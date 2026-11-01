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Ανώτατα στελέχη συνεργάζονται με τη Νομική Υπηρεσία για τον εντοπισμό εκτελεστικών ενεργειών που αφορούν τη μετανάστευση, τους δασμούς, τις ομοσπονδιακές δαπάνες και τη στέγαση.

Παράλληλα, η κυβέρνηση προετοιμάζεται για ενδεχόμενες κοινοβουλευτικές έρευνες, ενημερώνοντας τα στελέχη της για τη διαχείριση κλητεύσεων και αιτημάτων εγγράφων.

Αν και οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να εμποδίσουν νομοθετικές πρωτοβουλίες και διορισμούς, ο πρόεδρος Τραμπ διατηρεί ευρεία εκτελεστική εξουσία και δικαίωμα βέτο σε πολλές διαδικασίες.

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Ο Λευκός Οίκος προετοιμάζεται εδώ και μήνες για το ενδεχόμενο επικράτησης των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές, προωθώντας πολιτικές προσφιλείς στην ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ μέσω προεδρικών διαταγμάτων. Την ίδια στιγμή, προετοιμάζεται για έρευνες εις βάρος μελών της κυβέρνησης, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου και δύο άτομα που γνωρίζουν τα σχέδια.

Ανώτεροι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του αναπληρωτή προσωπάρχη Στίβεν Μίλερ και του διευθυντή προϋπολογισμού Ράσελ Βόουτ, συνεργάζονται από τον Απρίλιο με τη Νομική Υπηρεσία του Λευκού Οίκου. Στόχος είναι ο εντοπισμός εκτελεστικών ενεργειών για τη μετανάστευση, τους δασμούς, το κόστος στέγασης και τις ομοσπονδιακές δαπάνες, τις οποίες ο Τραμπ θα μπορούσε να εφαρμόσει χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, δήλωσαν οι τρεις πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας.

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Trump White House maps path to govern without Congress if Democrats win https://t.co/gyUjGqxk4s — Reuters Legal (@ReutersLegal) November 1, 2026

Ο επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας του Λευκού Οίκου, Γουίλ Σαρφ, και η ομάδα του εξετάζουν επίσης «τι μπορεί να κάνει νόμιμα ο Τραμπ από μόνος του, πού θα μπορούσε να πιέσει τα όρια της εξουσίας του και πώς να υπερασπιστεί αυτές τις αποφάσεις στα δικαστήρια», ανέφερε στέλεχος του Λευκού Οίκου.

Το παράδοξο των ενδιάμεσων εκλογών

Ο σχεδιασμός αυτός αναδεικνύει το παράδοξο των ενδιάμεσων εκλογών. Η επικράτηση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο θα τους έδινε τη δυνατότητα να διενεργούν έρευνες για τον Τραμπ, να μπλοκάρουν νομοσχέδια και να φράζουν τις προτεραιότητες των δαπανών του. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος θα διατηρούσε την ευρεία εκτελεστική εξουσία στο εμπόριο, την εξωτερική πολιτική και την ομοσπονδιακή γραφειοκρατία, την οποία έχει ήδη χρησιμοποιήσει επιθετικά κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του.

Οι Δημοκρατικοί χρειάζονται τέσσερις έδρες τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία για να ανατρέψουν τις οριακές πλειοψηφίες των Ρεπουμπλικανών (218-214 και 53-47 αντίστοιχα). Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Δημοκρατικοί έχουν το προβάδισμα για να κερδίσουν τη Βουλή, αλλά η μάχη για τη Γερουσία είναι άγνωστο ποιον θα αναδείξει νικητή.

Ο Λευκός Οίκος απέρριψε την προοπτική να χάσουν οι Ρεπουμπλικάνοι και κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης για την προώθηση ενός ψευδούς αφηγήματος, την ίδια ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί περιοδείες και ομιλίες σε όλη τη χώρα

«Αυτή η κυβέρνηση και οι Ρεπουμπλικανοί της κοινής λογικής θα συνεχίσουν να θωρακίζουν τα σύνορά μας, να αποκαθιστούν τον νόμο και την τάξη, να επιστρέφουν χρήματα στις τσέπες των σκληρά εργαζόμενων Αμερικανών και να παρέχουν νίκες στον αμερικανικό λαό», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Λόρεν Μπις.

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Ανάμεσα στα εκτελεστικά μέτρα που εξετάζονται περιλαμβάνονται νέοι δασμοί στις εισαγωγές κρίσιμων ορυκτών και ανεμογεννητριών, αυστηρότεροι κανόνες στις βίζες για αλλοδαπούς φοιτητές και προσωρινούς εργαζομένους, καθώς και μέτρα με στόχο τη μείωση του κόστους στέγασης και κατασκευών, σημείωσε το στέλεχος του Λευκού Οίκου.

Ομοσπονδιακές υπηρεσίες έχουν ήδη υποβάλει προτάσεις και νομικές αξιολογήσεις για ενέργειες στις οποίες η κυβέρνηση θα μπορούσε να προχωρήσει μονομερώς, ανέφερε πρόσωπο με γνώση των σχεδίων.

Ο Ράσελ Βόουτ, το γραφείο του οποίου εποπτεύει τις ομοσπονδιακές δαπάνες, εξετάζει ποιες προτεραιότητες μπορούν να προχωρήσουν με τη χρήση κονδυλίων που έχουν ήδη εγκριθεί από το Κογκρέσο. Παράλληλα, επιδιώκει την τροποποίηση των κανόνων για τις ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις, ώστε να δοθεί στους πολιτικούς διορισμένους μεγαλύτερος λόγος για το ποια κρατικά προγράμματα θα λαμβάνουν τα χρήματα των φορολογουμένων, παρέχοντας δυνητικά στον Λευκό Οίκο μεγαλύτερη επιρροή χωρίς την ανάγκη κοινοβουλευτικής έγκρισης.

