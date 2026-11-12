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Σε αυξημένη ετοιμότητα καλεί το Ισραήλ και τις χώρες του Κόλπου η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), προειδοποιώντας για το ενδεχόμενο νέας πολεμικής σύγκρουσης ευρείας κλίμακας με το Ιράν το προσεχές διάστημα.

Την πληροφορία μετέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στο ισραηλινό δίκτυο Kan, αποκαλύπτοντας ότι αντίστοιχες συστάσεις έχουν γίνει και προς τα κράτη της περιοχής, προκειμένου να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας τους.

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Η προειδοποίηση έρχεται λίγες ώρες μετά τη νέα τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μέσω ανάρτησής του στο Truth Social ξεκαθάρισε ότι «Δεν χρειαζόμαστε μια συμφωνία με το Ιράν. Αυτές οι μέρες έχουν περάσει προ πολλού».

Από την πλευρά του, ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάννυ Ντανόν, επιβεβαίωσε τις αμερικανικές κινήσεις σε συνέντευξή του στο i24NEWS. Όπως ανέφερε, «Παρατηρούμε εκτεταμένες προετοιμασίες από την πλευρά των ΗΠΑ: Μετακινούν μεγάλο αριθμό στρατευμάτων στην περιοχή και θέτουν τις πρεσβείες τους σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής».

Παράλληλα, το αεροπλανοφόρο USS Theodore Roosevelt αναμένεται να καταπλεύσει στην περιοχή μέσα στο Σαββατοκύριακο, γεγονός που θα αυξήσει σε τρία τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα που βρίσκονται εκεί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η αμερικανική στρατιωτική παρουσία ενισχύεται και από την ανάπτυξη περίπου 200 αεροσκαφών ανεφοδιασμού, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία για την αποστολή τρίτου αεροπλανοφόρου, καθώς δύο επιχειρούν ήδη στην ευρύτερη περιοχή.

BREAKING: Israel says the U.S. is secretly preparing for a renewed war with Iran, with Israel’s UN Ambassador Danny Danon revealing that Washington is moving large numbers of troops into the region and placing its embassies on high alert, per i24NEWS.



“We’re seeing extensive… — The Hormuz Report (@HormuzReport) November 12, 2026