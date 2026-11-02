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  • Η Δημοκρατική βουλευτής Χέιλι Στίβενς υποστήριξε ανοιχτά τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο για τη Γερουσία, Μάικ Ρότζερς, προκαλώντας έντονη εσωκομματική κρίση στο Μίσιγκαν ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.
  • Η απόφασή της προήλθε από τη διαφωνία της με τον Δημοκρατικό υποψήφιο Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ σχετικά με αμφιλεγόμενη διαφήμιση που συνέδεε την υποστήριξη προς το Ισραήλ με τον πληθωρισμό.
  • Παρά την εσωκομματική ρήξη, ο Ελ-Σαγιέντ διατηρεί προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις και συγκέντρωσε σημαντικά κεφάλαια για την εκστρατεία του.
  • Την ίδια στιγμή, ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε αγωγή του Υπουργείου Δικαιοσύνης που ζητούσε τον αποκλεισμό της επικύρωσης αποτελεσμάτων στην Αλάσκα.
  • Ο εν ενεργεία γερουσιαστής Νταν Σάλιβαν δήλωσε πως θα αποδεχθεί το εκλογικό αποτέλεσμα, παρά τις πιέσεις που ασκούνται από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ.
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Στην τελική ευθεία για τις αυριανές, κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές βρίσκονται οι ΗΠΑ, σε μια αναμέτρηση που θα καθορίσει όχι μόνο τη διακυβέρνηση Τραμπ τα επόμενα δύο χρόνια, αλλά και την εξωτερική πολιτική της χώρας σε κρίσιμα μέτωπα, όπως αυτό του Ιράν.

Το εσωκομματικό ρήγμα στους Δημοκρατικούς

Την ίδια ώρα, οι Δημοκρατικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με εσωκομματικά ρήγματα, όπως αυτό που εκδηλώθηκε στο Μίσιγκαν, όταν η Δημοκρατική βουλευτής Χέιλι Στίβενς, η οποία είχε χάσει τις εσωκομματικές προκριματικές εκλογές από τον Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ στήριξε ανοιχτά τον Ρεπουμπλικανό Μάικ Ρότζερς.

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Η Δημοκρατική βουλευτής Χέιλι Στίβενς, η οποία είχε χάσει τις εσωκομματικές προκριματικές εκλογές από τον Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ σε μια οξεία αναμέτρηση, εξέπληξε την ηγεσία του κόμματος στηρίζοντας ανοιχτά τον Ρεπουμπλικανό Μάικ Ρότζερς. Μάλιστα, εμφανίστηκε στο πλευρό του σε εκκλησία του Ντιτρόιτ, απειλώντας να διευρύνει τις διαιρέσεις σε μια πολιτεία-κλειδί για την ανάκτηση της πλειοψηφίας της Γερουσίας από τους Δημοκρατικούς.

Το παρασκήνιο της ρήξης

Η απόφαση της Στίβενς ήρθε την ίδια ημέρα που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιήσει κοινή εμφάνιση με τον Ελ-Σαγιέντ σε μια επίδειξη κομματικής ενότητας. Ωστόσο, η εκδήλωση ακυρώθηκε όταν η Στίβενς ζήτησε από τον Ελ-Σαγιέντ να καταδικάσει μία διαφήμιση που κυκλοφορεί και κατηγορεί το Ισραήλ για τις υψηλές τιμές των τροφίμων.

«Δεν έχω θέση στην εκστρατεία του Αμπντούλ», είπε στο CNN.

Από την πλευρά της εκστρατείας του Ελ-Σαγιέντ, αναφέρθηκε ότι η ομάδα του του είχε ζητήσει να μην παραστεί στις εκδηλώσεις του ώστε να «μην αποσπάται η προσοχή από τα κεντρικά ζητήματα». Ο Ελ-Σαγιέντ έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ και άλλων Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι αμφισβητούν την αφοσίωσή του στις ΗΠΑ, με τον ίδιο να χαρακτηρίζει αυτούς τους ισχυρισμούς «ντροπιαστικούς».

Παρά την εσωκομματική ρήξη, η εκστρατεία του Ελ-Σαγιέντ συγκέντρωσε 1,2 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε μόλις τέσσερις ώρες από την ανακοίνωση της Στίβενς, ενώ δημοσκόπηση των New York Times/Siena τον φέρνει να προηγείται του Ρότζερς με 53% έναντι 42%.

«Μπλόκο» δικαστή στις αιτιάσεις Τραμπ στην Αλάσκα

Την ίδια ώρα, η προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να παρεμβληθεί στην κρίσιμη μάχη της Γερουσίας στην Αλάσκα συνάντησε εμπόδια. Ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε αγωγή του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, με την οποία ζητούνταν να μπλοκαριστεί η επικύρωση των αποτελεσμάτων σε περίπτωση που ο Ρεπουμπλικανός εν ενεργεία γερουσιαστής Νταν Σάλιβαν χάσει με μικρή διαφορά.

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Το Υπουργείο Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι οι ψηφοφόροι ενδέχεται να μπερδευτούν από την παρουσία ενός άλλου υποψηφίου στο ψηφοδέλτιο με το όνομα Ντάνιελ Σάλιβαν Τζούνιορ. Ωστόσο, ο γερουσιαστής Σάλιβαν ξεκαθάρισε ότι θα αποδεχθεί το αποτέλεσμα της κάλπης, παρά την ποινική έρευνα που πιέζει η πλευρά Τραμπ.

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Πηγή: Reuters