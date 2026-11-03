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Το ποσοστό έγκρισης του Αμερικανού προέδρου παραμένει χαμηλό στο 32%, με σημαντικό μέρος των αναποφάσιστων ψηφοφόρων να εκφράζει πρόθεση αποδοκιμασίας της πολιτικής του.

Παρά το εθνικό προβάδισμα των Δημοκρατικών, η τελική έκβαση για τον έλεγχο του Κογκρέσου θα εξαρτηθεί από τις κρίσιμες αναμετρήσεις στις επιμέρους εκλογικές περιφέρειες.

Η διανομή των εδρών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία παραμένει αβέβαιη, καθώς οι εκλογικές ισορροπίες διαφέρουν σημαντικά σε τοπικό επίπεδο ανά πολιτεία.

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Μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση, με επίκεντρο την πολιτική επιβίωση των κοινοβουλευτικών συσχετισμών του Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται σε εξέλιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκατομμύρια Αμερικανοί προσέρχονται στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές, σε μια ψηφοφορία που θα καθορίσει ποιος θα έχει τον έλεγχο του Κογκρέσου και πόσο ελεύθερα θα μπορεί να κινηθεί ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έως το τέλος της θητείας του, το 2028.

Οι Δημοκρατικοί διεκδικούν την ανατροπή των κοινοβουλευτικών ισορροπιών, ποντάροντας στη δυσαρέσκεια για την κυβερνητική πολιτική, την ακρίβεια και τις επιπτώσεις των αποφάσεων του Λευκού Οίκου. Από την άλλη πλευρά, οι Ρεπουμπλικανοί επιδιώκουν να διατηρήσουν τις πλειοψηφίες τους, σε μια εκλογική δοκιμασία που θα αποτελέσει την πρώτη μεγάλη αποτίμηση της δεύτερης προεδρικής θητείας Τραμπ.

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Το κλίμα για τις ενδιάμεσες εκλογές αποτυπώνεται και στη δημοσκόπηση Reuters/Ipsos, σύμφωνα με την οποία οι Δημοκρατικοί προηγούνται με 46% έναντι 38% των Ρεπουμπλικανών, ενώ η δημοτικότητα του Αμερικανού προέδρου παραμένει κοντά στο ιστορικά χαμηλό 31%.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία πριν από την ημέρα των εκλογών, περισσότεροι από 54 εκατομμύρια Αμερικανοί είχαν ήδη ψηφίσει πρόωρα στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, είτε αυτοπροσώπως είτε με επιστολική ψήφο. Η συμμετοχή αυτή ξεπερνά το προηγούμενο ρεκόρ των ενδιάμεσων εκλογών του 2022, όταν είχαν ψηφίσει εκ των προτέρων περίπου 45,9 εκατομμύρια πολίτες.

Η 3η Νοεμβρίου είναι η επίσημη ημέρα των εκλογών (Election Day). Η βασική διαφορά είναι ότι οι ψηφοφόροι που δεν έχουν ήδη ψηφίσει καλούνται να προσέλθουν στα εκλογικά τμήματα της περιοχής τους και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως. Σε ορισμένες πολιτείες συνεχίζεται και η πρόωρη ψηφοφορία, σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες.

Στην κάλπη κρίνονται:

Και οι 435 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Περίπου το ένα τρίτο των εδρών της Γερουσίας.

Παράλληλα, διεξάγονται εκλογές για κυβερνήτες, πολιτειακά κοινοβούλια και τοπικά αξιώματα σε αρκετές περιοχές.

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ 2026 – Πηγή: Reuters

Trump: If I lose the midterms, I become Mr. Veto. pic.twitter.com/tidXIIUsMb — Molly Ploofkins (@Mollyploofkins) November 2, 2026

Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: Προβάδισμα 8 μονάδων για τους Δημοκρατικούς

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 46% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσε ότι προτίθεται να ψηφίσει τους Δημοκρατικούς στις ενδιάμεσες εκλογές, έναντι 38% που εξέφρασε την προτίμησή του στους Ρεπουμπλικανούς. Η αναμέτρηση θα κρίνει ποιο κόμμα θα έχει τον έλεγχο του Κογκρέσου κατά τα δύο τελευταία χρόνια της προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

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Το προβάδισμα των οκτώ ποσοστιαίων μονάδων για τους Δημοκρατικούς είναι μειωμένο σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση Reuters/Ipsos της περασμένης εβδομάδας, όταν η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων ανερχόταν στις 11 μονάδες.

