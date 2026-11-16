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Η Τεχεράνη έχει αναπληρώσει σημαντικό μέρος των αποθεμάτων της και συνεχίζει να πραγματοποιεί επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά αμερικανικών βάσεων και πλοίων.

Αναλυτές εκφράζουν ανησυχία για την αυξανόμενη ακρίβεια των πληγμάτων, καθώς πρόσφατες επιθέσεις στόχευαν συγκεκριμένες εγκαταστάσεις στρατιωτών στην ευρύτερη περιοχή.

Το ιρανικό καθεστώς προειδοποίησε ότι ο βαλλιστικός πύραυλος Khorramshahr διαθέτει βεληνεκές ικανό να πλήξει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις ακόμα και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

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Από 1.500 έως 2.500 πυραύλους στο οπλοστάσιό του συνεχίζει να διατηρεί το Ιράν σύμφωνα με τις υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ, όπως υποστηρίζουν αξιωματούχοι που μίλησαν στην Wall Street Journal. Η Τεχεράνη μάλσιτα προειδοποήσε μόλις χθες, Κυριακή, ότι τα όπλα της μπορούν να πλήξουν ακόμη και αμερικανικά αεροσκάφη στη στρατιωτική βάση Φέρφορντ, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο ακριβής υπολογισμός των ιρανικών αποθεμάτων δεν είναι εύκολος και η Σιμόν Λεντίν, η οποία διετέλεσε αναπληρώτρια υφυπουργός Άμυνας για τη Μέση Ανατολή κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ακόμα και η χαμηλότερη εκτίμηση των 1.500 βλημάτων σημαίνει πως η Τεχεράνη έχει αναπληρώσει το ήμισυ των προπολεμικών της αποθεμάτων.

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Ο εκτιμώμενος αριθμός είναι σε συμφωνία με όσα είναι ήδη γνωστά σχετικά την παραγωγική ικανότητα του Ιράν και το καθεστώς είχε ήδη ανασυγκροτήσει πλήρως το οπλοστάσιό του στο διάστημα μεταξύ του περσινού πολέμου των 12 ημερών και της τρέχουσας σύγκρουσης, ανέφερε η Λεντίν στη WSJ.

Παρά δε τους αλλεπάλληλους ισχυρισμούς του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ και των μελών της κυβένησής του όσο και της ισραηλινής ότι το ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα έχει αποδεκατιστεί, η Τεχεράνη συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, καθώς και εναντίον πλοίων που επιχειρούν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ.

Επίσης, επισημαίνεται πως το μέγεθος του ιρανικού οπλοστασίου έχει προκαλέσει ανησυχία και λόγω της αυξανόμενης ακρίβειας των πληγμάτων του καθεστώτος. Ανάλυση έδειξε ότι οι επιθέσεις της Τεχεράνης τον Ιούνιο και τον Ιούλιο ήταν πιο εξελιγμένες και στόχευαν συγκεκριμένα στους κοιτώνες των στρατιωτών.

Οι πιο πρόσφατες επιθέσεις σημειώθηκαν την Κυριακή, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να υποστηρίζουν ότι εκτόξευσαν έξι drones εναντίον ενός αμερικανικού ραντάρ αεράμυνας στη βάση ελικοπτέρων Αλ-Ριφάα, στο Μπαχρέιν. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Μπαχρέιν ανακοίνωσαν ότι κατάφεραν να αναχαιτίσουν τις τελευταίες ιρανικές επιθέσεις, με τη χώρα του Κόλπου να καταδικάζει το μπαράζ πληγμάτων ως ξεκάθαρη πράξη κλιμάκωσης.

Επίσης, η Τεχεράνη κλιμάκωσε τις απειλές της την Κυριακή, προειδοποιώντας ότι ο βαλλιστικός της πύραυλος Khorramshahr μπορεί να φτάσει σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις ακόμα και στην Ευρώπη.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης προειδοποίησαν συγκεκριμένα ότι ο τροποποιημένος πύραυλος θα μπορούσε να πλήξει την κοινή αμερικανοβρετανική αεροπορική βάση RAF Fairford, σε απόσταση περίπου περίπου 4.500 χιλιομέτρων. «Το βεληνεκές των πυραύλων του Ιράν δεν περιορίζεται σε όσα έχουν δει μέχρι τώρα», ανέφεραεν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το Ιράν έχει απειλήσει ξανά την εν λόγω αεροπορική βάση στο παρελθόν, με το καθεστώς να κατηγορείται ότι ενορχήστρωσε την τρομοκρατική συνωμοσία που αποτράπηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου.