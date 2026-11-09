Στο φως η παράνομη σχέση CEO της Nvidia με Κινέζα κατάσκοπο (Reuters)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, παραδέχθηκε δημόσια ότι διατηρούσε ερωτική σχέση με την επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ, η οποία κατηγορείται για διαρροή πληροφοριών στο Πεκίνο.

Οπτικό υλικό που δημοσιεύθηκε από ταϊβανέζικα μέσα ενημέρωσης επιβεβαιώνει τη συνάντηση του ζευγαριού στο Ταϊπέι τον Μάιο του 2025.

Η κινεζική εφημερίδα Global Times απέρριψε τις κατηγορίες περί κατασκοπείας, χαρακτηρίζοντας τις αναφορές των δυτικών μέσων ενημέρωσης ως ανυπόστατες και αβάσιμες.

Η Άλις Χουάνγκ διατηρούσε επαφές με στελέχη της τεχνολογίας και η εταιρεία της, Megaspeed, φέρεται να προμηθεύτηκε χιλιάδες κάρτες γραφικών της Nvidia υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

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Σάλος έχει προκληθεί μετά τις αποκαλύψεις ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ διατηρούσε ερωτική σχέση με την Κινέζα επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ, η οποία φέρεται να μετέφερε πληροφορίες στο Πεκίνο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, που επικαλείται προσχέδιο email του Χουάνγκ προς τους εργαζομένους, ο ίδιος παραδέχεται ότι διατηρούσε ερωτική σχέση με την Κινέζα ύποπτη για κατασκοπεία, αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη για τις πράξεις του.

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«Απάτησα τη σύζυγό μου. Οι πράξεις μου πλήγωσαν εκείνη και τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για ό,τι έκανα», φέρεται να λέει ο Χουάνγκ στο εν λόγω προσχέδιο email, το οποίο περιήλθε σε γνώση του Reuters.

Βίντεο από τη συνάντηση του CEO της Nvidia με την Άλις Χουάνγκ

Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας από ταϊβανέζικα ΜΜΕ, το παράνομο ζευγάρι εθέαθη στις 22 Μαΐου 2025, στο εστιατόριο Sanliu Shifu του Ταϊπέι, με την Άλις Χουάνγκ να του χαϊδεύει την πλάτη και να τον φιλάει στο μάγουλο. Μετά, έφυγαν μαζί με το αυτοκίνητο.

Jensen Huang & Alice Huang spotted at Taipei’s Sanliu Shifu (三六食府) on May 22, 2025 — she strokes his back, kisses his cheek, then they leave in the same car. Footage from Taiwanese media (TVBS). He later admitted the affair. https://t.co/orAU0LypQd — Subodh Kumar (@kumarsubodh_) November 9, 2026

Η Κίνα αρνείται τις κατηγορίες περί κατασκοπείας

Η κινεζική κρατική εφημερίδα Global Times δημοσίευσε σχόλιο για το δημοσίευμα των δυτικών μέσων σχετικά με την εξωσυζυγική σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ, χαρακτηρίζοντάς το «αβάσιμο».

Η εφημερίδα αναφέρει ότι οι φήμες για σχέση του CEO της Nvidia με «Κινέζα κατάσκοπο» έχουν προκαλέσει «φρενίτιδα» στα αμερικανικά ΜΜΕ.

Παράλληλα, θέτει το ερώτημα γιατί η ιστορία αυτή βγαίνει στο φως «τη στιγμή που υπάρχει μια προσπάθεια βελτίωσης των σχέσεων ανάμεσα στην Κίνα και τις ΗΠΑ», αφήνοντας υπονοούμενα ότι κάποιοι προσπαθούν να «δημιουργήσουν κόντρες».

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«Καλούμε τα αμερικανικά ΜΜΕ να δείξουν σοβαρότητα. Με το να προωθούν ανυπόστατες ιστορίες περί “κινεζικής κατασκοπείας”, το μόνο που κάνουν είναι να χάνουν την αξιοπιστία τους», καταλήγει το δημοσίευμα.

Τι είναι γνωστό για την Άλις Χουάνγκ

Οι πληροφορίες για το παρελθόν της Άλις Χουάνγκ είναι λιγοστές. Άνθρωποι που γνωρίζουν την Άλις Χουάνγκ αναφέρουν ότι μιλάει άπταιστα αγγλικά και έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ευρύ δίκτυο επαφών με υψηλόβαθμα στελέχη της βιομηχανίας επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης.

Στον κύκλο των γνωριμιών της περιλαμβάνεται ο Τζένσεν Χουάνγκ, καθώς και στελέχη της Gigabyte, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη συναρμολόγηση συστημάτων υπερυπολογιστών με τεχνολογία της Nvidia.

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Κατά τους New York Times, δεν είναι σαφές πότε συναντήθηκαν για πρώτη φορά ο CEO της Nvidia με την CEO της Megaspeed αλλά η ίδια φέρεται να είχε αναρτήσει στα social media φωτογραφίες της μαζί με τον Χουάνγκ.

Η ίδια συστηνόταν ως διευθύνουσα σύμβουλος της Megaspeed, με έδρα τη Σιγκαπούρη και στα εταιρικά έγγραφα εμφανιζόταν ως γενική διευθύντρια για διάστημα 8 μηνών αλά μετά το όνομά της αφαιρέθηκε. Επίσης, παλαιότερα φέρεται να εργαζόταν στην Κίνα ως τηλεοπτική ρεπόρτερ.

Βέβαια, η ίδια η η Megaspeed πιθανόν είναι εταιρεία-βιτρίνα για την πρόσβαση του Πεκίνου σε τεχνολογία που οι ΗΠΑ δεν επιτρέπουν να εξαχθεί στην Κίνα.

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Κατόπιν εργάστηκε σε μεγάλες κινεζικές τράπεζες και στη συνέχεια εντάχθηκε σε ένα ταμείο με έδρα τη Σαγκάη, το Hexi Capital, το οποίο έχει επενδύσει σε διάφορες εταιρείες που σχετίζονται με ημιαγωγούς και τεχνητή νοημοσύνη.

Επενδυτές του τομέα της τεχνολογίας που γνωρίζουν την εταιρεία, λένε ότι η Χουάνγκ και οι συνεργάτες της υπερηφανευόταν για τις σχέσεις τους με τον ισχυρό άνδρα της Nvidia και τις χρησιμοποιούσαν για να συγκεντρώσουν κεφάλαια και να προωθήσουν το ταχέως αναπτυσσόμενο δίκτυο επιχειρήσεών τους, το οποίο έχει επενδύσει, παράλληλα με την κινεζική κυβέρνηση, σε κέντρα δεδομένων σε ολόκληρη την Κίνα.

Η ίδια η Megaspeed φέρεται να είχε αγοράσει 136.000 κάρτες γραφικών (GPU) από την Nvidia, οι ελεγκτές της οποίας βρήκαν μέρος τους μόνο στους server της Megaspeed. Δεν είναι σαφές τι απέγιναν οι υπόλοιπες κάρτες· αν αληθεύουν οι εκτιμήσεις, κατέληξαν στην Κίνα.

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