Ωστόσο, η πρόθεση ψήφου σε εθνικό επίπεδο δεν αποτυπώνει απαραίτητα τις ισορροπίες σε κάθε πολιτεία και εκλογική περιφέρεια, όπου οι επιμέρους αναμετρήσεις ενδέχεται να αποδειχθούν καθοριστικές για τον τελικό συσχετισμό δυνάμεων στο Κογκρέσο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δημοτικότητα του Αμερικανού προέδρου. Μόλις το 32% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι εγκρίνει την πολιτική του στον Λευκό Οίκο, ποσοστό αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και οριακά υψηλότερο από το ιστορικό χαμηλό του 31%, το οποίο είχε καταγραφεί πριν από δύο εβδομάδες.

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Παράλληλα, οι μισοί από τους ερωτηθέντες που δεν εξέφρασαν κομματική προτίμηση δήλωσαν ότι αντιλαμβάνονται την ψήφο τους στις ενδιάμεσες εκλογές ως έκφραση αποδοκιμασίας προς τον Τραμπ. Αντίθετα, μόλις το 13% ανέφερε ότι η ψήφος του θα αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης στην πολιτική του προέδρου, ενώ το 33% δήλωσε ότι η επιλογή του δεν επηρεάζεται από τον παράγοντα Τραμπ.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.765 ενηλίκων από ολόκληρη τη χώρα, με το περιθώριο στατιστικού σφάλματος να υπολογίζεται σε ±2 ποσοστιαίες μονάδες.

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ 2026 – Πηγή: Reuters Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ 2026 – Πηγή: Reuters Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ 2026 – Πηγή: Reuters

Οι συσχετισμοί σε Βουλή και Γερουσία και η μάχη των εδρών

Η έκβαση που θα έχουν οι ενδιάμεσες εκλογές δεν θα κριθεί μόνο από το συνολικό ποσοστό που θα συγκεντρώσουν τα δύο μεγάλα κόμματα σε εθνικό επίπεδο. Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η κατανομή των εδρών στα δύο νομοθετικά σώματα του Κογκρέσου, καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία έχουν διαφορετικές εκλογικές ισορροπίες και απαιτήσεις για την εξασφάλιση της πλειοψηφίας.

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Στη Βουλή των Αντιπροσώπων τίθενται προς διεκδίκηση και οι 435 έδρες, οι οποίες κατανέμονται σε μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες. Αυτό σημαίνει ότι η τοπική εκλογική δυναμική έχει εξίσου μεγάλη σημασία με την πανεθνική απήχηση των κομμάτων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Cook Political Report, οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να κερδίσουν από 15 έως 25 επιπλέον έδρες. Πρόκειται, ωστόσο, για αναλυτική πρόβλεψη και όχι για δεδομένο αποτέλεσμα, καθώς η τελική εικόνα θα εξαρτηθεί από τις επιδόσεις των υποψηφίων στις αμφίρροπες περιφέρειες και τη συμμετοχή των ψηφοφόρων.

Διαφορετικά είναι τα δεδομένα στη Γερουσία, όπου στις εκλογές διακυβεύονται 35 έδρες. Οι Δημοκρατικοί χρειάζονται καθαρό κέρδος τεσσάρων εδρών, ώστε να φτάσουν τις 51, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσουν τις έδρες που ήδη κατέχουν.

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Το εγχείρημα είναι πιο σύνθετο, καθώς αρκετές από τις ρεπουμπλικανικές έδρες που διεκδικούν οι Δημοκρατικοί βρίσκονται σε πολιτείες οι οποίες είχαν ψηφίσει υπέρ του Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2024. Έτσι, το δημοσκοπικό προβάδισμα σε εθνικό επίπεδο δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε αντίστοιχα εκλογικά κέρδη στη Γερουσία.

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Η διατήρηση ή η ανατροπή των συσχετισμών στα δύο σώματα έχει ιδιαίτερη πολιτική και θεσμική σημασία. Η Βουλή των Αντιπροσώπων διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη νομοθετική διαδικασία, την έγκριση του προϋπολογισμού και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της κυβέρνησης, ενώ η Γερουσία έχει επιπλέον την αρμοδιότητα επικύρωσης σημαντικών κυβερνητικών και δικαστικών διορισμών.

