Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Τζένσεν Χουάνγκ, διευθύνων σύμβουλος της Nvidia και κορυφαία προσωπικότητα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, βρίσκεται στο επίκεντρο εσωτερικής έρευνας λόγω ερωτικής σχέσης με άτομο που φέρεται να εμπλέκεται σε κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Παρά τις αποκαλύψεις, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας διατηρεί την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό του, θεωρώντας την απομάκρυνσή του απίθανη λόγω της κρισιμότητας του ρόλου του για την επιχείρηση.

Χουάνγκ παραδέχτηκε δημόσια την απιστία του, εκφράζοντας τη μεταμέλειά του για τις συνέπειες που προκλήθηκαν στην οικογένειά του.

Η υπόθεση περιπλέκεται από το γεγονός ότι η Nvidia αποτελεί κεντρικό πυλώνα του τεχνολογικού ανταγωνισμού μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, ενώ ο ίδιος ο Χουάνγκ έχει επιδιώξει επανειλημμένα τη διπλωματική διαχείριση των περιορισμών στις εξαγωγές τσιπ προς την κινεζική αγορά.

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Ο Τζένσεν Χουάνγκ είναι μία από τις πιο προβεβλημένες προσωπικότητες στον κλάδο της τεχνολογίας. Απέκτησε φήμη καθώς η επιχείρηση της οποίας ηγείται —ο κολοσσός κατασκευής τσιπ για την τεχνητή νοημοσύνη (AI), Nvidia— εξελίχθηκε σε μία από τις πολυτιμότερες εταιρείες παγκοσμίως.

Ως το πρόσωπο που ταυτίστηκε με την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, ήρθε επίσης κοντά με τον Ντόναλντ Τραμπ, σε μια περίοδο που ο πρόεδρος επιδίωκε να διατηρήσουν οι ΗΠΑ την κυριαρχία τους στον τομέα της τεχνολογίας έναντι της Κίνας.

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Ο 63χρονος —ο οποίος κάποτε είχε χαρακτηριστεί ως η «Taylor Swift της τεχνολογίας», ενώ στην Ταϊβάν τον αποκαλούν «Daddy Huang»— βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο ενός σκανδάλου, μετά από σχέση που φέρεται να είχε με άτομο ύποπτο για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Γεννημένος στην Ταϊβάν το 1963, ο Χουάνγκ ήταν εννέα ετών όταν η οικογένειά του μετακόμισε στη δυτική ακτή των ΗΠΑ. Αποφοίτησε ως ηλεκτρολόγος μηχανικός από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Όρεγκον και στη συνέχεια απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στον ίδιο τομέα από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Ακολούθως, εργάστηκε στην αμερικανική εταιρεία κατασκευής τσιπ AMD, προτού συνιδρύσει τη Nvidia.

Σύμφωνα με τον δείκτη Bloomberg Billionaires Index, η περιουσία του εκτιμάται στα 155 δισεκατομμύρια δολάρια. «Ο Τζένσεν Χουάνγκ είναι ένας οραματιστής της τεχνολογίας, στο ίδιο επίπεδο με τον Στιβ Τζομπς», δηλώνει στο BBC ο Στίβεν Γουίτ συγγραφέας του βιβλίου «Thinking Machine» (Σκεπτόμενη μηχανή) —μιας βιογραφίας του Χουάνγκ— προσθέτοντας ότι ο ίδιος υπήρξε ο δημιουργός του υλικού (hardware) για την τεχνητή νοημοσύνη, όπως το γνωρίζουμε σήμερα.

Ο Χουάνγκ διατηρεί μια γνωστή στενή σχέση με τον Τραπ. Στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής για την τεχνητή νοημοσύνη στον Λευκό Oίκο, όπου παρευρέθηκαν 42 στελέχη του τεχνολογικού κλάδου, ο πρόεδρος πλαισιωνόταν από τον Ίλον Μασκ και τον Χουάνγκ.

