ευρώπη, αναφέρει η Microsoft, καθώς συνεχίζει τις προσπάθειες για να τερματιστεί το πολύωρο «μπλακάουτ» που έχει επηρεάσει χώρες σε όλο τον κόσμο.

Όπως σημειώνεται, το traffic αποκαθίσταται σταδιακά και παρατηρείται βελτίωση σε «κομβικά σενάρια πελατών». Παράλληλα υπογραμμίζει πως δεν υπάρχουν ενδείξεις κακόβουλης δραστηριότητας, ενώ νωρίτερα είχε πει ότι η υγεία των συστημάτων παρέμενε ευμετάβλητη.

Advertisement

Advertisement

To πρόβλημα άρχισε την Πέμπτη, με το Downdetector να αναφέρει προβλήματα σε πάνω από 70 χώρες. Περίπου 430 εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Microsoft 365 σε όλο τον κόσμο.

Η Microsoft απέδωσε το φαινόμενο σε προβλήματα σε servers, λέγοντας πως δεν είχε βρει ενδείξεις κακόβουλης δραστηριότητας. Όπως σημείωνε, έβλεπε σημάδια σταθεροποίησης μετά την εφαρμογή διορθωτικών μέτρων σε ευρύτερο πλαίσιο για να προχωρήσει η αποκατάσταση των υπηρεσιών.

Προβλήματα σημειώνονταν σε κυβερνητικές υπηρεσίες σε Αυστραλία, Ιαπωνία και ΗΠΑ, καθώς και διαταραχή και καθυστερήσεις σε εταιρείες σε διάφορους κλάδους και σε αερογραμμές. Προβλήματα συνέχιζαν να παρατηρούνται και στην Ελλάδα.

Η Microsoft ανέφερε νωρίτερα πως «στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας παρατείνουμε το “παράθυρο timeout” των email στις 48 ώρες για να βοηθήσουμε στην προστασία των καθυστερημένων μηνυμάτων ενώ συνεχίζεται η αποκατάσταση των υπηρεσιών» σημειώνεται σχετικά.

Το «παράθυρο email timeout» είναι πρακτικά ο χρόνος που χρειάζεται ένας client σαν το Outlook για να λάβει ένα email. Η Microsoft το κάνει αυτό για να αποφευχθούν προβλήματα στις αφίξεις email από υπηρεσίες που δεν επηρεάζονταν (να μην απορριφθούν).

Στην Ελλάδα παρατηρούνται επίσης προβλήματα, ιδίως στο Outlook. Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ωστόσο, είπε στον ΣΚΑΪ ότι το Δημόσιο δεν αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα: «Δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα, με την έννοια ότι τα συστήματα δουλεύουν. Τι δεν δουλεύει; Τα email, όσα υπουργεία έχουν servers της Microsoft, έχουν θέμα την ώρα αυτή στο email. Το Outlook. Στο Copilot, που είναι η εφαρμογή AI της Microsoft, και στο Teams. Κάποια προβλήματα, αλλά όχι σημαντικά ώστε να επηρεάζουν τη λειτουργία».

Advertisement

Όπως επισήμανε, «είναι ένα δείγμα του ότι θα πρέπει γενικά όλα τα κράτη, και αυτή η κουβέντα υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γι’ αυτό και επενδύουμε σε εθνικές και ευρωπαϊκές υποδομές, να υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι. Την ώρα αυτή είναι μόνο τα email (…) αλλά θα πρέπει στο μυαλό μας να έχουμε τελικά τι θεωρούμε πολύ κρίσιμο και άρα να δημιουργούμε και ανάλογες εθνικές υποδομές. Βλέπε Δαίδαλος και άλλες που υπάρχουν και χτίζουμε, και βέβαια το να αρχίζουμε να κατηγοριοποιούμε τα δεδομένα».

Νέο «χτύπημα» στη Microsoft

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό που πλήττει τις υπηρεσίες Microsoft 365 φέτος. Όπως αναφέρει το Reuters, ο Τζος Γκίλμπερτ, αναλυτής της eToro, είπε πως οι επενδυτές προς το παρόν μάλλον θα κάνουν υπομονή, επειδή πρακτικά είναι λίγοι αυτοί που μπορούν να εγκαταλείψουν το οικοσύστημα της Microsoft εν μία νυκτί.

«Η μεγαλύτερη ανησυχία είναι πως δεν είναι το πρώτο outage στο 365 φέτος και αν η αξιοπιστία αρχίσει να φαντάζει ως επανερχόμενο πρόβλημα, τα τμήματα ΙΤ θα αρχίσουν να το ξανασκέφτονται πριν βάλουν ακόμα περισσότερες δραστηριότητες στα χέρια ενός παρόχου» σημείωσε.

Advertisement

Η Microsoft είχε βιώσει πρόβλημα στις υπηρεσίες 365 τον Ιανουάριο και επίσης τον περσινό Οκτώβριο. Τον προηγούμενο μήνα είχε αναφέρει πρόβλημα στην cloud πλατφόρμα Azure.

Σε ένα service health notice της η Microsoft είπε πως οι υπηρεσίες Microsoft 365 που βασίζονταν στο Exchange Online και τα email επηρεάζονταν, ενώ στοιχεία που δεν βασίζονταν σε αυτό παρέμεναν λειτουργικά. Το Exchange Online είναι η cloud πλατφόρμα messaging της εταιρείας που εξυπηρετεί email, ημερολόγιο, επαφές κ.α.

Άλλα μεγάλα μπλακάουτ

Μεταξύ των μεγάλων «outages» των τελευταίων ετών ήταν και αυτό της Cloudflare τον Νοέμβριο του 2025, τα προβλήματα στις AWS (Amazon) τον Οκτώβριο του 2025, τα μπλακάουτ λόγω του update της Crowdstrike τον Ιούλιο του 2024 και η μεγάλη «πτώση» του Twitter (X πλέον) τον Δεκέμβριο του 2022- όπως και το εξάωρο μπλακάουτ σε Facebook, WhatsApp, Instagram, τον Οκτώβριο του 2021.

Advertisement

Με πληροφορίες Reuters, BBC