Το εκλογικό θρίλερ σε έξι πολιτείες – Πού θα κριθεί η μάχη της Γερουσίας

Το ενδιαφέρον των Ρεπουμπλικανών και των Δημοκρατικών επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες πολιτείες, όπου οι εκλογικές αναμετρήσεις αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της νέας σύνθεσης της Γερουσίας. Πρόκειται για περιοχές με διαφορετικά πολιτικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, στις οποίες ακόμη και μικρές μετατοπίσεις στην εκλογική συμπεριφορά μπορεί να επηρεάσουν τις ισορροπίες.

Στο Τέξας, οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν να ενισχύσουν την εκλογική τους παρουσία σε μια πολιτεία με μακρά παράδοση στήριξης των Ρεπουμπλικανών. Η αναμέτρηση αποκτά ευρύτερη σημασία, καθώς το αποτέλεσμά της θα δώσει ενδείξεις για τη στάση των προαστιακών ψηφοφόρων, των νεότερων ηλικιακών ομάδων και των ισπανόφωνων κοινοτήτων.

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Στο Κάνσας, η μάχη έχει αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά την ένταξη της πολιτείας από το Cook Political Report στην κατηγορία των αμφίρροπων αναμετρήσεων. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την εκτίμηση ότι το ευρύτερο πολιτικό κλίμα μπορεί να επηρεάσει ακόμη και περιοχές που παραδοσιακά κινούνται προς τους Ρεπουμπλικανούς.

Αντίστοιχα, στη Βόρεια Καρολίνα, οι Δημοκρατικοί επιχειρούν να αξιοποιήσουν τις δημογραφικές αλλαγές και την αυξανόμενη εκλογική βαρύτητα των μεγάλων αστικών κέντρων. Η πολιτεία παρουσιάζει ένα σύνθετο εκλογικό τοπίο, καθώς οι αναπτυσσόμενες μητροπολιτικές περιοχές συνυπάρχουν με περιφέρειες όπου διατηρούνται ισχυρά συντηρητικά αντανακλαστικά.

Στο Μέιν, η αναμέτρηση αποτελεί σημαντική δοκιμασία για τους Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι επιδιώκουν να διατηρήσουν την κοινοβουλευτική τους παρουσία σε μια πολιτεία με διαφορετικές εκλογικές τάσεις από εκείνες που καταγράφονται στις προεδρικές αναμετρήσεις. Στο Μίσιγκαν, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην οικονομία και τη βιομηχανία, στη στάση των εργαζομένων, αλλά και στις πολιτικές ισορροπίες στα προάστια.

Σύμφωνα με την τελευταία αξιολόγηση του Cook Political Report, στις 2 Νοεμβρίου, έξι αναμετρήσεις για τη Γερουσία χαρακτηρίζονται αμφίρροπες. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο τα δύο κόμματα έχουν διοχετεύσει σημαντικούς οικονομικούς και οργανωτικούς πόρους σε έναν σχετικά μικρό αριθμό πολιτειών, γνωρίζοντας ότι από αυτές μπορεί να εξαρτηθεί ο έλεγχος του σώματος.

Η συμμετοχή στην κάλπη και ο ρόλος των αναποφάσιστων ψηφοφόρων

Καθοριστικός παράγοντας για την έκβαση των ενδιάμεσων εκλογών αναμένεται να είναι η συμμετοχή, αλλά και η στάση των ανεξάρτητων ψηφοφόρων και όσων είχαν στηρίξει τον Ντόναλντ Τραμπ στις προηγούμενες εκλογές, αλλά εμφανίζονται σήμερα δυσαρεστημένοι από την πολιτική του. Όπως επισημαίνει η Washington Post, κρίσιμο ερώτημα είναι αν η δυσαρέσκεια αυτή θα οδηγήσει σε αποχή ή σε μετακίνηση προς τους Δημοκρατικούς.

Η τελευταία δημοσκόπηση Reuters/Ipsos καταγράφει σαφές προβάδισμα των Δημοκρατικών ως προς τον εκλογικό ενθουσιασμό: το 49% δηλώνει πολύ ενθουσιασμένο με την προοπτική συμμετοχής, έναντι 33% των Ρεπουμπλικανών.

