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Υπηρεσίες της Microsoft όπως το Outlook, το Teams και το Copilot συνέχιζαν να αντιμετωπίζουν προβλήματα λειτουργίας διεθνώς την Παρασκευή, καθώς ένα από τα χειρότερα μπλακάουτ που έχει βιώσει ποτέ η εταιρεία ξεπερνούσε τις 12 ώρες, προκαλώντας προβλήματα επικοινωνιών σε επιχειρήσεις και κυβερνήσεις ανά τον κόσμο.

To πρόβλημα άρχισε την Πέμπτη, με το Downdetector να αναφέρει προβλήματα σε πάνω από 70 χώρες. Περίπου 430 εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Microsoft 365 σε όλο τον κόσμο.

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Η Microsoft απέδωσε το φαινόμενο σε προβλήματα σε servers, λέγοντας πως δεν είχε βρει ενδείξεις κακόβουλης δραστηριότητας. Όπως σημείωνε, έβλεπε σημάδια σταθεροποίησης μετά την εφαρμογή διορθωτικών μέτρων σε ευρύτερο πλαίσιο για να προχωρήσει η αποκατάσταση των υπηρεσιών.

Προβλήματα σημειώνονταν σε κυβερνητικές υπηρεσίες σε Αυστραλία, Ιαπωνία και ΗΠΑ, καθώς και διαταραχή και καθυστερήσεις σε εταιρείες σε διάφορους κλάδους και σε αερογραμμές. Προβλήματα συνέχιζαν να παρατηρούνται και στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, η Microsoft ανέφερε πως έβλεπε «πρώιμες ενδείξεις σταθεροποίησης», μα το capacity των υπηρεσιών της «δεν είχε επιστρέψει ακόμα σε κανονικά επίπεδα». Η υγεία των συστημάτων «παραμένει μεταβλητή» ανέφερε, καθώς το traffic «επανέρχεται με προσοχή».

«Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας παρατείνουμε το “παράθυρο timeout” των email στις 48 ώρες για να βοηθήσουμε στην προστασία των καθυστερημένων μηνυμάτων ενώ συνεχίζεται η αποκατάσταση των υπηρεσιών» σημειώνεται σχετικά.

Το «παράθυρο email timeout» είναι πρακτικά ο χρόνος που χρειάζεται ένας client σαν το Outlook για να λάβει ένα email. Η Microsoft το κάνει αυτό για να αποφευχθούν προβλήματα στις αφίξεις email από υπηρεσίες που δεν επηρεάζονταν.

Νέο «χτύπημα» στη Microsoft

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό που πλήττει τις υπηρεσίες Microsoft 365 φέτος. Όπως αναφέρει το Reuters, ο Τζος Γκίλμπερτ, αναλυτής της eToro, είπε πως οι επενδυτές προς το παρόν μάλλον θα κάνουν υπομονή, επειδή πρακτικά είναι λίγοι αυτοί που μπορούν να εγκαταλείψουν το οικοσύστημα της Microsoft εν μία νυκτί.

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«Η μεγαλύτερη ανησυχία είναι πως δεν είναι το πρώτο outage στο 365 φέτος και αν η αξιοπιστία αρχίσει να φαντάζει ως επανερχόμενο πρόβλημα, τα τμήματα ΙΤ θα αρχίσουν να το ξανασκέφτονται πριν βάλουν ακόμα περισσότερες δραστηριότητες στα χέρια ενός παρόχου» σημείωσε.

Η Microsoft είχε βιώσει πρόβλημα στις υπηρεσίες 365 τον Ιανουάριο και επίσης τον περσινό Οκτώβριο. Τον προηγούμενο μήνα είχε αναφέρει πρόβλημα στην cloud πλατφόρμα Azure.

Ο Τόνι Μπερκ, υπουργός κυβερνοασφαλείας της Αυστραλίας, είπε πως η Microsoft θεωρούσε ότι δεν πρόκειται για κυβερνοεπίθεση. Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ είπε ότι το μπλακάουτ επηρέασε τους χρήστες της και ότι οι μηχανικοί της συνεργάζονταν με τη Microsoft. Στην Ιαπωνία αναφέρθηκε πως το μπλακάουτ επηρέαζε την υποδομή πληροφοριακών συστημάτων της κυβέρνησης.

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Σε ένα service health notice της η Microsoft είπε πως οι υπηρεσίες Microsoft 365 που βασίζονταν στο Exchange Online και τα email επηρεάζονταν, ενώ στοιχεία που δεν βασίζονταν σε αυτό παρέμεναν λειτουργικά. Το Exchange Online είναι η cloud πλατφόρμα messaging της εταιρείας που εξυπηρετεί email, ημερολόγιο, επαφές κ.α.

Με πληροφορίες Reuters, BBC

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