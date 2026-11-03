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Στο θρυλικό κινηματογραφικό «Άλιεν» του Ρίντλεϊ Σκοτ ένα από τα διαφημιστικά taglines ήταν το «In space, no one can hear you scream» (Στο Διάστημα κανείς δεν ακούει τις κραυγές σου)- αλλά Αμερικανοί αστροναύτες έδειξαν ότι την ψήφο, τουλάχιστον…τη ρίχνεις.

Ειδικότερα, ο Ανίλ Μενόν, Αμερικανός αστροναύτης στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ανέβασε βίντεο όπου λέει ότι «ναι, μπορείς να ψηφίσεις ακόμα και από το Διάστημα!».

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Όπως γράφει, ο ίδιος και άλλοι δύο Αμερικανοί αστροναύτες ψήφισαν ηλεκτρονικά και έστειλαν τις ψήφους τους στους εκλογικούς αξιωματούχους. «Καλωσήρθατε στον διαστημικό σταθμό, όπου σήμερα έχουμε το προνόμιο να μπορούμε να ψηφίζουμε όπως εσείς στο έδαφος» εμφανίζεται να λέει, αιωρούμενος υπό συνθήκες έλλειψης βαρύτητας.

Yes, you can even vote from space! All three US crew members had the privilege of voting from space station. We filled out an electronic ballot and sent it securely to the election officials. https://t.co/hJCExQ2nKr November 3, 2026