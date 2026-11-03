Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι κάλπες άνοιξαν σε αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ για τις ενδιάμεσες εκλογές, με τους ψηφοφόρους να προσέρχονται μαζικά μετά από μια εκτεταμένη περίοδο πρόωρης ψηφοφορίας.

Οι Δημοκρατικοί εισέρχονται στην εκλογική αναμέτρηση με δημοσκοπικό προβάδισμα για το Κογκρέσο, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί επιδιώκουν να διατηρήσουν τον έλεγχο των δύο σωμάτων βασιζόμενοι στην αναδιαμόρφωση των εκλογικών περιφερειών.

Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα απηύθυνε κάλεσμα στους πολίτες να ψηφίσουν υποψηφίους που θα επιφέρουν αλλαγές στο τρέχον πολιτικό σκηνικό.

Τα πρώτα αποτελέσματα και τα exit polls αναμένεται να ανακοινωθούν σταδιακά τις επόμενες ώρες, καθορίζοντας τη νέα σύνθεση του Κογκρέσου.

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Άνοιξαν οι κάλπες στις ΗΠΑ. Ηδη οι ψηφοφόροι σε αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ αρχίζουν να ψηφίζουν, προσθέτοντας τις ψήφους τους στα εκατομμύρια που είχαν ήδη ψηφίσει πριν από την Ημέρα των Εκλογών. Τα στοιχεία για την πρόωρη ψηφοφορία, που συγκεντρώθηκαν πριν από σήμερα, έδωσαν μια εικόνα για το ποιοι προσήλθαν στις κάλπες σε σύγκριση με προηγούμενους εκλογικούς κύκλους. Οι πρώτες κάλπες αναμένεται να κλείσουν στις 6 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής, τη 1:00 π.μ. της επόμενης ημέρας στην Ελλαδα).

Οι Δημοκρατικοί αισιόδοξοι: Το κόμμα μπαίνει στην ημέρα των εκλογών με προβάδισμα 9 μονάδων στις γενικές δημοσκοπήσεις για το Κογκρέσο, σύμφωνα με το «Poll of Polls» του CNN , ενώ οι αναλυτές έχουν σταθερά μετατοπίσει τις αμφίρροπες έδρες υπέρ του. Οι Δημοκρατικοί έχουν επίσης προβάδισμα σε πέντε κρίσιμες αναμετρήσεις για τη Γερουσία, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις της NYT-Siena .

, ενώ οι αναλυτές έχουν σταθερά μετατοπίσει τις αμφίρροπες έδρες υπέρ του. Οι Δημοκρατικοί έχουν επίσης προβάδισμα σε πέντε κρίσιμες αναμετρήσεις για τη Γερουσία, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις της . Μπορούν οι Ρεπουμπλικανοί να σώσουν την κατάσταση; Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα δημιούργησε ένα δίχτυ ασφαλείας με μια άνευ προηγουμένου αναδιαμόρφωση των εκλογικών περιφερειών και υπερασπίζεται έδρες στη Γερουσία σε «κόκκινες» πολιτείες που ψήφισαν τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τρεις φορές.

Περίπου στις 00:00 αναμένονται τα πρώτα exit polls, ενώ τα πρώτα αποτελέσματα θα αρχίσουν να γίνονται γνωστά μετά τις 02:00. Το αποτέλεσμα θα καθορίσει εάν ο Ντόναλντ Τραμπ και οι Ρεπουμπλικανοί θα διατηρήσει τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου ή εάν θα προκύψει μια Βουλή ή Γερουσία υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών.

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H Huffpost παρουσιάζει λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

14:36 Ο Τραμπ δημοσιεύει ισχυρισμούς ότι ο Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ μισεί τους μαύρους, τους Εβραίους και τους λευκούς







Καθώς τα εκλογικά τμήματα άρχισαν να ανοίγουν στις ΗΠΑ νωρίς την Τρίτη, ο Πρόεδρος Τραμπ επέκρινε ακόμη περισσότερο τον υποψήφιο των Δημοκρατικών για τη Γερουσία του Μίσιγκαν, Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ, κατηγορώντας τον ότι μισεί τους Εβραίους, τους μαύρους και τους λευκούς.