Η διαφορά αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς στις ενδιάμεσες εκλογές η συμμετοχή είναι συνήθως χαμηλότερη από ό,τι στις προεδρικές. Ωστόσο, μένει να φανεί αν ο αυξημένος ενθουσιασμός θα μεταφραστεί σε πραγματική προσέλευση στις κάλπες και αν θα επηρεάσει τους εκλογικούς συσχετισμούς.

Ιράν, ακρίβεια και προεκλογικές δαπάνες: Οι παράγοντες που πιέζουν τον Τραμπ

Ο πόλεμος με το Ιράν και οι οικονομικές του επιπτώσεις έχουν προστεθεί στα βασικά μέτωπα της προεκλογικής αντιπαράθεσης στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το Associated Press, η παρατεταμένη σύγκρουση, η άνοδος των τιμών των καυσίμων και οι συνέπειες των δασμών εντείνουν την πίεση προς την κυβέρνηση Τραμπ, καθώς επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των Αμερικανών.

Οι Δημοκρατικοί εστιάζουν στο οικονομικό κόστος των κυβερνητικών επιλογών και ζητούν μεγαλύτερη λογοδοσία για τη στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί υπερασπίζονται τις αποφάσεις του Λευκού Οίκου επικαλούμενοι την εθνική ασφάλεια και την αποτροπή.

Την ίδια ώρα, σημαντική είναι και η οικονομική διάσταση της εκλογικής μάχης. Οργανώσεις που συνδέονται πολιτικά με τον Τραμπ έχουν δαπανήσει σχεδόν 277 εκατομμύρια δολάρια για τη στήριξη Ρεπουμπλικανών υποψηφίων, σύμφωνα με το Associated Press. Η χρηματοδότηση αυτή αναδεικνύει την προσπάθεια διατήρησης των κοινοβουλευτικών πλειοψηφιών, αλλά και την ισχυρή επιρροή του Αμερικανού προέδρου στο κόμμα του. Ωστόσο, οι Ρεπουμπλικανοί υποψήφιοι καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στη στήριξη του Τραμπ και στην προσέλκυση ανεξάρτητων ψηφοφόρων.

Τρεις εκδοχές για την επόμενη ημέρα των εκλογών και την κυβέρνηση Τραμπ

Το αποτέλεσμα της σημερινής αναμέτρησης θα καθορίσει τους πολιτικούς και κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς στην Ουάσιγκτον για τα δύο τελευταία χρόνια της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ. Τρία είναι τα βασικά σενάρια για την επόμενη ημέρα.

Το πρώτο προβλέπει τη διατήρηση του ελέγχου τόσο της Βουλής όσο και της Γερουσίας από τους Ρεπουμπλικανούς, εξέλιξη που θα επιτρέψει στον Λευκό Οίκο να συνεχίσει να προωθεί τις νομοθετικές του πρωτοβουλίες με τη στήριξη των δύο σωμάτων.

Το δεύτερο αφορά την επικράτηση των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με τους Ρεπουμπλικανούς να διατηρούν τη Γερουσία. Σε αυτή την περίπτωση, η κυβέρνηση Τραμπ θα βρεθεί αντιμέτωπη με ενισχυμένο κοινοβουλευτικό έλεγχο και μεγαλύτερη ανάγκη διακομματικών συμφωνιών.

Το τρίτο και πιο καθοριστικό θεσμικά σενάριο προβλέπει την ανάκτηση και των δύο σωμάτων από τους Δημοκρατικούς, γεγονός που θα περιόριζε σημαντικά τα περιθώρια νομοθετικής πρωτοβουλίας του Λευκού Οίκου.

Σε κάθε περίπτωση, ο Τραμπ διατηρεί τις συνταγματικές εξουσίες του, μεταξύ των οποίων και το δικαίωμα άσκησης βέτο. Παράλληλα, ζητήματα όπως η χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και το όριο του δημόσιου χρέους αναμένεται να αποτελέσουν κρίσιμα πεδία αντιπαράθεσης το 2027.