Ο Τραμπδήλωσε ότι δεν έχει μιλήσει με τον επικεφαλής της Nvidia από τη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση ​​για την έρευνα. «Ξέρω απλώς ότι είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι συμβαίνει», ανέφερε ο Trump στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι ο Χουάνγκ έχει «κάνει εξαιρετική δουλειά για τη χώρα μας».

Ο Χουάνγκ βρίσκεται εδώ και καιρό στο επίκεντρο των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι τα δύο έθνη βρίσκονται σε έναν αγώνα δρόμου για την επικράτηση. Ο Τραμπ έχει πει ότι «όποιος κερδίζει στην τεχνητή νοημοσύνη, κερδίζει τα πάντα», και υπάρχει ο φόβος ότι, αν η Κίνα αποκτήσει το προβάδισμα στον τομέα αυτό, θα ενισχύσει κατακόρυφα τις στρατιωτικές δυνατότητες και τις ικανότητες επιτήρησης της χώρας.

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Το πλεονέκτημα των ΗΠΑ οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, σε αμερικανικές εταιρείες όπως η Nvidia, οι οποίες συνεργάζονται με κατασκευαστές όπως η Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) — μια εταιρεία που παράγει περισσότερο από το 90% των πιο προηγμένων τσιπ παγκοσμίως.

Από το 2022, οι ΗΠΑ εφαρμόζουν διάφορους ελέγχους στις εξαγωγές προκειμένου να εμποδίσουν την πρόσβαση της Κίνας σε τεχνολογία αιχμής – μια κίνηση που, όπως υποστηρίζουν, συμβάλλει στη διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της Αμερικής και προστατεύει την εθνική της ασφάλεια. Ωστόσο, αυτό είχε ως αποτέλεσμα εταιρείες όπως η Nvidia να βρεθούν ουσιαστικά αποκλεισμένες από την πιο κερδοφόρα αγορά παγκοσμίως. Μάλιστα, ο Χουάνγκ έχει δηλώσει ότι το μερίδιο της Nvidia στην κινεζική αγορά μειώθηκε από περίπου 95% σε σχεδόν μηδενικό επίπεδο.

Τα τελευταία χρόνια, ο Χουάνγκ έχει επιδοθεί σε έναν έντονο διπλωματικό μαραθώνιο, μετακινούμενος διαρκώς μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου, με την ελπίδα να βρει έναν τρόπο επιστροφής που θα εγκρίνεται από τις ΗΠΑ – διαμορφώνοντας, παράλληλα, την αμερικανική πολιτική απέναντι στην Κίνα.

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Οι αποκαλύψεις της Κυριακής ίσως εξηγούν γιατί ο Χουάνγκ απέτυχε να εξασφαλίσει για την Nvidia το σημαντικότερο έπαθλο: την έγκριση της κυβέρνησης Τραμπ για την πώληση στην Κίνα όλων των τσιπ της εταιρείας, πλην των πλέον προηγμένων.

Το τελευταίο διάστημα, η Nvidia παραμένει αποκλεισμένη από αυτή την κερδοφόρα αγορά. Παρά την υποτιθέμενη στενή του σχέση με τον Τραμπ, ο Χουάνγκ δεν κατάφερε να αποσπάσει αυτή την παραχώρηση από την κυβέρνηση.

Ο Χουάνγκ ίδρυσε τη Nvidia το 1993, μαζί με τους συναδέλφους του ηλεκτρολόγους μηχανικούς Κρις Μαλακοουσκι και Κέρτις Πριεμ. Η εταιρεία ήταν αρχικά γνωστή για τσιπ που επεξεργάζονται γραφικά, κυρίως για παιχνίδια υπολογιστών. Στην πορεία, έστρεψε την προσοχή της στην τεχνητή νοημοσύνη, έναν τομέα στον οποίο πλέον κυριαρχεί.

