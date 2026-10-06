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Ο φοιτητής Μάθιου Ίνγκαλς ισχυρίζεται στις αρχές ότι υπήρξε και ο ίδιος θύμα, καθώς είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ κατά το συμβάν.

Η καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι μέλη της αδελφότητας Chi Phi εισέβαλαν στο δωμάτιο και τη βίασαν, ενώ ο Ίνγκαλς φέρεται να κάλεσε και άλλα άτομα μέσω ομαδικής συνομιλίας.

Παρά την αρχική απόφαση της εισαγγελίας για μη άσκηση ποινικών διώξεων, η υπόθεση επανεξετάζεται μετά την κατάθεση αστικής αγωγής από το θύμα.

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Ένας από τους επτά φοιτητές που κατηγορούνται για τον ομαδικό βιασμό μίας νεαρής κοπέλας στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ ισχυρίστηκε στις αρχές ότι είχε καταναλώσει τόσο αλκοόλ που δεν μπορούσε να να συναινέσει σε σεξουαλική επαφή, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως θύμα.

Σύμφωνα με έγγραφα που δημοσιεύει το ABC News, ο Μάθιου Ίνγκαλς, μέλος της αδελφότητας Chi Phi, ήταν εκείνος που είχε καλέσει αρχικά τη νεαρή γυναίκα στο σπίτι της αδελφότητας και της είχε προτείνει να συμμετάσχουν σε σεξουαλική επαφή με ακόμη ένα άτομο. Η γυναίκα υποστηρίζει ότι στη συνέχεια διαφορετικά μέλη της αδελφότητας άρχισαν να μπαίνουν στο δωμάτιο και να τη βιάζουν.

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Ο φοιτητής εμφάνιζε τον εαυτό του ως θύμα, την ώρα που η τότε 20χρονη φοιτήτρια, η οποία αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα ως Jane Doe, υποστηρίζει ότι εκείνη ήταν τόσο μεθυσμένη και υπό την επήρεια ουσιών ώστε δεν μπορούσε να δώσει συναίνεση.

Ακόμη πιο επιβαρυντικά για την εικόνα της υπόθεσης είναι τα μηνύματα που αποδίδονται στον Ίνγκαλς σε ομαδική συνομιλία της αδελφότητας, στην οποία συμμετείχαν σχεδόν 60 άτομα.

Όταν άλλο μέλος φέρεται να έγραψε ότι στο σπίτι υπήρχε «δωρεάν» σεξ, αναφερόμενος στη νεαρή γυναίκα, ο Ίνγκαλς φέρεται να απάντησε καλώντας και άλλους να πάνε στο δωμάτιο. «Μπορείτε να μπείτε μέσα και απλώς το βγάλετε έξω», έγραψε, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί.

Σύμφωνα με έγγραφα της εισαγγελίας της κομητείας Τόμπκινς, ο Ίνγκαλς φέρεται κάποια στιγμή να αποκοιμήθηκε κατά τη διάρκεια των σεξουαλικών επαφών και άλλο μέλος της αδελφότητας να πήρε τη θέση του. Αργότερα, φέρεται να ξύπνησε και να συμμετείχε ξανά.

Η νεαρή γυναίκα υποστηρίζει ότι στη διάρκεια της βραδιάς είχε καταναλώσει τόσο αλκοόλ όσο και κεταμίνη και ότι σταδιακά έχασε την ικανότητα να συναινεί.

Αρχικά, σύμφωνα με πανεπιστημιακά έγγραφα, είχε πει στον Ίνγκαλς ότι όσα συνέβησαν μεταξύ τους ήταν συναινετικά. Τις επόμενες εβδομάδες, ωστόσο, επανεξέτασε όσα είχαν συμβεί και τελικά, περίπου τρεις εβδομάδες μετά το περιστατικό, κατήγγειλε βιασμό στην αστυνομία του πανεπιστημίου, δηλώνοντας ότι ήταν «100% βέβαιη» πως είχε βιαστεί.

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Η υπόθεση περιπλέχθηκε περαιτέρω από το γεγονός ότι η αναφορά που διαβιβάστηκε τότε στην εισαγγελία φέρεται να μην περιλάμβανε με σαφήνεια αυτή την καταγγελία. Ο εισαγγελέας Μάθιου Βαν Χάουτεν είχε αρχικά κρίνει ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για την άσκηση ποινικών διώξεων.

Μέχρι σήμερα ούτε ο Ίνγκαλς ούτε οι άλλοι έξι άνδρες έχουν κατηγορηθεί ποινικά.

«Μου είπες ότι ήσουν νηφάλια»

Ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο είναι η τηλεφωνική συνομιλία που η νεαρή γυναίκα ηχογράφησε πριν απευθυνθεί στην αστυνομία. Στη διάρκεια της κλήσης, ο Ίνγκαλς της είπε ότι του είχε αναφέρει πως ήταν νηφάλια εκείνο το βράδυ. «Μου είπες ότι ήσουν νηφάλια», ακούγεται να της λέει.

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Η ίδια το αρνήθηκε κατηγορηματικά και απάντησε ότι ο Ίνγκαλς γνώριζε πως είχε ήδη πιει πολύ πριν φτάσει στο σπίτι της αδελφότητας. «Ήξερες ήδη ότι είχα πιει δέκα σφηνάκια», του είπε.

Η υπόθεση επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο όταν η νεαρή γυναίκα κατέθεσε αστική αγωγή, παρουσιάζοντας λεπτομερέστερη εκδοχή των γεγονότων. Μετά την κατάθεση της αγωγής, ο εισαγγελέας της κομητείας Τόμπκινς ανακοίνωσε ότι επανεξετάζει την υπόθεση, επικαλούμενος νέα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο δικόγραφο.

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