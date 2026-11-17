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Ο Ιρανός Εντρίς Γιαχανγκίρι Μαβανέχ, σε συνεργασία με τον Νάτζι Σαρίφι Ζιντάστι, στρατολόγησε έξι άτομα από το οργανωμένο έγκλημα στη Βόρεια Μακεδονία για την εκτέλεση του συμβολαίου θανάτου.

Οι αρχές συνέλαβαν πέντε άτομα, ενώ αναζητούν τον έκτο ύποπτο, κατασχέτοντας όπλα, πυρομαχικά και ψηφιακά πειστήρια που σχετίζονται με την προετοιμασία της επίθεσης.

Οι συλληφθέντες ομολόγησαν τις συναντήσεις τους με τον Ιρανό πράκτορα, επιβεβαιώνοντας τη χρήση εγκληματικών δικτύων από το Ιράν για την απόκρυψη της κρατικής εμπλοκής.

Η ταυτότητα του στόχου παραμένει απόρρητη από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών για την αποφυγή διπλωματικών προβλημάτων στις σχέσεις της χώρας.

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Ισραηλινός με ελληνικές ρίζες, στέλεχος εταιρείας, που αποτελεί πρόσωπο ενδιαφέροντος για τις ιρανικές υπηρεσίες είχε στο στόχαστρό του το δίκτυο των ποινικών που είχαν στρατολογηθεί στη Βόρεια Μακεδονία για να τον σκοτώσουν επί ελληνικού εδάφους.

Κεντρικό ρόλο στην υπόθεση έχει ο Ιρανός Εντρίς Γιαχανγκίρι Μαβανέχ (Edris Jahangiri Mavaneh), ο οποίος φέρεται να συνεργάζεται με τις υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών της Τεχεράνης. Το σχέδιο δολοφονίας, που χαρακτηρίζεται ως τρομοκρατικό, απετράπη μετά από τη συνεργασία των υπηρεσιών ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας και της ΕΥΠ.

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Ο συγκεκριμένος με τη βοήθεια του συμπατριώτη του Νάτζι Σαρίφι Ζιντάστι, που καταζητείται από το FBI για υπόθεση σχεδιασμού δολοφονίας δύο ατόμων στο Μέριλαντ των ΗΠΑ και επιχειρήσεις κατά Ιρανών αντιφρονούντων, εντόπισε τους έξι εκτελεστές προκειμένου να εκτελέσουν το σχέδιο δολοφονίας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον Μπόγιαν Χριστόφσκι, διευθυντή της υπηρεσίας ΑΝΒ της Βόρειας Μακεδονίας η υπόθεση επιβεβαιώνει ότι οι ιρανικές υπηρεσίες στρατολογούν εγκληματικά δίκτυα σε τρίτες χώρες για να αποκρύπτουν τη δική τους εμπλοκή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το πρόσωπο θα βρισκόταν σε ελληνικό έδαφος και ως επικεφαλής του σχεδίου κατονομάστηκε ο Ιρανός Εντρίς Γιαχανγκίρι Μαβανέχ (Edris Jahangiri Mavaneh). Ο συνεργάτης του, Ζιντάστι, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, εντόπισε και στρατολόγησε στη Βόρεια Μακεδονία έξι άτομα, ηλικίας από 29 έως 73 ετών. Προέρχονται από τα Σκόπια και το Κουμάνοβο και όλοι είχαν παρελθόν στο οργανωμένο έγκλημα. Οι έξι θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου του προσώπου ενδιαφέροντος για το Ιράν και είχαν συναντηθεί με τον Μαβανέχ τόσο στο Ιράν, αλλά και σε άλλες χώρες.

Εως τώρα έχουν συλληφθεί τέσσερα άτομα στη Βόρεια Μακεδονία και μάλιστα στην επιχείρηση πήραν μέρος και στελέχη της ειδικής αντιτρομοκρατικής μονάδας «Τίγρης». Ενα ακόμη άτομο συνελήφθη στην Ελλάδα, και παραδόθηκε στις Αρχές της γειτονικής χώρας.

Ο 6ος ύποπτος αναζητείται και εκτιμάται ότι έχει διαφύγει εκτός Βόρειας Μακεδονίας. Οι τέσσερις από τους συλληφθέντες έχουν προφυλακιστεί, ενώ ο πέμπτος βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Στη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν όπλα και πυρομαχικά, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, USB, σημειωματάρια με στοιχεία επικοινωνίας και σχεδιαγράμματα σημαντικών τοποθεσιών.

Τα ταξίδια σε χώρες του Κόλπου

Ταξίδια στο Ιράν και σε ακόμα μία χώρα του Κόλπου είχαν πραγματοποιήσει οι πέντε άνδρες, υπήκοοι Βόρειας Μακεδονίας, οι οποίοι φέρονται να ετοίμαζαν τρομοκρατική επίθεση με ανθρώπινο στόχο στην Ελλάδα.

Σε αυτά τα ταξίδια τους –όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές ενημέρωσης στη HuffPost– συναντήθηκαν με τον χειριστή τους, ένα στέλεχος των Ιρανικών Μυστικών Υπηρεσιών με τα στοιχεία, Edris Jahangiri Mavaneh, από τον οποίο έλαβαν οδηγίες για τον στόχο τους, αλλά και λεπτομέρειες για το τρομοκρατικό χτύπημα.

Η επιχείρηση για τη σύλληψή τους έγινε στις 12 Νοεμβρίου, όταν στα σύνορα Βόρειας Μακεδονίας – Ελλάδας, συνέλαβαν οι αστυνομικοί έναν από τους εμπλεκομένους, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα σε περιοχή των Σκοπίων πέρασαν χειροπέδες στους άλλους τέσσερις. Πληροφορίες αναφέρουν ότι και οι πέντε έχουν ομολογήσει τις συναντήσεις τους με τον πράκτορα των ιρανικών Μυστικών Υπηρεσία, αλλά και τα σχέδιά τους να δολοφονήσουν πρόσωπο εντός της Ελλάδας. Από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, πάντως, κρατούν επτασφράγιστο μυστικό την ταυτότητα του στόχου και δεν απαντούν ούτε εάν πρόκειται για Έλληνα ή αλλοδαπό, για πρόσωπο που κατοικεί στη χώρα μας ή είχε προγραμματισμένη επίσκεψη στην Ελλάδα, καθώς η αποκάλυψη του στόχου «θα δημιουργήσει πρόβλημα στις διπλωματικές σχέσεις της χώρας μας».

Ο Ιρανός Edris Jahangiri Mavaneh φέρεται να βρισκόταν σε επαφή με τον βαρώνο ναρκωτικών και καταζητούμενο από το FBI, Naji Sharifi Zindashti, για να εξασφαλίζει μέσω αυτού ποινικούς πρόθυμους, να πραγματοποιήσουν ενέργειες για λογαριασμό του. Όπως αναφέρει στη HuffPost πηγή από τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες, που θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του, οι Ιρανικές Μυστικές Υπηρεσίες συνηθίζουν να χρησιμοποιούν άτομα του κοινού ποινικού δικαίου, ώστε σε περίπτωση σύλληψής του να μην μπορεί ευθέως να συνδεθεί η Τεχεράνη με κάποια παράνομη ενέργεια.