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«Το 2012, οι ερευνητές που ασχολούνταν με τα νευρωνικά δίκτυα και τη μηχανική μάθηση άρχισαν να χρησιμοποιούν αυτή την τεχνολογία για τον συγκεκριμένο σκοπό. Ο Χουάνγκ αντιλήφθηκε αμέσως ότι αυτό θα εξελισσόταν σε μια τεράστια βιομηχανία και στο μέλλον της πληροφορικής. Άρχισε να διοχετεύει τεράστιους πόρους στη δημιουργία αυτού που, στην ουσία, αποτέλεσε την αγορά υλικού (hardware) για την τεχνητή νοημοσύνη», λέει ο Γουίτ. «Σήμερα, όταν σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο, φέρνουμε στο μυαλό μας τεράστια κέντρα δεδομένων (data centers) — εκείνη την εποχή, τίποτα από αυτά δεν υπήρχε. Δεν υπήρχαν πελάτες για τα συστήματα που κατασκεύαζε. Μάλιστα, ο πρώτος του πελάτης ήταν η OpenAI, η οποία τότε αριθμούσε μόλις 30 άτομα — στην πραγματικότητα, τους το παραχώρησε δωρεάν, τους το δώρισε».

Η Nvidia αποτιμάται πλέον περίπου στα 4,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που την καθιστά μία από τις πολυτιμότερες εταιρείες όλων των εποχών.

«Το πρώτο πραγματικό νευρωνικό δίκτυο της σύγχρονης εποχής, το οποίο έτρεξε σε υποδομή της Nvidia, ήταν το AlexNet του Άλεξ Κριτζεφσκι. Εκπαιδεύτηκε σε δύο κάρτες της Nvidia, μέσα στην κρεβατοκάμαρα του τελευταίου. Σήμερα κάνουμε το ίδιο πράγμα, αλλά χρησιμοποιώντας 200.000 με 300.000 κάρτες, και αντί για μια κρεβατοκάμαρα, η διαδικασία λαμβάνει χώρα σε έναν τεράστιο χώρο γεμάτο υπολογιστές, γνωστό ως κέντρο δεδομένων», προσθέτει ο Γουίτ. «Επομένως, όταν γίνεται λόγος για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων ή υποδομών για την τεχνητή νοημοσύνη, ο Χουάνγκ είναι σαν να ελέγχει ένα σημείο διέλευσης: όλα περνούν από αυτόν. Κι αυτό κατέστησε την εταιρεία του —τουλάχιστον προσωρινά— την πολυτιμότερη εταιρεία στον κόσμο».

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Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε τη διενέργεια έρευνας, κατόπιν δημοσιευμάτων των New York Times σύμφωνα με τα οποία ο Χουάνγκ διατηρούσε ερωτική σχέση με μια γυναίκα, την οποία οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών θεωρούν Κινέζα κατάσκοπο. Προς το παρόν, ωστόσο, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia δεν φαίνεται να προτίθεται να απομακρύνει τον Χουάνγκ δηλώνοντας ότι τρέφει «εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του και τσην ηγετική του ομάδα».

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Πηγές ανέφεραν στο BBC ότι η απομάκρυνσή του θεωρείται απίθανη, καθώς διακυβεύονται τεράστια χρηματικά ποσά. Επιπλέον, δεν υπάρχει κάποιος προφανής διάδοχος για τον 63χρονο επικεφαλής της εταιρείας τεχνολογίας.

Ποια είναι η σύζυγος του Χουάνγκ;

Ο Χουάνγκ γνώρισε τη σύζυγό του, Λόρι, στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Όρεγκον όπου εκείνη σπούδαζε επίσης ηλεκτρολόγος μηχανικός και ήταν συμφοιτήτριά του στο εργαστήριο. Παντρεύτηκαν το 1985, περίπου οκτώ χρόνια πριν εκείνος συνιδρύσει την Nvidia, και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τημ Μάντισον και τον Σπένσερ. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι η συζυγός και η κόρη του είναι εκείνες που καθιέρωσαν τα μαύρα δερμάτινα μπουφάν ως το χαρακτηριστικό στυλ του.

