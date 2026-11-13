Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Εκτεταμένη τεχνική βλάβη προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των υπηρεσιών της Microsoft, επηρεάζοντας χρήστες και επιχειρήσεις σε δεκάδες χώρες παγκοσμίως.

Η δυσλειτουργία έθεσε εκτός σύνδεσης σημαντικές εφαρμογές, όπως το Outlook, το Teams και το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Copilot.

Ως βασική αιτία του προβλήματος η εταιρεία προσδιόρισε την υπερφόρτωση των τεχνολογικών υποδομών της λόγω απροσδόκητης διακοπής λειτουργίας διακομιστών.

Οι τεχνικές ομάδες προχώρησαν σε σταδιακή επανεκκίνηση των συστημάτων, καταγράφοντας θετικά αποτελέσματα στην αποκατάσταση των υπηρεσιών χωρίς ωστόσο να οριστεί χρονοδιάγραμμα πλήρους επαναφοράς.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναδεικνύοντας τη μεγάλη εξάρτηση της σύγχρονης εργασίας από τις ψηφιακές πλατφόρμες.

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Συνεχίζεται και σήμερα το χάος στο διαδίκτυο μετά την κατάρρευση της Microsoft, με εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες σε όλο τον κόσμο να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της Microsoft, λόγω εκτεταμένης τεχνικής βλάβης που έθεσε εκτός λειτουργίας σημαντικές εφαρμογές του Microsoft 365.

Περισσότερες από οκτώ ώρες έχουν περάσει από τον εντοπισμό του προβλήματος, με την εταιρεία να καταβάλλει προσπάθειες για την αποκατάσταση των συστημάτων της.

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Σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών της Microsoft καταγράφηκαν σε δεκάδες χώρες, επηρεάζοντας εφαρμογές που χρησιμοποιούνται καθημερινά από εκατομμύρια εργαζομένους και ιδιώτες.

Στο επίκεντρο της διακοπής βρέθηκαν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Outlook, η πλατφόρμα επικοινωνίας Teams, το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Copilot, καθώς και άλλες υπηρεσίες του Microsoft 365.

Η έκταση του προβλήματος αποτυπώθηκε και στα στοιχεία του Downdetector. Οι αναφορές για δυσλειτουργίες στο Outlook έφτασαν σχεδόν τις 140.000, ενώ μέσα σε διάστημα περίπου μίας ώρας είχαν καταγραφεί προβλήματα σε 74 χώρες.

Οι πρώτες αναφορές εμφανίστηκαν την Πέμπτη, λίγο μετά τις 18:15 ώρα Ελλάδας. Περίπου στις 20:00, οι καταγγελίες χρηστών για προβλήματα στο Outlook είχαν εκτοξευθεί, ξεπερνώντας κατά περισσότερο από 2.000 φορές τα συνηθισμένα επίπεδα.

Στη συνέχεια, ο αριθμός των αναφορών υποχώρησε σε περισσότερες από 28.000, ένδειξη ότι η κατάσταση άρχισε να αποκλιμακώνεται, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί πλήρης αποκατάσταση.

Ποιες υπηρεσίες επηρεάστηκαν από τη διακοπή

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Η τεχνική βλάβη έπληξε διαφορετικές εφαρμογές του οικοσυστήματος Microsoft 365, με ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα να εντοπίζονται στο Exchange Online, την υπηρεσία στην οποία βασίζεται και η λειτουργία του Outlook.

Πολλοί χρήστες ανέφεραν αδυναμία σύνδεσης στους λογαριασμούς τους ή δυσκολίες πρόσβασης σε συγκεκριμένες λειτουργίες. Η Microsoft επιβεβαίωσε, επίσης, ότι ορισμένοι πελάτες ενδέχεται να μην μπορούν να εμφανίσουν συγκεκριμένα αρχεία και πληροφορίες στα ημερολόγιά τους.

Δυσλειτουργίες καταγράφηκαν ακόμη στο Teams και στο Copilot, προκαλώντας προβλήματα συνδεσιμότητας.

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Παρά τη γενικευμένη αναστάτωση, η εταιρεία διευκρίνισε ότι οι βασικές λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων και πραγματοποίησης διαδικτυακών συσκέψεων στο Teams παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό διαθέσιμες.

Τα προβλήματα έγιναν αισθητά σε πολλές περιοχές του πλανήτη, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία, η Σιγκαπούρη, η Βρετανία και η Αυστραλία.

