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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα ότι η Ουάσιγκτον διεξάγει «παραγωγικές» συνομιλίες με το Ιράν και ότι δεν σκοπεύει να εξαπολύσει επίθεση σε αυτήν τη χώρα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές για την ανανέωση του Κογκρέσου, στις 3 Νοεμβρίου.

«Έχουμε παραγωγικές συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Πρόσθεσε ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών παραμένει σε ισχύ αλλά το πετρέλαιο περνάει από τα Στενά του Ορμούζ.

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«Θέλω να επισημάνω με σαφήνεια σε όλον τον κόσμο ότι (…) δεν θα επιτεθούμε στο Ιράν οποιαδήποτε στιγμή πριν από τις Ενδιάμεσες Εκλογές που θα διεξαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 3 Νοεμβρίου», πρόσθεσε.

«Εχθρός» όποιος δεν χρησιμοποιεί τον όρο υπερνοημοσύνη

Ο Αμερικανός πρόεδρος, που επιδιώκει να επιβάλει τον όρο «Υπερνοημοσύνη» αντί για «Τεχνητή Νοημοσύνη», προειδοποίησε σήμερα ότι θα αντιμετωπίζει ως «εχθρό» όποιον δεν ακολουθεί το παράδειγμά του, χωρίς ωστόσο να δώσει διευκρινίσεις για το ποιες θα είναι οι συνέπειες.

«Ο Λευκός Οίκος θεωρεί ΕΧΘΡΟ όποιον χρησιμοποιεί τον όρο Τεχνητή Νοημοσύνη αντί για τον νέο όρο, που έχει γίνει ασμένως δεκτός και είναι πιο ακριβής, της Υπερνοημοσύνης», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.