Trump's final midterm reckoning: 100 million Americans deliver their verdict as his approval hits rock bottom and Democrats dream of a 'blue tsunami' in his nightmare scenario https://t.co/aRSRDEaOIf — Daily Mail (@DailyMail) November 3, 2026

Οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι στη μάχη της κάλπης

Με την υποψηφιότητα του Κρις Πάπας για τη Γερουσία στο Νιου Χάμσαϊρ να συγκεντρώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, οι Ελληνοαμερικανοί συμμετέχουν στις σημερινές ενδιάμεσες εκλογές τόσο στις ομοσπονδιακές αναμετρήσεις όσο και στη διεκδίκηση πολιτειακών αξιωμάτων. Η παρουσία τους εκτείνεται και στα δύο μεγάλα κόμματα, με διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες και προτεραιότητες.

Στο Νιου Χάμσαϊρ, ο Δημοκρατικός ομοσπονδιακός βουλευτής Κρις Πάπας αντιμετωπίζει τον Ρεπουμπλικανό πρώην γερουσιαστή Τζον Ε. Σουνούνου για την έδρα που αφήνει η αποχωρούσα Δημοκρατική γερουσιαστής Τζιν Σαχίν. Η αναμέτρηση έχει εθνική σημασία, καθώς η διατήρηση της έδρας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προσπάθεια των Δημοκρατικών να ανακτήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας. Το κόστος ζωής βρίσκεται στο επίκεντρο της εκστρατείας και των δύο υποψηφίων.

Γεννημένος στο Μάντσεστερ του Νιου Χάμσαϊρ και δισέγγονος Ελλήνων μεταναστών, ο Πάπας συνδέει την πολιτική του διαδρομή με την ιστορία της οικογένειάς του και την οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, στην οποία εργάστηκε πριν εκλεγεί στο Κογκρέσο. Η καταγωγή του προσδίδει στην υποψηφιότητά του ιδιαίτερο συμβολισμό για την ομογένεια, καθώς παραπέμπει στη διαδρομή των Ελλήνων μεταναστών και των απογόνων τους από την επιχειρηματική και κοινωνική ένταξη στην πολιτική εκπροσώπηση.

Για την Ελλάδα, το ενδιαφέρον έχει και συγκεκριμένη πολιτική διάσταση. Ως συμπρόεδρος της διακομματικής ομάδας ελληνικών θεμάτων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Πάπας έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την Ελλάδα και την Κύπρο. Μεταξύ άλλων, έχει ηγηθεί διακομματικής παρέμβασης κατά της επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 όσο η ‘Αγκυρα διατηρεί τους ρωσικούς S-400.

Ο Πάπας εκπροσωπεί την 1η εκλογική περιφέρεια του Νιου Χάμσαϊρ και έχει εκλεγεί βουλευτής τέσσερις συνεχόμενες φορές, το 2018, το 2020, το 2022 και το 2024. Αυτή είναι η πρώτη εκλογική μάχη που δίνει για τη Γερουσία.

Στη Βουλή των Αντιπροσώπων, έξι εν ενεργεία Ελληνοαμερικανοί βουλευτές επιδιώκουν νέα θητεία: τέσσερις Ρεπουμπλικάνοι και δύο Δημοκρατικοί. Στη Φλόριντα είναι υποψήφιοι οι Ρεπουμπλικάνοι Γκας Μπιλιράκης στη 12η περιφέρεια, Μάικ Χαριδόπουλος στην 8η και Τζίμι Πατρόνης στην 1η.

Ο Μπιλιράκης, με παρουσία στο Κογκρέσο από το 2007 και προσωπικούς δεσμούς με τον Ντόναλντ Τραμπ, αποτελεί έναν από τους σταθερούς κοινοβουλευτικούς συνομιλητές της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον. Στα ζητήματα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, έχει αντιταχθεί στην ενίσχυση της Τουρκίας με προηγμένα αμερικανικά οπλικά συστήματα όπως τα μαχητικά F16 και F35, επικαλούμενος τους περιορισμούς της αμερικανικής νομοθεσίας και τη συμπεριφορά της ‘Αγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σε κοινή ανακοίνωση με τη Νικόλ Μαλλιωτάκη, τον Μάικ Χαριδόπουλο και τον Τζίμι Πατρόνη εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για σχεδιαζόμενη πώληση στρατιωτικού υλικού προς την Τουρκία και στη κατοχή της Κύπρου.