😱"In the end, they’re not coming after me. They’re coming after you — and I’m just standing in their way," – President DONALD J. TRUMP 🚨Democrats, Liberal White Women, Illegal Aliens and Jihadists are voting for “THIS” (Communists and Islamists) in the midterms to destroy America. 😬😒 🇺🇸Vote RED—Don’t Get DEAD! 🇺🇸 https://t.co/NQdbhZQkhD — Foxbody (@tanman_foxbody) November 3, 2026

«Ο Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ μισεί τους Εβραίους και μισεί τους μαύρους. Μην στεναχωριέστε, μισεί και τους λευκούς», ισχυρίστηκε ο κ. Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Truth Social».

Ο πρόεδρος είπε ότι «μόνο οι ανόητοι» θα ψήφιζαν τον Ελ-Σαγιέντ, ο οποίος, όπως ισχυρίστηκε, «θα σας καταστρέψει 100%!»

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Ο αγώνας για την έδρα της Γερουσίας των ΗΠΑ στο Μίσιγκαν, μεταξύ του Ελ-Σαγιέντ και του Ρεπουμπλικάνου Μάικ Ρότζερς, ο οποίος θα μπορούσε να αποδειχθεί αποφασιστικός στον αγώνα για τον έλεγχο της Γερουσίας, έχει χαρακτηριστεί αμφιλεγόμενος. Μια αιφνιδιαστική υποστήριξη που εξέφρασε την περασμένη εβδομάδα η δημοκρατική βουλευτής Χέιλι Στίβενς υπέρ του Ρότζερς, έναντι του συναδέλφου της στο κόμμα, αναστάτωσε τον αγώνα και, σύμφωνα με τη συνάδελφο της Στίβενς στη Βουλή των Αντιπροσώπων, τη βουλευτή Ντέμπι Ντινγκέλ, έχει το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που σκόπευε η Στίβενς, «κινητοποιώντας πολλές κοινότητες» υπέρ του Ελ-Σαγιέντ.

14:33 Μια καταιγίδα προκαλεί έντονες βροχοπτώσεις στην κεντρική περιοχή των ΗΠΑ, αφού προηγουμένως είχε διαταράξει τη διεξαγωγή των εκλογών στη Νοτιοδυτική περιοχή

Καθώς τα εκλογικά τμήματα ετοιμάζονται να ανοίξουν στις κεντρικές ΗΠΑ, η βροχή εξαπλώνεται στην περιοχή λόγω της ίδιας καταιγίδας που προκάλεσε ιστορικές και θανατηφόρες πλημμύρες στη Νοτιοδυτική περιοχή τις τελευταίες ημέρες.

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Η καταστροφική καταιγίδα προκάλεσε προσωρινό κλείσιμο εκλογικών τμημάτων κοντά στο Φοίνιξ τη Δευτέρα, πυροδοτώντας παραπληροφόρηση· ώθησε τις αρχές της Γιούτα να επιτρέψουν στους ψηφοφόρους της σοβαρά πληγείσας κομητείας Σαν Χουάν να «ζητήσουν και να παραδώσουν τα ψηφοδέλτιά τους ηλεκτρονικά»· και ανάγκασε ένα εκλογικό κέντρο και μια κάλπη να μεταφερθούν αλλού στο Πάγκοσα Σπρινγκς του Κολοράντο.

Καθώς ο Νοτιοδυτικός τομέας στεγνώνει, οι ψηφοφόροι της κεντρικής Αμερικής που κατευθύνονται προς τις κάλπες σήμερα το πρωί ενδέχεται να συναντήσουν βρεγμένους δρόμους, μεταξύ άλλων στην Αϊόβα, το Κάνσας και το Τέξας, όπου διεξάγονται κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις.

Οι βροχοπτώσεις θα επεκταθούν προς τα βόρεια και τα ανατολικά, καλύπτοντας τμήματα του Ιλινόις, της Μινεσότα, του Ουισκόνσιν και της Άνω Χερσονήσου του Μίσιγκαν κατά τη διάρκεια του πρωινού και του απογεύματος. Στο νότο, μερικές καταιγίδες ενδέχεται να ενταθούν και να προκαλέσουν μεμονωμένες καταστροφικές ριπές ανέμου ή έναν σύντομο ανεμοστρόβιλο από το άκρο ανατολικό Τέξας έως το νότιο Μιζούρι, το Αρκάνσας και τη Λουιζιάνα. Οι καταιγίδες ενδέχεται να φτάσουν ανατολικά μέχρι το Μέμφις του Τενεσί, μέχρι τη στιγμή που θα κλείσουν οι κάλπες.

