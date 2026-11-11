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Ο στρατηγός Μοχσέν Ρεζαΐ ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη δεν θα επιτρέψει την απομάκρυνση εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού από το έδαφός της.

Το Ιράν διαψεύδει την ύπαρξη τρεχουσών διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχοντας θέσει επτά όρους για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Η Τεχεράνη προτείνει τη δημιουργία μιας περιφερειακής ένωσης κρατών του Κόλπου στην οποία επιδιώκει να διαδραματίσει ενεργό και ουσιαστικό ρόλο.

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Το Ιράν προειδοποιεί ότι σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης δεν θα περιοριστεί σε αντίποινα κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή, αλλά θα μπορούσε να πλήξει ακόμη και αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί την απομάκρυνση εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού από το έδαφός του.

Την προειδοποίηση απηύθυνε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, στρατηγός Μοχσέν Ρεζαΐ, σε συνέντευξή του στο φιλοϊρανικό λιβανέζικο δίκτυο Al Mayadeen.

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Ο Ρεζαΐ ανέφερε ότι μια νέα αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε αντίποινα σε περιοχές που μέχρι σήμερα δεν έχουν αποτελέσει στόχο της Τεχεράνης.

«Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύσουν νέα επίθεση, το Ιράν θα στοχοποιήσει όχι μόνο κοντινές βάσεις, αλλά και απομακρυσμένες βάσεις σε περιοχές που δεν έχει πλήξει μέχρι σήμερα», δήλωσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να βρεθούν στο στόχαστρο αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη, εφόσον χρησιμοποιηθούν για επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

«Οποιαδήποτε νέα αμερικανική επίθεση θα απαντηθεί επίσης με πλήγματα εναντίον απομακρυσμένων αμερικανικών βάσεων», πρόσθεσε ο Ιρανός αξιωματούχος, ο οποίος, σύμφωνα με δημοσιεύματα, προβάλλεται ως ο εκλεκτός της Ουάσινγκτον για να διαπραγματευτεί με τον Τζέι Ντι Βανς.



«Δεν θα φύγει ούτε ένα σωματίδιο εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού»



Αμετακίνητη εμφανίζεται η Τεχεράνη και στο ζήτημα του πυρηνικού της προγράμματος, με τον Ρεζαΐ να αποκλείει κατηγορηματικά τη μεταφορά εμπλουτισμένου υλικού εκτός της χώρας.

Όπως δήλωσε, το Ιράν «δεν θα επιτρέψει ούτε ένα σωματίδιο εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού να εγκαταλείψει τη χώρα», υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει από τη συγκεκριμένη θέση.

Με βάση τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA), πριν από τις ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, τον Ιούνιο του 2025, η χώρα διέθετε 440,9 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου σε ποσοστό 60%.

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Το επίπεδο αυτό ξεπερνά κατά πολύ τις ανάγκες των συνηθισμένων μη στρατιωτικών εφαρμογών της πυρηνικής ενέργειας. Ωστόσο, δεν έχει αποσαφηνιστεί πόσο από το συγκεκριμένο απόθεμα παρέμεινε άθικτο μετά τα πλήγματα.

Το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και άλλες δυτικές χώρες υποστηρίζουν εδώ και χρόνια ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, κάτι που η ιρανική πλευρά αρνείται.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα θα αποτελέσει βασικό θέμα οποιασδήποτε αρχικής διαπραγμάτευσης για τον τερματισμό του πολέμου.

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Τον περασμένο Μάιο, Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν αναφέρει στο Reuters ότι ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε την ισραηλινή ηγεσία πως οποιαδήποτε συμφωνία θα προβλέπει την απομάκρυνση των αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού από το Ιράν.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει δηλώσει ότι ο πόλεμος δεν μπορεί να θεωρηθεί λήξαν προτού απομακρυνθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, σταματήσει η στήριξη της Τεχεράνης προς οργανώσεις που το Ισραήλ χαρακτηρίζει τρομοκρατικές και εξουδετερωθούν οι δυνατότητες της χώρας στους βαλλιστικούς πυραύλους.



«Δεν διαπραγματευόμαστε με τις ΗΠΑ», λέει η Τεχεράνη

Για τις διπλωματικές επαφές με την Ουάσινγκτον, ο Ρεζαΐ υποστήριξε ότι δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Όπως αποκάλυψε, το Ιράν έχει διαβιβάσει επτά όρους στις Ηνωμένες Πολιτείες και περιμένει την απάντησή τους.

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Πρώτη προτεραιότητα της Τεχεράνης, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να σταματήσει ο πόλεμος σε όλα τα μέτωπα, με ιδιαίτερη αναφορά στις εξελίξεις στον Λίβανο.

Το Ιράν έχει επίσης συνδέσει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ με την ικανοποίηση των επτά απαιτήσεών του. Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η άρση του ναυτικού αποκλεισμού, η αποδέσμευση των δεσμευμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και η παροχή εγγυήσεων ότι δεν θα πραγματοποιηθούν νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της χώρας.



Στη συνέντευξή του, ο Ρεζαΐ παρουσίασε και την πρόταση της Τεχεράνης για τη δημιουργία μιας ένωσης μεταξύ των χωρών του Κόλπου, στην οποία, όπως είπε, το Ιράν επιθυμεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο.

Στο ενδεχόμενο αυτό θα μπορούσαν να συμμετάσχουν το Ομάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Ιράκ και το Ιράν.

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Τέλος, ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι οι προηγούμενες επιθέσεις της χώρας του εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων δεν προκάλεσαν ζημιές σε πολίτες αραβικών κρατών. Ο ισχυρισμός αυτός αποδίδεται στον ίδιο και δεν συνοδεύτηκε από ανεξάρτητη επιβεβαίωση.

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