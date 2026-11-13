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Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης τόνισε ότι το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη για ψηφιακή αυτονομία και επενδύσεις σε εθνικές υποδομές.

Το ελληνικό κράτος εφαρμόζει ήδη ένα υβριδικό μοντέλο υπολογιστικού νέφους, συνδυάζοντας ιδιόκτητες υποδομές με υπηρεσίες cloud για δεδομένα χαμηλότερης κρισιμότητας.

Παράλληλα, ο υπουργός υπογράμμισε τη σημασία της κυβερνοασφάλειας και της προστασίας των συνδεδεμένων συσκευών, επισημαίνοντας ότι οι τεχνικές αστοχίες μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες διακοπές στις υπηρεσίες.

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Περιορισμένες επιπτώσεις στη λειτουργία του ελληνικού Δημοσίου έχει η διακοπή υπηρεσιών της Microsoft, καθώς τα βασικά πληροφοριακά συστήματα εξακολουθούν να λειτουργούν, δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Όπως ανέφερε, προβλήματα καταγράφονται κυρίως στην ηλεκτρονική αλληλογραφία υπουργείων που χρησιμοποιούν διακομιστές της Microsoft, καθώς και στις υπηρεσίες Outlook, Copilot και Teams. «Δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα, με την έννοια ότι τα συστήματα δουλεύουν», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι δυσλειτουργίες δεν επηρεάζουν ουσιαστικά τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών.

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Η διεθνής διακοπή συνδέεται με προβλήματα στο Exchange Online, την υπηρεσία που υποστηρίζει το Outlook. Η Microsoft έχει αναφέρει ότι η βλάβη μπορεί να επηρεάσει χρήστες του Microsoft 365 σε διαφορετικές περιοχές, ενώ στη νεότερη ενημέρωσή της έκανε λόγο για συνεχιζόμενη υποβάθμιση υπηρεσιών.

Ψηφιακή αυτονομία και κρίσιμα δεδομένα

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη τα κράτη να διαθέτουν εναλλακτικές υποδομές για κρίσιμες υπηρεσίες. Όπως είπε, η συζήτηση για την ψηφιακή αυτονομία βρίσκεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ η Ελλάδα επενδύει σε εθνικές και ευρωπαϊκές υποδομές.

Παράλληλα, επισήμανε ότι κάθε κράτος πρέπει να καθορίζει ποιες υπηρεσίες και ποια δεδομένα θεωρεί κρίσιμα, ώστε να σχεδιάζει ανάλογα τις υποδομές προστασίας τους. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στον εθνικό υπερυπολογιστή «Δαίδαλος» και στις άλλες ψηφιακές υποδομές που αναπτύσσονται.

Ο κ. Παπαστεργίου εξήγησε ότι το Δημόσιο χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια υβριδικό μοντέλο υπολογιστικού νέφους, συνδυάζοντας ιδιόκτητες υποδομές με υπηρεσίες cloud για δεδομένα μικρότερης κρισιμότητας.

Προσοχή στις συνδεδεμένες συσκευές

Αναφερόμενος στην κυβερνοασφάλεια, ο υπουργός στάθηκε στους κινδύνους που προκύπτουν από τη διαρκή αύξηση των συσκευών που συνδέονται στο διαδίκτυο. Για τις οικιακές συσκευές του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things), επισήμανε ως βασικά μέτρα προστασίας τη χρήση ισχυρών κωδικών και την αλλαγή των εργοστασιακών κωδικών πρόσβασης.

Για περιστατικά που αναφέρθηκαν σε αεροπορικές εταιρείες και σχολεία, διευκρίνισε ότι επρόκειτο για τηλεφωνικές φάρσες και όχι για κυβερνοεπιθέσεις. «Θέλει προσοχή για τα συστήματά μας. Θα πρέπει καθημερινά να σκεφτόμαστε τι μπορεί να μας έχει ξεφύγει, γιατί ο κόσμος είναι πολυσύνθετος και τα συστήματα που είναι συνδεδεμένα καθημερινά αυξάνονται», τόνισε.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι το ελληνικό Δημόσιο δεν έχει αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα σοβαρά προβλήματα από κυβερνοεπιθέσεις, ενώ σημείωσε ότι μια εκτεταμένη διακοπή κρίσιμων υποδομών μπορεί να προκληθεί και από τεχνική αστοχία, χωρίς να υπάρχει κυβερνοεπίθεση. Ως παράδειγμα ανέφερε προβλήματα που έχουν καταγραφεί σε ενεργειακά συστήματα άλλων χωρών, όπως στην Ισπανία.