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Διάσπαρτες βροχοπτώσεις σημειώνονται επίσης σε ολόκληρη τη Φλόριντα, μία ημέρα μετά τις σοβαρές πλημμύρες που προκλήθηκαν από βροχοπτώσεις άνω των 20 ιντσών σε ορισμένες περιοχές, οι οποίες ανάγκασαν τους εκλογικούς υπαλλήλους να μετακινήσουν 18 εκλογικά τμήματα στην πολιτεία.

Αν και δεν αναμένεται σήμερα επανάληψη των έντονων βροχοπτώσεων της Δευτέρας, τμήματα της νοτιοανατολικής Φλόριντα, από βόρεια του Μαϊάμι έως το Γουέστ Παλμ Μπιτς, αντιμετωπίζουν κίνδυνο αιφνίδιων πλημμυρών επιπέδου 2 σε κλίμακα 4.

Οι επικίνδυνες πλημμύρες που πλήττουν την κεντρική Φλόριντα αναγκάζουν τις εκλογικές αρχές να αναζητήσουν εναλλακτικούς χώρους για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, λίγες μόλις ώρες πριν από το άνοιγμα των καλπών.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του υπουργού Εξωτερικών της Φλόριντα, στις 06:15 το πρωί (τοπική ώρα), δηλαδή 45 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της ψηφοφορίας, είχαν ήδη μεταφερθεί 18 εκλογικά τμήματα σε επτά κομητείες: Μπρέβαρντ, Χάιλαντς, Ιντιαν Ρίβερ, Μάρτιν, Οκιτσόμπι, Παλμ Μπιτς και Σεντ Λούσι.

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Σε αρκετές περιπτώσεις, εκλογικά τμήματα συγχωνεύονται με άλλα, τα οποία μπορούν να παραμείνουν ανοιχτά, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκλογική διαδικασία.

«Για την ασφάλεια και την προστασία των εργαζομένων στις εκλογές και των ψηφοφόρων της κομητείας Μπρέβαρντ, είναι απαραίτητη η μεταφορά ορισμένων εκλογικών τμημάτων λόγω αυτών των πρωτοφανών συνθηκών», δήλωσε ο Τιμ Μπομπανίκ, επικεφαλής της εκλογικής αρχής της κομητείας.

14: 31 Σχεδόν 60 εκατ. ψήφισαν πριν ανοίξουν οι κάλπες

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Σχεδόν 60 εκατομμύρια Αμερικανοί είχαν ήδη ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα πριν από την έναρξη της σημερινής ψηφοφορίας για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, αξιοποιώντας τη δυνατότητα πρόωρης ή επιστολικής ψήφου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Election Lab του Πανεπιστημίου της Φλόριντα, μέχρι το βράδυ της Δευτέρας είχαν καταγραφεί συνολικά 58.677.062 ψήφοι.

Από αυτές, οι 31.897.521 προήλθαν από ψηφοφόρους που προσήλθαν αυτοπροσώπως σε εκλογικά τμήματα κατά την περίοδο της πρόωρης ψηφοφορίας, ενώ 26.779.541 ψήφοι υποβλήθηκαν μέσω επιστολικής ψήφου.

14:22 Σε πλήρη εξέλιξη η ψηφοφορία στις ΗΠΑ – Άνοιξαν οι κάλπες από τη Φλόριντα έως την Πενσιλβάνια



Σε πλήρη εξέλιξη είναι η ψηφοφορία στις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, η ψηφοφορία ξεκίνησε στη Φλόριντα, το Ντέλαγουερ, τη Τζόρτζια, το Ιλινόι, τη Λουιζιάνα, το Μέριλαντ, τη Μασαχουσέτη, το Μίσιγκαν, το Μιζούρι, την Πενσιλβάνια, το Ρόουντ Άιλαντ, τη Νότια Καρολίνα και την Ουάσιγκτον.