Το 2007, το ζευγάρι ίδρυσε το Ίδρυμα Jen-Hsun and Lori Huang. Τα περιουσιακά στοιχεία του φιλανθρωπικού ιδρύματος έχουν σημειώσει κατακόρυφη άνοδο τα τελευταία χρόνια, λόγω της εκτίναξης της αξίας των μετοχών της Nvidia, και εκτιμάται ότι ξεπερνούν σε αξία τα 9 δισεκατομμύρια δολάρια. Στις δωρεές του περιλαμβάνονται ποσά δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων προς προγράμματα μηχανικής στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Όρεγκον και στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ.

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«Ο Χουάνγκ, τόσο στις συζητήσεις που είχα μαζί του όσο και σε άλλες συνομιλίες, έχει καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να παρουσιάσει τον εαυτό του ως οικογενειάρχη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εκείνον», λέει ο Γουίτ. «Μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τη σύζυγό του. Και τα δύο παιδιά του, εργάζονται στην Nvidia. Οι συνέπειες αυτού του γεγονότος θα ήταν επιζήμιες για την οικογένεια οποιουδήποτε. Όμως, για κάποιον που έχει καταβάλει τόσο μεγάλη προσπάθεια να καλλιεργήσει την εικόνα του οικογενειάρχη και ο οποίος διατηρεί πολύ στενή σχέση με τα παιδιά του, η κατάσταση είναι εξαιρετικά δυσάρεστη».

Ο Χουάνγκ από την πλευρά του, εξέδωσε δήλωση στην οποία ανέφερε: «Δεν στάθηκα πιστός στη σύζυγό μου. Οι πράξεις μου πλήγωσαν εκείνη και τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για ό,τι έκανα. Λυπάμαι βαθύτατα».

Τι γνωρίζουμε για την εξωσυζυγική σχέση

Σύμφωνα με τους New York Times, Αμερικανοί αξιωματούχοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Άλις Χουάνγκ είχε στρατολογηθεί από την κορυφαία υπηρεσία πληροφοριών της Κίνας για να κατασκοπεύει.

Η ίδια κατείχε ανώτερη διοικητική θέση στη Megaspeed, μια εταιρεία κέντρων δεδομένων με έδρα τη Σιγκαπούρη. Η εταιρεία βρισκόταν υπό υποψία ότι συνέβαλε στην εκτροπή τσιπ της Nvidia προς την Κίνα – ένας ισχυρισμός που, σύμφωνα με τη Nvidia, διερευνήθηκε και διαψεύστηκε.

Η παρακολούθηση φέρεται να αποκάλυψε επικοινωνίες μεταξύ της Άλις Χουάνγκ και ενός Αμερικανού πολίτη, ο οποίος στη συνέχεια ταυτοποιήθηκε ως Τζένσεν Χουάνγκ, μέσω μιας διαδικασίας γνωστής ως «αποκάλυψη ταυτότητας» (unmasking).

Παραμένει ασαφές ποιες πληροφορίες φέρεται να διαβίβασε στο Πεκίνο η Άλις Χουάνγκ –η οποία είναι γνωστή και ως Χουάνγκ Λε- ποια ήταν η αξία τους, καθώς και πότε πιστεύεται ότι ξεκίνησε τη συλλογή πληροφοριών.

Η ίδια δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα της εφημερίδας για σχολιασμό.

Όταν το BBC ρώτησε τη Nvidia εάν η εταιρεία ήταν ενήμερη για τις ανησυχίες σχετικά με ζητήματα πληροφοριών, η εταιρεία απάντησε αρνητικά. «Πιστεύουμε ότι, εάν αποτελούσαμε στόχο μιας πραγματικής απειλής, η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα μας είχε ενημερώσει», δήλωσε εκπρόσωπος της Nvidia στο BBC.