Ο Χαριδόπουλος έχει διατελέσει πρόεδρος της πολιτειακής Γερουσίας της Φλόριντα, ενώ ο Πατρόνης προέρχεται από το αξίωμα του επικεφαλής οικονομικών υπηρεσιών της πολιτείας.

Στη Νέα Υόρκη, η Ρεπουμπλικανή Νικόλ Μαλλιωτάκη διεκδικεί ακόμη μία θητεία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, εκπροσωπώντας την 11η εκλογική περιφέρεια, η οποία περιλαμβάνει το Στάτεν ‘Αιλαντ και τμήματα του νότιου Μπρούκλιν. Αντίπαλός της είναι ο Δημοκρατικός Μάικ ΝτεΣίλις, πρώην αστυνομικός και εκπαιδευτικός. Η Μαλλιωτάκη έχει επίσης αναπτύξει κοινοβουλευτική δράση σε ζητήματα που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την Κύπρο. Μαζί με άλλους Ελληνοαμερικανούς βουλευτές έχει αντιταχθεί στην επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 όσο η ‘Αγκυρα διατηρεί τους ρωσικούς S-400, ενώ έχει συνυπογράψει παρεμβάσεις που επικρίνουν τις τουρκικές θαλάσσιες διεκδικήσεις και τη συνεχιζόμενη κατοχή στην Κύπρο.

Στη Νεβάδα, η Δημοκρατική Ντίνα Τάιτους επιδιώκει την επανεκλογή της στην 1η εκλογική περιφέρεια, απέναντι στη Ρεπουμπλικανή Κάρι Μπακ. Η Τάιτους έχει συμμετάσχει σε διακομματικές πρωτοβουλίες για την Ελλάδα και την Κύπρο, μεταξύ των οποίων η παρέμβαση για τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 όσο διατηρεί τους S-400.

Στη 2η περιφέρεια του Νιου Χάμσαϊρ, η Δημοκρατική Μάγκι Γκούντλαντερ, η οποία εξελέγη πρώτη φορά το 2024, αντιμετωπίζει εκ νέου τη Ρεπουμπλικανή Λίλι Τανγκ Ουίλιαμς. Η αναμέτρηση της διεξάγεται παράλληλα με τη διεκδίκηση της Γερουσίας από τον Πάπας, προσδίδοντας πρόσθετο ομογενειακό ενδιαφέρον στις εκλογές της πολιτείας.

Στην Καλιφόρνια, η Δημοκρατική Ελένη Κουναλάκη διεκδικεί τη θέση της επικεφαλής του πολιτειακού θησαυροφυλακίου, απέναντι στη Ρεπουμπλικανή Τζένιφερ Χοκς, με αρμοδιότητες στη διαχείριση των επενδύσεων, του δανεισμού και των εκδόσεων ομολόγων της πολιτείας.

Στο Ιλινόις, ο Δημοκρατικός ‘Αλεξι Γιαννούλιας διεκδικεί δεύτερη θητεία στο αξίωμα του πολιτειακού Secretary of State, απέναντι στη Ρεπουμπλικανή Νταϊάν Χάρις.

Στη Νεβάδα, ο Ρεπουμπλικανός Σταύρος ‘Αντονι επιδιώκει την επανεκλογή του ως αντικυβερνήτης, με βασική Δημοκρατική αντίπαλο τη Σάντρα Χάουρεγκι.

Η ομογενειακή παρουσία επεκτείνεται και στα πολιτειακά νομοθετικά σώματα. Στη Νέα Υόρκη, οι Δημοκρατικοί ‘Αντριου Γκουνάρντες και Τζέιμς Σκούφης διεκδικούν την επανεκλογή τους στην πολιτειακή Γερουσία, ενώ ο Ρεπουμπλικανός Μάικλ Ταννούσης στην πολιτειακή Βουλή.

Στο Ρόουντ ‘Αιλαντ, νέα θητεία διεκδικεί ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Λεωνίδας «Λου» Ραπτάκης και στο Ντέλαγουερ ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Σπύρος Μαντζαβίνος.

Οι ομοσπονδιακές αναμετρήσεις θα καθορίσουν την παρουσία των ομογενών στις αποφάσεις της Ουάσιγκτον, ενώ οι πολιτειακές υποψηφιότητες αφορούν αξιώματα με άμεση επιρροή στη δημόσια διοίκηση, στα οικονομικά και στη νομοθεσία των πολιτειών.