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Ο Τραμπ έχει ενημερωθεί για τις προετοιμασίες και έχει συμμετάσχει σε σχετικές συζητήσεις, δήλωσε το στέλεχος του Λευκού Οίκου. Όταν ρωτήθηκε πόσο άνετος θα ήταν ο Τραμπ να κυβερνά μέσω προεδρικών διαταγμάτων απέναντι σε ένα εχθρικό Κογκρέσο, πηγή απάντησε: «Πάρα πολύ άνετος».

Οι εκτελεστικές ενέργειες που εξετάζονται

Μεταξύ των εκτελεστικών ενεργειών που εξετάζονται είναι νέοι δασμοί στις εισαγωγές κρίσιμων ορυκτών και ανεμογεννητριών, αυστηρότεροι κανόνες για τις βίζες διεθνών φοιτητών και προσωρινών ξένων εργαζομένων, καθώς και μέτρα που στοχεύουν στη μείωση του κόστους στέγασης και κατασκευών, δήλωσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Εξαίρεση αποτέλεσε το ογκώδες πακέτο φοροελαφρύνσεων και περικοπών δαπανών, το οποίο υπερψηφίστηκε από το ελεγχόμενο από τους Ρεπουμπλικανούς Κογκρέσο και υπεγράφη από τον πρόεδρο τον Ιούλιο του 2025.

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«Ο πρόεδρος Τραμπ τα τελευταία δύο χρόνια έχει ουσιαστικά αγνοήσει το Κογκρέσο, προσπαθώντας να πράξει όσα περισσότερα γίνεται μέσω προεδρικών διαταγμάτων και εκτελεστικής εξουσίας», σχολίασε ο Νέιθαν Γκονζάλες, εκδότης του ανεξάρτητου πολιτικού αναλυτικού εντύπου Inside Elections. «Πιστεύω ότι απλώς θα συνεχίσει στον ίδιο δρόμο αν προκύψουν πλειοψηφίες των Δημοκρατικών».

Ο Τραμπ έχει επικαλεστεί επανειλημμένα καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης για να διευρύνει τη δυνατότητά του να δρα χωρίς έλεγχο. Το Κογκρέσο μπορεί να ψηφίσει για τον τερματισμό αυτών των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, αλλά ο Τραμπ διατηρεί το δικαίωμα βέτο, απαιτώντας αυξημένη πλειοψηφία δύο τρίτων και στα δύο νομοθετικά σώματα για την ανατροπή του.

Παρ’ όλα αυτά, ένα Κογκρέσο υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών θα μπορούσε να ορθώσει σημαντικά εμπόδια στον πρόεδρο των ΗΠΑ. Ο έλεγχος της Γερουσίας θα επέτρεπε στους Δημοκρατικούς να μπλοκάρουν τους δικαστικούς και εκτελεστικούς διορισμούς του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε επιλογής για το Ανώτατο Δικαστήριο.

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Παράλληλα, οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να αρνηθούν την υπερψήφιση νομοσχεδίων που υποστηρίζονται από τον Τραμπ. Ωστόσο, ο πρόεδρος έχει τη δυνατότητα να ασκήσει βέτο σε δημοκρατικές νομοθετικές πρωτοβουλίες, με τους Δημοκρατικούς να είναι αμφίβολο αν θα διαθέτουν τις απαραίτητες ψήφους στη Βουλή για να το προσβάλουν.

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Τα δικαστήρια θα μπορούσαν επίσης να φράξουν το δρόμο σε προεδρικά διατάγματα που υπερβαίνουν τη νομική εξουσία του Τραμπ. Για τον λόγο αυτό, ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει να ζητήσει νομικές γνωμοδοτήσεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, προκειμένου να καθοριστεί τι μπορεί να πράξει ο πρόεδρος χωρίς το Κογκρέσο και πώς θα υπερασπιστεί αυτές τις ενέργειες εάν προσβληθούν δικαστικά.

Οι κοινοβουλευτικές έρευνες

Ωστόσο, υπάρχει μια πρόκληση που δεν μπορεί να παρακαμφθεί μέσω εκτελεστικών ενεργειών: οι κοινοβουλευτικές έρευνες.

Το Reuters είχε αναφέρει προηγουμένως ότι κορυφαίοι Δημοκρατικοί της Βουλής και συνεργάτες επιτροπών έχουν συζητήσει τη χρήση ακροάσεων, κλητεύσεων και αιτημάτων εγγράφων για να εξετάσουν εάν ο Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει την προεδρική του εξουσία προς όφελος του ίδιου, των συμμάχων του ή των δωρητών του.

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Οι σύμβουλοι του Τραμπ προετοιμάζονται για αυτό το ενδεχόμενο εδώ και μήνες. Δικηγόροι του Λευκού Οίκου ενημερώνουν πολιτικά στελέχη και επικεφαλής υπηρεσιών για τον τρόπο διαχείρισης των κοινοβουλευτικών ερωτημάτων, αιτημάτων εγγράφων και κλητεύσεων, συνιστώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε όσα καταγράφουν εγγράφως.

Επιδίωξαν επίσης μια γνωμοδότηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης που θα μπορούσε να επιτρέψει στον Τραμπ να επικαλεστεί το εκτελεστικό προνόμιο για να προστατεύσει τις επικοινωνίες με ιδιώτες συμβούλους από τον έλεγχο του Κογκρέσου, δήλωσε το ίδιο άτομο.