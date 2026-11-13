Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

«Βλέπουμε θετικά αποτελέσματα» λέει η Microsoft όσον αφορά στις προσπάθειες αποκατάστασης των υπηρεσιών τηςστο «μπλακάουτ» της Παρασκευής, καθώς χρήστες ανά τον κόσμο συνέχιζαν να επηρεάζονται.

«Βλέπουμε θετικά αποτελέσματα για τη σταθερότητα υπηρεσιών και αυξημένη χωρητικότητα ως αποτέλεσμα των πιο πρόσφατων ενεργειών βελτιστοποίησής μας» ανέφερε ο τεχνολογικός κολοσσός.

Advertisement

Advertisement

Νωρίτερα η εταιρεία ανέφερε πως το τελευταίο update που προοριζόταν να βελτιώσει τις υπηρεσίες της και να λύσει το πρόβλημα δεν απέδιδε όπως αναμενόταν και εξετάζονταν άλλοι τρόποι εξυπηρέτησης των χρηστών στις πλατφόρμες της.

Το «outage» επηρεάζει υπηρεσίες όπως το Outlook, το Teams και το Copilot, με την επίδρασή του να έχει γίνει ήδη έντονα αισθητή σε Ασία- Ειρηνικό, λόγω του ωραρίου. Αντίστοιχη άρχιζε να γίνεται η κατάσταση και στην Ευρώπη, ενώ υπηρεσίες επλήγησαν και στην Αυστραλία και τις ΗΠΑ. Πάνω από 430 εκατομμύρια χρήστες χρησιμοποιούν εφαρμογές Microsoft 365, ενώ κολοσσοί του χώρου της ΑΙ όπως η OpenAI και η Anthropic έχουν αναφέρει και αυτοί προβλήματα λόγω του μπλακάουτ.

Σύμφωνα με τη Microsoft δεν είχαν παρατηρηθεί ίχνη κακόβουλης δραστηριότητας (κυβερνοεπίθεσης). Σημειώνεται πως πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό διαταραχής στις υπηρεσίες Microsoft 365 φέτος, κάτι που δημιουργεί ανησυχίες όσον αφορά στην εμπιστοσύνη των εταιρικών πελατών προς τη Microsoft.

Η εταιρεία είπε νωρίτερα ότι είχε υπάρξει μερική αποκατάσταση σε κάποιες περιοχές και εξεταζόταν τι επιπλέον ενέργειες έπρεπε να γίνουν για να βελτιωθεί η συνολική σταθερότητα.

«Ντόμινο» από τη Microsoft

Στην ιστοσελίδα Downdetector νωρίτερα παρουσιάζονταν δεκάδες χιλιάδες αναφορές για προβλήματα στις ΗΠΑ- προηγουμένως είχαν ξεπεράσει τις 130.000. Αυτό που επηρεάζεται περισσότερο φαίνεται να είναι οι υπηρεσίες email.

Μεταξύ άλλων οι OpenAI και Anthropic είπαν ότι αντιμετώπιζαν προβλήματα, ενώ οι ινδικές αερογραμμές IndiGo και Akasa Air έλεγαν ότι είχαν πληγεί οι υπηρεσίες υποστήριξής τους με email. Μεγάλα προβλήματα είχαν αναφερθεί και στην Ταϊβάν.

Advertisement

Προς το παρόν η εταιρεία λέει πως το αίτιο ήταν ο αυξημένος φόρτος στις υποδομές της (μεγαλύτερη του κανονικού πίεση στους servers της, με αποτέλεσμα κάποιοι να «πέσουν» και άλλοι να υπερφορτωθούν). Από τη στιγμή που οι υποδομές της Microsoft χρησιμοποιούνται και από άλλες εταιρείες τεχνολογίας, άρχισε «ντόμινο».

Αρχικά είχαν αναφερθεί «θετικά αποτελέσματα» στις προσπάθειες, μα αργότερα ανακοινώθηκε πως το update δεν «έπιανε» όπως ελπιζόταν και υπήρχαν ακόμα προβλήματα. Ο Τσαρλς Λαμάνα, κορυφαίο στέλεχος της εταιρείας, είπε ότι δεν επρόκειτο για περιστατικό κυβερνοασφαλείας.

Τα προβλήματα διαρκούσαν ήδη πολλές ώρες. Στην Ελλάδα, παρατηρούνται μεγάλα προβλήματα με τις υπηρεσίες email (outlook).

Advertisement

Με πληροφορίες από Reuters, BBC