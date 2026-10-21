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Στόχος της χρηματοδότησης είναι η εξασφάλιση της πλειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση για το Κογκρέσο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι έχει δαπανήσει ήδη πάνω από 300 εκατομμύρια δολάρια για την υποστήριξη των Ρεπουμπλικανών υποψηφίων.

Τα διαθέσιμα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής εμφανίζουν απόκλιση μεταξύ των δηλώσεων του Τραμπ και των καταγεγραμμένων δαπανών για την προεκλογική εκστρατεία.

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Μια οικονομική ένεση ύψους 80 εκατομμυρίων δολαρίων στους Δημοκρατικούς προσφέρει ο δισεκατομμυριούχος Μάικ Μπλούμπεργκ, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνεται η μάχη για τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, που επικαλείται την ομάδα του Μπλούμπεργκ, τα χρήματα δαπανήθηκαν τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο με στόχο να ενισχυθούν οι υποψήφιοι των Δημοκρατικών και να αυξηθούν οι πιθανότητές τους να εξασφαλίσουν την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

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Η κίνηση του πρώην δημάρχου της Νέας Υόρκης έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τους Ρεπουμπλικανούς, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες στο κόμμα για το ενδεχόμενο απώλειας της πλειοψηφίας και στα δύο σώματα του Κογκρέσου.

Breaking News: Michael Bloomberg, the billionaire and the former mayor of New York City, gave Democrats $80 million in a late push to help them take the House in the midterms, his team told The New York Times. October 20, 2026

Η οικονομική μάχη Μπλούμπεργκ – Τραμπ για το Κογκρέσο

Ο πολιτικός σύμβουλος του Μπλούμπεργκ, Χάουαρντ Γουλφσον, δήλωσε στους New York Times ότι ο δισεκατομμυριούχος θεωρεί πως οι οικονομικοί πόροι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στις εκλογικές αναμετρήσεις, προσθέτοντας ότι αναμένει συγκεκριμένο εκλογικό αποτέλεσμα από την επένδυσή του.

Με τη νέα αυτή δαπάνη, ο Μπλούμπεργκ συγκαταλέγεται στους πέντε μεγαλύτερους μεμονωμένους χρηματοδότες των Δημοκρατικών στον εκλογικό κύκλο 2025-2026, σύμφωνα με ανάλυση του CNBC. Μέχρι την ανακοίνωση της νέας χρηματοδότησης, τα διαθέσιμα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής (FEC) κατέγραφαν δωρεές 23 εκατομμυρίων δολαρίων από τον ίδιο προς τους Δημοκρατικούς και συνδεδεμένους πολιτικούς φορείς.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε μέσω ανάρτησης στο Truth Social ότι ο ίδιος και οι πολιτικοί μηχανισμοί που συνδέονται μαζί του έχουν ήδη δαπανήσει περισσότερα από 300 εκατομμύρια δολάρια για την υποστήριξη Ρεπουμπλικανών υποψηφίων. Όπως ανέφερε, οι δαπάνες αφορούν διαφημίσεις, επικοινωνία με ψηφοφόρους, προεκλογικές συγκεντρώσεις και δράσεις για την προσέλευσή τους στις κάλπες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεσμεύτηκε ότι το συνολικό ποσό θα ξεπεράσει τα 400 εκατομμύρια δολάρια μέχρι την ημέρα των εκλογών.

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Ωστόσο, τα στοιχεία της FEC που ήταν διαθέσιμα έως το απόγευμα της Τρίτης κατέγραφαν περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια σε δαπάνες και δεσμεύσεις για διαφημιστική προβολή που μπορούσαν να συνδεθούν με την πολιτική δραστηριότητα του Τραμπ, αφήνοντας απόσταση ανάμεσα στα δημόσια καταγεγραμμένα ποσά και στον συνολικό αριθμό που ο ίδιος επικαλείται.

Η αναμέτρηση για το Κογκρέσο αποκτά έτσι και τη μορφή μιας οικονομικής μάχης μεταξύ ισχυρών χρηματοδοτών, με τους δύο δισεκατομμυριούχους να διοχετεύουν τεράστια ποσά στην προσπάθεια ενίσχυσης των πολιτικών στρατοπέδων τους.

(Με πληροφορίες από CNBC)

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