Πού οφείλεται το τεχνικό πρόβλημα

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Ως βασική αιτία της διαταραχής η Microsoft προσδιόρισε την υπερφόρτωση των τεχνολογικών υποδομών της, η οποία προέκυψε μετά την απροσδόκητη διακοπή λειτουργίας ορισμένων διακομιστών.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η αυξημένη επιβάρυνση δεν συνδέθηκε με κάποια ασυνήθιστη άνοδο της επισκεψιμότητας. Αντίθετα, η απώλεια συγκεκριμένων διακομιστών είχε ως αποτέλεσμα οι υπόλοιποι να επωμιστούν μεγαλύτερο όγκο εργασιών, ξεπερνώντας τις δυνατότητες διαχείρισής τους.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν διαπιστώθηκε ότι κρίσιμο τμήμα των επηρεαζόμενων υποδομών δεχόταν υπερβολικό φόρτο, εντείνοντας τα προβλήματα πρόσβασης στις υπηρεσίες.

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Οι τεχνικές ομάδες της Microsoft προχώρησαν σε ενέργειες επανεκκίνησης των συστημάτων που είχαν επηρεαστεί, επιχειρώντας να επαναφέρουν σταδιακά την κανονική λειτουργία.

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Η ανακοίνωση της Microsoft για την αποκατάσταση

Σε νεότερη ενημέρωσή της μέσω της πλατφόρμας X, η Microsoft γνωστοποίησε ότι οι παρεμβάσεις στις υποδομές της άρχισαν να αποδίδουν.

«Βλέπουμε θετικά αποτελέσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι τεχνικές ομάδες παρακολουθούν συνεχώς την απόδοση των συστημάτων.

Ωστόσο, η εταιρεία προειδοποίησε ότι ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να παρουσιάσουν εκ νέου προβλήματα όταν αυξηθεί ο φόρτος, καθώς η διερεύνηση των αιτίων της βλάβης και οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη.

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Μέχρι τη συγκεκριμένη ενημέρωση δεν είχε δοθεί σαφές χρονοδιάγραμμα για την πλήρη επαναφορά όλων των υπηρεσιών.

Το «μπλακάουτ» έγινε viral: Τα memes και οι αντιδράσεις των χρηστών

Πέρα από την ταλαιπωρία που προκάλεσε σε επιχειρήσεις και εργαζομένους, η πολύωρη διακοπή των υπηρεσιών της Microsoft αποτέλεσε αφορμή για χιουμοριστικά σχόλια και δεκάδες memes στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πολλοί χρήστες σχολίασαν με σαρκαστική διάθεση την αδυναμία πρόσβασης στα επαγγελματικά τους email, αναζητώντας εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας.

Ιδιαίτερη απήχηση είχε ένα meme εμπνευσμένο από το μουσικό βίντεο του τραγουδιού «Dilemma» του 2002, με τους Nelly και Kelly Rowland. Σε μία χαρακτηριστική σκηνή, η τραγουδίστρια εμφανίζεται να πληκτρολογεί μήνυμα σε ένα υπολογιστικό φύλλο.

«Αφού το Outlook δεν λειτουργεί, ήρθε η ώρα να γίνουμε σαν την Kelly Rowland και να αρχίσουμε να στέλνουμε email μέσω Excel», έγραψε χρήστης του X.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε περίπου 23.000 likes και σχεδόν 3.000 κοινοποιήσεις.

Στο ίδιο κλίμα, η αμερικανική εταιρεία ακινήτων Surmont σχολίασε στο Instagram: «Μέρες σαν τη σημερινή σου θυμίζουν ότι όλη σου η δουλειά είναι απλώς να στέλνεις email».

Άλλοι χρήστες είδαν τη διακοπή ως μια απρόσμενη ευκαιρία για ξεκούραση, με ένα χαρακτηριστικό σχόλιο να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον:

«Αν δεν επανέλθει το Outlook, δικαιούμαστε νομικά να πάρουμε άδεια για το υπόλοιπο της εβδομάδας;»

Το περιστατικό ανέδειξε για ακόμη μία φορά τον βαθμό εξάρτησης της σύγχρονης εργασίας από τις ψηφιακές υπηρεσίες, καθώς ακόμη και μία τεχνική βλάβη σε έναν μεγάλο πάροχο μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις σε επιχειρήσεις και εργαζομένους σε ολόκληρο τον κόσμο.