Οι ψηφοφόροι περιμένουν στην ουρά στο δημαρχείο του Νιούφιλντς για να ψηφίσουν στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, την ημέρα των εκλογών στο Νιούφιλντς του Νιου Χάμσαϊρ, στις 3 Νοεμβρίου 2026. REUTERS/Amanda Sabga

Οι ώρες έναρξης της ψηφοφορίας καθορίζονται από τις κυβερνήσεις κάθε πολιτείας. Νωρίτερα, είχαν ανοίξει τα εκλογικά τμήματα σε περιοχές της ανατολικής ακτής, μεταξύ των οποίων και στις πολιτείες-κλειδιά Μέιν και Οχάιο.

13: 45 Ποια είναι μερικά από τα βασικά ζητήματα των ενδιάμεσων εκλογών;



Ακολουθούν μερικά από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τους ψηφοφόρους και διαμορφώνουν τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ:

Η οικονομία: Παρά την προεκλογική υπόσχεση του Τραμπ για το 2024 να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της οικονομικής προσιτότητας, η οικονομία κατατάσσεται σταθερά ως η κύρια ανησυχία των ψηφοφόρων.

Ιράν: Η απόφαση του Τραμπ να κηρύξει πόλεμο στο καθεστώς της Τεχεράνης έχει επιδεινώσει τις οικονομικές ανησυχίες. Η αντίποινα απόφαση του Ιράν να κλείσει το στενό του Ορμούζ έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών της βενζίνης για τους Αμερικανούς αυτοκινητιστές. Αποτελεί επίσης παραβίαση της υπόσχεσής του να τερματίσει την υποτιθέμενη εξάρτηση των ΗΠΑ από τους «ατέρμονους πολέμους».

Μετανάστευση: Η επιβολή του νόμου και το κλείσιμο των συνόρων παραμένουν βασικά θέματα για τον Τραμπ. Καυχιέται επανειλημμένα για τον αντίκτυπο του κλεισίματος των νότιων συνόρων ως ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά του, κάνοντας συγκρίσεις με την απόδοση του Τζο Μπάιντεν.

Τεχνητή νοημοσύνη και κέντρα δεδομένων: Η τεχνητή νοημοσύνη έχει αναδειχθεί σε βασικό θέμα της προεκλογικής εκστρατείας, με έρευνες να δείχνουν ότι η πλειοψηφία των ψηφοφόρων έχει αρνητική άποψη γι’ αυτήν, καθώς ο Τραμπ υποστηρίζει την ανάπτυξή της και προσπαθεί να την μετονομάσει σε «υπερνοημοσύνη».

13: 41 Άνοιξαν οι κάλπες σε Βόρεια Καρολίνα, Οχάιο και Δυτική Βιρτζίνια

Στις 06:30 το πρωί (τοπική ώρα) άνοιξαν οι κάλπες στη Βόρεια Καρολίνα, το Οχάιο και τη Δυτική Βιρτζίνια, με την εκλογική διαδικασία για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ να βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη και στις τρεις πολιτείες.

Τα αποτελέσματα αναμένονται αρκετές ώρες αργότερα, ωστόσο το Οχάιο συγκαταλέγεται στις πολιτείες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αναμέτρηση της Γερουσίας, καθώς η έκβασή της μπορεί να επηρεάσει τις ισορροπίες στο Κογκρέσο.

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13: 30 Μήνυμα Ομπάμα

Με ανάρτησή του ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, καλεί τους ψηφοφόρους να επιλέξουν ψηφοφόρους που «θα φέρουν την αλλαγή που χρειαζόμαστε».

«Σε όλη τη χώρα, ακούω συμπολίτες μας που έχουν απαυδήσει με όσα βλέπουν από τους πολιτικούς αυτή τη στιγμή. Σε αυτές τις εκλογές, έχουμε τη δύναμη να ψηφίσουμε υποψηφίους που θα φέρουν την αλλαγή που χρειαζόμαστε».

All across the country, I’ve heard from folks who are sick and tired of what they’re seeing from politicians right now. This Election Day, we have the power to vote for the candidates who will bring about the change we need.— Barack Obama (@BarackObama) November 2, 2026

13: 20 Ανοίγουν τα πρώτα εκλογικά τμήματα σε διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ

Οι κάλπες άνοιξαν στο Κονέκτικατ, στην Ιντιάνα, στο Κεντάκι, στο Μέιν, στο Νιου Χάμσαϊρ, στο Νιου Τζέρσεϊ, στη Νέα Υόρκη και στη Βιρτζίνια