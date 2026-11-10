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Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζονται δύο νεαροί άνδρες να τυλίγονται στις φλόγες κατά τη διάρκεια συμβάντος.

Οι εμπλεκόμενοι έλαβαν ιατρική φροντίδα, ενώ το πανεπιστήμιο συνεργάζεται με την αστυνομία για τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.

Ο διευθύνων σύμβουλος της αδελφότητας δήλωσε ότι θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για τους υπεύθυνους μετά την ολοκλήρωση της επίσημης έρευνας.

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Το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Οχάιο έθεσε σε αναστολή μια φοιτητική αδελφότητα για όσο διάστημα διεξάγεται έρευνα για ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζονται δύο νεαροί άνδρες τυλιγμένοι στις φλόγες, μετέδωσαν σήμερα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένας άνδρας εμφανίζεται με το αθλητικό του παντελόνι να έχει πιάσει φωτιά. Στη συνέχεια, ορμά πάνω σε έναν δεύτερο άνδρα και τον ρίχνει στο έδαφος. Τα ρούχα του δεύτερου άνδρα τυλίγονται επίσης στις φλόγες και οι δύο κυλιούνται στο έδαφος, προσπαθώντας να βγάλουν τα ρούχα τους, ενώ αρκετοί παρευρισκόμενοι σπεύδουν να παρέμβουν.

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🚨🇺🇸 OHIO STATE SUSPENDS FRATERNITY AFTER VIRAL VIDEO SHOWS TWO MEN CATCHING FIRE



Ohio State University has placed its Sigma Alpha Epsilon fraternity chapter on interim suspension after a disturbing video surfaced showing two men engulfed in flames during an incident at a… — Nova Intel (@intel_nova) November 10, 2026

Ο εκπρόσωπος του πανεπιστημίου, Μπέντζαμιν Τζόνσον, δήλωσε ότι το Πανεπιστήμιο του Οχάιο έθεσε σε προσωρινή αναστολή τη φοιτητική αδελφότητα Sigma Alpha Epsilon, στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ παρέπεμψε την υπόθεση στις αρμόδιες πανεπιστημιακές αρχές και στην αστυνομία του Κολόμπους.

«Το πανεπιστήμιο έχει λάβει γνώση αυτού του εξαιρετικά ανησυχητικού περιστατικού και τα εμπλεκόμενα άτομα λαμβάνουν ιατρική φροντίδα», ανέφερε ο Τζόνσον σε δήλωσή του. «Το Πανεπιστήμιο του Οχάιο δεσμεύεται να διασφαλίζει ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον και αναμένει από τους φοιτητές και τις φοιτητικές οργανώσεις να τηρούν αυτή τη δέσμευση και τις αξίες του πανεπιστημίου».

Ο αστυνομικός της αστυνομίας του Κολόμπους, Τζο Άλμπερτ, δήλωσε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο. Όπως διευκρίνισε, η αστυνομία δεν έλαβε καμία κλήση για το συμβάν από το σημείο, ωστόσο κάποιος επικοινώνησε με τις αρχές το βράδυ της Κυριακής, αναφέροντας ότι το βίντεο κυκλοφορούσε στο διαδίκτυο.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Sigma Alpha Epsilon, Στιβ Μίτσελ, δήλωσε ότι συμπεριφορές που παραβιάζουν τα υψηλά πρότυπα της αδελφότητας δεν έχουν θέση στην οργάνωση και ότι θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι, μετά την ολοκλήρωση της έρευνας. Παράλληλα, δεν έχει διευκρινιστεί αν επρόκειτο για τελετή μύησης της αδελφότητας.

«Αντιμετωπίζουμε το ζήτημα με σοβαρότητα και διερευνούμε ενεργά τις συνθήκες του περιστατικού, συνεργαζόμενοι στενά με τους αρμόδιους του πανεπιστημίου και τις τοπικές αστυνομικές αρχές», ανέφερε σε δήλωσή του.

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Η υπόθεση στο Οχάιο θυμίζει το σκάνδαλο στο Κορνέλ

Η υπόθεση αυτή φέρνει ξανά στη δημοσιότητα τη δράση των φοιτητικών «αδελφοτήτων» στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ, οι οποίες κατηγορούνται ότι προωθούν ένα περιβάλλον ανεξέλεγκτης διασκέδασης όπου επικρατεί ο νόμος της σιωπής και τα υποψήφια μέλη υποβάλλονται σε ταπεινωτικές τελετές μύησης.

Πριν λίγο καιρό είχε προκαλέσει σοκ και αγανάκτηση στην κοινή γνώμη στις ΗΠΑ και στον κόσμο η υπόθεση ομαδικού βιασμού μιας φοιτήτριας το 2024 από μέλη αδελφότητας του πανεπιστημίου Κορνέλ, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Guardian

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