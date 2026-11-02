Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Δημοκρατική βουλευτής Χέιλι Στίβενς υποστήριξε ανοιχτά τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο για τη Γερουσία, Μάικ Ρότζερς, προκαλώντας έντονη εσωκομματική κρίση στο Μίσιγκαν ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Η απόφασή της προήλθε από τη διαφωνία της με τον Δημοκρατικό υποψήφιο Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ σχετικά με αμφιλεγόμενη διαφήμιση που συνέδεε την υποστήριξη προς το Ισραήλ με τον πληθωρισμό.

Παρά την εσωκομματική ρήξη, ο Ελ-Σαγιέντ διατηρεί προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις και συγκέντρωσε σημαντικά κεφάλαια για την εκστρατεία του.

Την ίδια στιγμή, ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε αγωγή του Υπουργείου Δικαιοσύνης που ζητούσε τον αποκλεισμό της επικύρωσης αποτελεσμάτων στην Αλάσκα.

Ο εν ενεργεία γερουσιαστής Νταν Σάλιβαν δήλωσε πως θα αποδεχθεί το εκλογικό αποτέλεσμα, παρά τις πιέσεις που ασκούνται από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ.

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Στην τελική ευθεία για τις αυριανές, κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές βρίσκονται οι ΗΠΑ, σε μια αναμέτρηση που θα καθορίσει όχι μόνο τη διακυβέρνηση Τραμπ τα επόμενα δύο χρόνια, αλλά και την εξωτερική πολιτική της χώρας σε κρίσιμα μέτωπα, όπως αυτό του Ιράν.

Το εσωκομματικό ρήγμα στους Δημοκρατικούς

Την ίδια ώρα, οι Δημοκρατικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με εσωκομματικά ρήγματα, όπως αυτό που εκδηλώθηκε στο Μίσιγκαν, όταν η Δημοκρατική βουλευτής Χέιλι Στίβενς, η οποία είχε χάσει τις εσωκομματικές προκριματικές εκλογές από τον Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ στήριξε ανοιχτά τον Ρεπουμπλικανό Μάικ Ρότζερς.

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Democratic Rep. Haley Stevens endorsed Michigan’s Republican Senate candidate Mike Rogers in Detroit on Sunday, following days of tensions with Democratic nominee Abdul El-Sayed. Stevens, who previously endorsed EI-Sayed after narrowly losing to him in the August Democratic primary, said his campaign told her she was no longer welcome. She noted that she was booed off the stage at Michigan Democrats’ spring convention. The dispute comes after an outside group’s ad linking U.S. support for Israel to higher grocery prices. Many top Democrats, including Stevens, called the ad antisemitic. Stevens pressed El-Sayed to condemn it. He initially accused her of relitigating their primary, then distanced himself from the ad Saturday without condemning it. His campaign subsequently asked her to stay away from its events. Explaining her decision, Stevens also cited El-Sayed’s ties to left-wing political streamer Hasan Piker, who campaigned with him during the primary. She said young people watching the race need leaders who stand against hate. Before attending a service with Rogers at Detroit’s Perfecting Church, Stevens praised his support for Black-owned businesses. El-Sayed has struggled to win over Black voters, who make up roughly 14% of Michigan’s population. Stevens described the appearance as a moment of faith and said she believes Democrats will regain the Senate majority. Asked whether she was comfortable with Democrats failing to win control, however, she said yes. Tensions escalated last week when Stevens’ fiancé, Jason Turkish, said he would vote for Rogers, citing El-Sayed’s rhetoric on Israel. Stevens initially described theirs as one of many households split across party lines. Stevens’ chief of staff and several other staffers are resigning over her endorsement. Stevens, who gave up her House seat to run for Senate, is not on Tuesday’s ballot. Source: @washingtonpost @axios @nytimes — Mosheh Oinounou (@Mosheh) November 1, 2026

Η Δημοκρατική βουλευτής Χέιλι Στίβενς, η οποία είχε χάσει τις εσωκομματικές προκριματικές εκλογές από τον Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ σε μια οξεία αναμέτρηση, εξέπληξε την ηγεσία του κόμματος στηρίζοντας ανοιχτά τον Ρεπουμπλικανό Μάικ Ρότζερς. Μάλιστα, εμφανίστηκε στο πλευρό του σε εκκλησία του Ντιτρόιτ, απειλώντας να διευρύνει τις διαιρέσεις σε μια πολιτεία-κλειδί για την ανάκτηση της πλειοψηφίας της Γερουσίας από τους Δημοκρατικούς.

Το παρασκήνιο της ρήξης

Η απόφαση της Στίβενς ήρθε την ίδια ημέρα που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιήσει κοινή εμφάνιση με τον Ελ-Σαγιέντ σε μια επίδειξη κομματικής ενότητας. Ωστόσο, η εκδήλωση ακυρώθηκε όταν η Στίβενς ζήτησε από τον Ελ-Σαγιέντ να καταδικάσει μία διαφήμιση που κυκλοφορεί και κατηγορεί το Ισραήλ για τις υψηλές τιμές των τροφίμων.

«Δεν έχω θέση στην εκστρατεία του Αμπντούλ», είπε στο CNN.

Από την πλευρά της εκστρατείας του Ελ-Σαγιέντ, αναφέρθηκε ότι η ομάδα του του είχε ζητήσει να μην παραστεί στις εκδηλώσεις του ώστε να «μην αποσπάται η προσοχή από τα κεντρικά ζητήματα». Ο Ελ-Σαγιέντ έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ και άλλων Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι αμφισβητούν την αφοσίωσή του στις ΗΠΑ, με τον ίδιο να χαρακτηρίζει αυτούς τους ισχυρισμούς «ντροπιαστικούς».

Michigan’s Democratic Senate nominee Abdul El-Sayed said he does not “think about Haley Stevens,” after the congresswoman endorsed Republican Mike Rogers in one of the highest-profile Senate races in this year’s midterms. https://t.co/lq0R9BMnHG https://t.co/XtLfxOP73j Advertisement November 2, 2026

Παρά την εσωκομματική ρήξη, η εκστρατεία του Ελ-Σαγιέντ συγκέντρωσε 1,2 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε μόλις τέσσερις ώρες από την ανακοίνωση της Στίβενς, ενώ δημοσκόπηση των New York Times/Siena τον φέρνει να προηγείται του Ρότζερς με 53% έναντι 42%.

«Μπλόκο» δικαστή στις αιτιάσεις Τραμπ στην Αλάσκα

Την ίδια ώρα, η προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να παρεμβληθεί στην κρίσιμη μάχη της Γερουσίας στην Αλάσκα συνάντησε εμπόδια. Ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε αγωγή του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, με την οποία ζητούνταν να μπλοκαριστεί η επικύρωση των αποτελεσμάτων σε περίπτωση που ο Ρεπουμπλικανός εν ενεργεία γερουσιαστής Νταν Σάλιβαν χάσει με μικρή διαφορά.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι οι ψηφοφόροι ενδέχεται να μπερδευτούν από την παρουσία ενός άλλου υποψηφίου στο ψηφοδέλτιο με το όνομα Ντάνιελ Σάλιβαν Τζούνιορ. Ωστόσο, ο γερουσιαστής Σάλιβαν ξεκαθάρισε ότι θα αποδεχθεί το αποτέλεσμα της κάλπης, παρά την ποινική έρευνα που πιέζει η πλευρά Τραμπ.

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Πηγή: Reuters